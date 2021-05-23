马哈迪：包围网是“过时的战略”

来源：日经中文网

作者：中野贵司

马来西亚前首相马哈迪（95岁）5月20日接受日本经济新闻在线采访时表示，要想改善军方发动政变的缅甸局势，“需要（来自国际社会的对话和压力）糖果和鞭子”。关于日美澳印四国合作的“Quad”，马哈迪表示“如果是要建立中国包围网，中国会进行应对”，表明了反对的立场。

关于缅甸问题，马哈迪强调：“军方为了维持权力，残杀国民，非常残忍，为了减轻其对国民的压迫，需要国际社会对其施加压力”。“美国使用鞭子，而东盟（亚细安）用糖果，对于抑止军方的暴力更有效果”。需要欧美实施制裁和亚细安开展对话同时进行。

另一方面，马哈迪表示局势恢复正常需要很长时间。亚细安计划向缅甸派遣特使，而马哈迪表示“通过特使不可能改善局势”。原因是“军方是内向的组织，希望继续把持大权”。

马哈迪表示，即使欧美实施制裁，如果军方继续垄断物资，也不会立即收到成效，认为应该继续施加压力。

马哈迪对翁山淑枝在政变发生前对伊斯兰少数民族罗兴亚人的态度持批判意见。在5月20日的采访中，马哈迪表示“军方与翁山淑枝相比，军方更应该被批评”，主张应该释放被扣押的翁山淑枝。

关于日本、美国、澳大利亚和印度参加的“四方安全对话（Quad），马哈迪举了美国等对日本禁止出口石油导致日美开战的例子，表示“对中国也有同样的担忧”。他表示，包围网是“过时的战略”，最好是各国通过单独的外交和中国交涉。

关于美国拜登政府，马哈迪说“虽然对华政策的原则跟上届特朗普政府没有变化，但或许可以慢慢与中国缓解摩擦，开展对话”。关于台湾问题，马哈迪也表示“中国不希望因为这个问题而发动战争”，认为局势立刻变得紧张的可能性不大。

马哈迪到7月就96岁了。他表示“很多支持者希望我不要引退”，表达了参加下一届大选的意愿。

马来西亚的冠病疫情持续蔓延，截至5月19日冠病病毒新增感染人数超过6000人。马哈迪指出“如果希望提高支持率，（政府）就会执行不正确的政策”。他认为，对市场等营业管制滞后的慕尤丁政府应对不力是疫情扩大的一大原因。