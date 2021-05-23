台湾电力备载容量不够 现在缺电不是最惨

来源：中评社

作者：黄文杰

针对台湾发生一周两次分区轮流限电，全民叫苦，新竹清华大学原子科学院院长李敏接受中评社访问表示，证明台电的备载容量已经不够，缺电势必变成常态性，每天只能担心“下一个停电会不会是我”？他说，现在缺电还不是最惨，台湾未来若必须进行长时间的限电或轮流停电，还跑出更大的问题，当电力不足时，电的使用要有更大经济效应，某些企业的用电权力是否将高于其他的企业？

他说，蔡政府去年修正“电源不足时期限制用电办法”，更改了轮流停电办法，谁先停电？谁后停电？由蔡政府“说了算”，不仅破坏原先办法中人人用电权力平等的原则，说穿了，更是确保“护国神山”台积电及其供应链不缺电的霸王条款，如今缺电若变成常态化，这个议题会浮上台面。

李敏，曾任新竹清华大学主任秘书，现任新竹清华大学原子科学院院长、工程与系统科学系暨研究所特聘教授、硼中子捕获治疗中心主任，也是中华核能学会理事长，2018“以核养绿”公投共同发起人。

5月13日及5月17日，台湾连续上演两次大停电，分区轮流停电，民众叫苦连天，加上缺水与本土疫情升温，让今年520蔡英文就职五周年，没有任何庆祝活动，台湾能源政策是否出了问题？目前台积电新厂陆续赶工，预估新厂耗电更可观，如果缺电成常态，会不会牺牲部分民生或工业用电支援台积电供电？

李敏说，人为误失与机器故障，这是没有办法百分之百不会发生，所以说这是“偶然”，但是不能让偶然缺电，变成必然限电，中间要有适当保护，就是备转容量，台电基层很冤，没有5月13日、5月17日两次停电，备转容量都是绿灯，但是无法说服人相信，因为灯号颜色是靠公式套算，长官发现黄灯，就更改公式套算，就会得出来长官想要的绿灯。

他认为，现在住在台湾，每天都生活在疑虑当中，也要习惯这样生活，下午看看晚上会不会停电，因为太阳下山，太阳能发电不见了，有没有足够量可以补充，台电每天都在“赌”，当初马执政后期就提醒，民进党能源政策不能这样搞，但是蔡政府不听，事前预测2021会出现大停电，果然应验，换成一般人每天要担心害怕，下一个限电会不会是我。

李敏认为，一旦启用限电或是轮流供电，每个人都会问何时会轮到？谁先停电？谁后停电？本来有一套模式可以看出来，但是去年“经济部”，悄悄把“电源不足时期限制用电办法”修改，由蔡政府自己来决定。

他分析，电源不足有两种状况：“可预期”和“不可预期”。前者为“电能供应事业之供电容量，发电用能源不足”，后者为“因安全维护、机组故障、天灾、事变或其他不可抗力所造成之供电能力不足”。“预期”与“不预期”最大差异是，前者可以是长时间限电；后者是偶发，限电措施应该只能是短时间的。

李敏指出，不预期的偶发限电，多半是短期，但是新办法扩大了“预期”二字适用范围，去年自己就专文批评，这是民进党为了台积电修改，可以在任何时间引用此条款，进行长时间的限电或轮流停电，目的是确保“护国神山”台积电及其供应链不缺电的霸王条款。

他认为，现在缺电的状况还不是最坏，但是五月就发生一周两次大停电，未来七、八月用电再创高峰，恐怕每天下午先看备载容量多寡，心里先有底，晚上会不会停电，或者晚上看新闻，隔天哪些地区要限电或轮流停电，再决定要不要上班，每天担心缺电恶梦何时会成真。