德语媒体：让步的苹果与衰老的中国

来源：德国之声中文网

苹果公司日前被美国媒体披露，为了取得中国监管机构的欢心，对中国政府做出妥协。对此，《南德意志报》发表评论“清白的苹果神话”（Die Legende vom sauberen Apfel），认为苹果首席执行官库克声称重视隐私保护已变得不可信。

作者Jannis Brühl写道，库克在接班后没有特别的技术创新，但大力提倡“隐私是基本人权”，苹果摇身一变成为“人权企业”。然而，《纽约时报》本周发布的调查指出，苹果在对中国用户的数据保护上，对中国做出了妥协，放弃在其他地方使用的加密技术，并批准在中国服务器上储存客户数据。

作者分析：“苹果几乎没有回旋余地，该公司在两个方面都依赖中国。在复杂的供应链中，中国是重要环节。转移到其他国家生产虽然可行，但是相当耗时。人们再一次体悟，世界经济的外包模式必须付出道德代价。此外，如果没有中国对iPhone的需求，苹果也无法成为世界上最有价值的企业之一。若苹果拒绝中国的规定，可能失去进入这个巨大市场的机会。到此为止都很合理。但中国用户蒙受了损失。”

评论认为，这样的情况相当糟糕；全球的异议人士对iPhone形成依赖，因为与竞争对手安卓相比，苹果从用户那里截取的数据较少，并且能快速填补安全漏洞，由此阻挡了情报人员的触手。

作者接着写道，“苹果当然不是唯一在中国将所谓的企业价值抛诸脑后的公司。但是在这个案例中，情感与现实的差距特别大。”如今的疑问是，在中国规则前让步的苹果，在其他地方是否还能被信赖？

“苹果公司在保护中国用户一事上做出这样的妥协，这在世界另一端并不是问题。德国和美国的国安官员也要求IT企业削弱其加密功能，以便能监视用户，无论是iPhone或Whatsapp皆如此。苹果如今发出了一个信号：如果压力够大，那个提倡公民权益的库克也会消失无踪。最后就只剩下公司网站上的一些人权标语。”

《法兰克福汇报》周六则发表文章“衰老的中国” (Altes China)，聚焦实行了数十年的一胎化政策将危及中国的进一步崛起。文章开头写道：“中国政府近期公布，其人口数在过去十年间几乎没有增长，这个消息在太平洋两端激起千层浪。美国媒体写道，这个充满干劲的崛起者，其经济就连在疫情之年也继续增长，却因为人口变化成为‘纸龙’。”

作者指出，在最富裕的城市北京和上海，出生率远低于1，如果很快全国每对父母平均只生一个孩子，这一代人口将减少一半，“全球人口最大的国家的缩水进程已经展开”。“对于一个经济、财富、军事实力和政治影响力看似不可阻挡地不断增长的国家而言，这是一个戏剧性的转变。”

“鉴于中国的人口发展，在共产党成立100年后，北京所宣传的成为最强大国的梦想正处于危险中……而这个国家的问题不是居民马上要减少，而是它的年龄结构正在发生剧烈变化。成千上万的中产阶级不需要再在田野或矿里劳动，医疗保健已取得长足进步，自70年代饥荒结束来，人们的预期寿命已增加30多年。” 而由于住房和教育价格飞涨，即使中国放开一胎化政策，如今许多中国人依旧认为无法负担第二个孩子的开销。

文章最后指出，中国还不是“纸龙”：“人口变迁不是最终命运。若政府提高退休年龄，推出婴儿奖励，为农村人口提供更好的教育机会，中国的崛起还可以持续很长的时间。如果政府将经济从国家影响中解放出来，并让私人企业提高生产率，那么中国很可能在衰老前就变得更富裕。但目前北京正反其道而行。”