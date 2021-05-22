走向无法回旋的战争？



来源：台湾旺报社评

台湾国防部直属的“国防安全研究院”在新一期《国防安全双周报》刊文指出，台湾可在美军陆战队新作战模式中扮演重要的角色，这是国防部所属单位第一次针对台美军事合作提出看法。紧接着台军伙房兵上网抱怨：“美方可以喝瓶装牛奶，我们阿兵哥就要可怜喝粉泡牛奶？”美军驻台讯息因此曝光。国防部证实，美军安全合作旅官兵进驻北测中心，以顾问身分指导下基地联兵营，遂行地面作战与海空通联作为。

美军驻台是大陆禁忌

两件事看似无关，却有一丝关联，即台美军事关系公开化，国防智库公开主张美台军事合作，美军下指导棋动作又曝光。显然是美军先来台指导台军官兵联合作战，而国防智库又为美台联合作战提出政策构想，让美台军事合作的关系更加紧密。

在国防院发表的文章中，主要有3个重点：第一，希望美军陆战队驻防台湾。第二，期待美军陆战队在驻地之间机动作战。第三，规画逆登陆作战：美军陆战队配合海外兵力和台军联合打击解放军。文章还指出，美军陆战队滨海战斗团可以驻防在宜兰、花莲、绿岛、兰屿、小琉球及东沙，部署机动飞弹发射车、海马斯多管火箭，以及射程可达500公里以上的飞弹（PrSM）。这样对于台湾东部的威胁，将可做到天衣无缝的防卫，以便台军在西部应对解放军攻台。

至于已被证实的美国陆军安全合作旅官兵（SFAB），以顾问身分抵达湖口战车部队，协助台湾陆军训练，并观察陆军联兵营下基地测考状况。美国陆军有5个“安全合作旅”，每个旅约有600餘名官兵。美军撤出阿富汗后，SFAB焦点转向印太地区。

美国《星条旗报》网站去年11月20日便以“美国陆军安合旅进行训练，将开始常驻印太地区”为题报道说，美国陆军第五安全合作旅正在进行轮训，为印太地区的伙伴国家提供顾问支持做准备，而美军希望在印太地区获得立足点，以对抗大陆的兵力。

而这次在台湾陆军教育准备部与美军印太司令部共同推动下，由曾任台湾驻沙乌地阿拉伯武官的陆军教准部副指挥官景耀宗主导，大批美国安全合作旅官兵以顾问身分到台湾进驻北测中心，并依规定经过14天检疫期，平时在营区内活动，受命不轻易外出。若非基层官兵的公开爆料，美军在台湾的行踪也不会曝光。

事实上，在美军的建议之下，台湾军方近年进行了大规模的组织整并，其中以陆军“联兵营”的成立最重要，目前至少已有23个联兵营编成，分别隶属在装甲、机步旅和地区指挥部之下；去年7月汉光演习实兵演练期间崭露头角，联兵营的编成，除了随新式武器筹获而更具打击威力外，主战装备调整后，机动驰援的速度也大幅增加，若和过去相比，每小时能快20公里以上。

和为贵才是最佳策略

进驻北测中心的美军安全合作旅顾问团，编组涵盖各兵科，目的在观察下基地联兵营测考状况，包括地面作战、部队移动速度与海空通联是否畅通等相关作为，并协助指导台军的战训情况。

联兵营新编成后，设有海、空军联络官、防空排与使用无人机的侦蒐排，但许多部队在仓促成立下，像是无人机、肩射剌针飞弹等，都仍是有编制而无装备。美军实地参与陆军联兵营运作后，能产生多大效用，外界无从得知。这批美军顾问是否会留到7月，参与今年汉光37号演习的实兵验证观察，更是不得而知。

只是，美军驻台一直是大陆的一大禁忌，如果美军安全旅只是来台下指导棋，属于短期咨询性质，或许还不至于触及中共的红线，若是如国防院主张让美军陆战队驻扎在台湾东部与外岛，必然会引起大陆的强烈反应，台湾更可能把自己推向兵凶战危的境地，两岸若开打，美军真的会帮台湾打一仗吗？恐怕很难。

毕竟，美军所要防卫的是整个印太地区，从日、韩到印度洋，台湾未必是美军最重要的防卫支点，美军若在东亚地区分散作战，是否有足够的兵力捍卫台湾？尤其是如果像国防院主张的让美军陆战队滨海作战团强行驻扎，也必须得到两栖攻击舰打击群等大型舰队掩护，才能够安全的驻扎。但若引来解放军航母和两栖攻击舰强力反击，美军的防卫会相当吃力。

以和为贵是台湾最佳的防卫力量，轻启战端的主张只会让台湾陷于无法迴旋的战火，这是最不智的决策。