当只有来自大陆的病毒才是毒

来源：台湾联合报社论

短短时日，台湾本土确诊已逼近两千例，防疫模范生的光环迅速落漆。当先前疫情惨重的欧美国家纷纷脱下口罩，渐次回到正常生活时，台湾却逆向飆至疫情高峰。追根究底，一切都源自蔡政府以“抗中”为最高指导原则的防疫战略，眼中只看到对岸的威胁，忽略了其他国家也会传播病毒。漫不经心的结果，终致酿成这场“九局下”从胜利被逆转的败绩。

新冠疫情起于中国大陆武汉，让反中的蔡政府轻易找到切入点，迅速在两岸间筑起铜墙铁壁。即使武汉解封，当地台胞仍被阻断归途，身分遭注记，小明们和陆配的人权和受教权轻易被牺牲。武汉包机成行后，不论事先持核酸检验阴性或落地采检，蔡政府都采最严规格伺候，直接送往集中检疫所隔离，他们还得感谢政府宽容。这种待遇，对照欧美疫情延烧时，许多民众明明已经感染却堂皇登机；蔡政府对人权的“双重标准”，毫不遮掩。

更鲜明的对比是，近期印度疫情升温，一天有二、三十万人确诊，远比去年的中国大陆严重许多；但自印搭机返台的民众上机和入境，都未采武汉包机的规格严检。说穿了，蔡政府几把所有的目光和资源都放在对抗大陆，却忘了病毒还可以经其他许多管道侵台。因此，才会对于华航机组员的隔离检疫如此宽松，对诺富特饭店的混住问题如此轻忽。若非如此，英国变种病毒如何被带入台湾？也正是这种对境外的高低两眼，一路只严厉防守对岸，与大陆无关便草草放行，才让本土防线在不知不觉间被攻破。

全球防疫战开打迄今，疫苗已成决战点，这正是欧美陆民众能重拾正常生活的关键。蔡政府自詡“超前部署”，台湾迄今却仅取得数量有限且副作用大的AZ疫苗可供施打，当然也与反中有关。台湾去年原有机会买到防护效果的辉瑞疫苗，却因政府不愿透过其大中华区代理商上海復星取得，加上民进党派系介入穿梭，导致破局。在蔡政府眼中，国民健康的优先顺位，还不如政商利益或亲疏来得重要。

蔡政府不担心民众没有好疫苗可打，却全力在外交战线与中国大陆的疫苗纠缠。中国大陆不断将其国产疫苗分送给中南美国家，进行其所谓的“疫苗交外”，却跳过台友邦宏都拉斯及瓜地马拉等国；宏都拉斯为获取疫苗，甚至称可能在大陆设办事处。对此，蔡政府只能以“金钱外交”应战，包括上月底宣布拨巨款帮巴拉圭购买两百万剂的疫苗，却忘了台湾也只有约1％的人打到疫苗。

五月十二日，台湾爆发宜兰与芦洲的群聚本土病例，外交部当天却大秀外长吴釗燮与瓜地马拉外长视讯的画面，称台湾会协助对方取得疫苗。外界不解的是，蔡政府宣称台美关系是40年最佳，而美国手握20多亿剂疫苗，但驻美代表萧美琴为台湾争取到任何疫苗了吗？

萧美琴近日接受媒体访问，答案终于揭晓。她称自己先前都在帮友邦争取疫苗，但最近台湾疫情升温，这周她改为台湾争取疫苗。这席话，解开台湾拿不到美国疫苗的谜底，原来萧美琴所有心力都放在对抗大陆。即使在大陆抗疫有成后，台湾也拒绝汲取其经验，诸如扩大筛检、以方舱医院分流轻症等，皆出于这种不理性的敌对心态。

最近台湾本土疫情失守，德国媒体形容是，“台湾成了自己成功的受害者”，忽略了向世界学习疫情新知的重要。蔡政府把防疫视为“抗中作战”的一环，只有来自中国大陆的病毒才是毒，对其他破口则视若无睹，终于在阴沟里翻船。