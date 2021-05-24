英国推新“印太战略” 重返海上帝国？

作者：黄惠华

2021年3月，英国政府发布“竞争时代下之全球不列颠报告”（Global Britain in a Competitive Age）针对安全、国防、发展及外交政策领域的全面性整合性评估，其四大战略目标“透过科技维系战略优势”“形塑未来开放的国际秩序”“强化国内及海外的安全与防卫”及“建构国内及海外韧性”建构“倾向印太”（The Indo-Pacific Tilt）战略框架。

报告并强调英国将以更积极方式捍卫自由、民主、开放市场、以规则为基础的国际秩序。英国政府计划斥资240亿英镑（452亿新元）用于军事基础设施现代化的计划。外交上强调美国依旧是英国的主要盟友，将与印太地区国家积极地合作。

形塑国际秩序的战略意涵

英国脱欧派的论点是“重新获得对国家的主控权”，因此退出欧盟是加强国际贸易、经济、战略地位的机会。英国历史命运与海上大国密不可分，过去英国征服了四大洋，号称“日不落帝国”，此一论点也体现在“全球英国”思想中，“全球英国”并非新创概念，投射在当代英国印太战略，一样也具有“掌握海洋、必须占有海洋”的元素。

德国政治思想家卡尔施密特（Carl Schmitt）“将陆地与海洋之间的对抗描述为地缘政治的元素。过去英国是全球秩序中海洋领域的主导者，欧洲公法中海洋的守护者，维系着陆地与海洋的掌控者”。英国新版印太战略强调“开放社会”概念，贸易应该是在开放市场中进行的，海洋代表着是开放的，海洋、自由贸易是没有边界的。

英国首相约翰逊曾公开宣称这是自由主义者与威权主义之间的意识形态竞争。英国将扮演世界民主的主要指挥者之一的角色，作为世界公益力量的首要目标是支持开放社会并保护人权，因此英国代表着善良力量；俄罗斯、中国则被视为邪恶势力。英国向来主张公海或自由贸易，海上力量支撑着“开放社会”的概念。

在军事行动上，英国声称海军任务主要是对抗大陆大国，也就是中国、俄罗斯。所谓“基于规则的秩序”，代表着英国新的外交国防战略呼应冷战后的国际规则体系，符合英国与世界其他国家的利益。这也是英国支持南海航行自由，不断敦促中国、俄罗斯遵守国际秩序的原因。

观察近年来英国屡次派遣军舰来到印太区，为英国在全球舞台上的战略重要性定下了基调，包括执行战略沟通、力量投射、军事外交与自由贸易等各种职能。尤其今年5月英国《经济学人》杂志称台湾是“全球最危险的地方”，引发国际热议。

英国其背后主要考量，除了铺陈伊丽莎白女王号航空母舰打击群来印太区军演，宣告重返海上帝国的宣传效果之外，同时也是为了回应中国与他国在南中国海、台海、东海海上自由航行及国际秩序冲突情势。当代的英国印太战略仍有扮演着“陆地与海洋”均衡者的掌控者的传统战略思维。

强化安全与防卫建构韧性

自从1971年英军撤出新加坡后，英国在东南亚地区影响力也随之下降，一直与亚太区域保持若即若离的态度，受限于地缘环境，英国重返印太区的关键策略能做的包括：一是，利用多边合作机制，例如四方对话（美国、澳洲、印度与日本）、五眼联盟及五国防卫协定等框架。经济合作部分，力争加入《跨太平洋伙伴全面进步协定》（CPTPP），与东协建立对话伙伴关系。

二是，与具有相同民主价值观的国家进行双边合作，例如日本、新加坡、印度、韩国、澳洲等国家建立技术与创新合作同盟关系，这些国家不仅对英国在印太区的战略定位重要，建立金融与经济同盟关系也至关重要。

双边合作之中，日本是重要的战略合作伙伴，基于地缘环境，日本位处于印太地区战略要地，2017年日本前首相安倍晋三与当时英国首相梅伊发表联合声明，加强安全与经济合作关系。今年5月日英两国政府达成共识，伊丽莎白女王号航空母舰打击群将停靠日本港口，并将与日本自卫队进行联合演习。

此外武器出口也是重点计划，向外输出武器有助于巩固英国在印太地区的地位与影响力，例如日本与英国共同研制新型武器，透过技术转移合作也有利于日本、英国与其他区域国家的多边与双边安全合作。英国打算将先进科技技术用在海上安全领域国际合作上，如反恐、打击海盗或保护海底通讯电缆领域上，未来英国政府将建立一个新的反恐中心及新的网络安全中心。

寻求与中国的平衡关系

英国脱欧后，英国与中国关系面临的挑战不但有贸易、投资的平衡，还有两国关系的平衡。谈到英中关系时，首相约翰逊表示“需要采取平衡的态度。中国将为像我们这样的开放社会带来大问题。但是，英国政府仍会继续与中国合作，包括发展经济和应对气候变化”。

英国与中国冲突点主要与南海主权、香港问题、新疆人权以及冠病有关，这些因素挑战着英国外交政策基本原则，迫使英国改变对中国的态度与政策。尤其是香港问题，让英国有机会再次获得国际权威声望。

自从中国颁布《香港国安法》以来，英国政府强烈谴责中国破坏香港自治权的地位，对此英国承诺向大量香港人授予英国国籍，中止与前殖民地的引渡条约，并对其实施武器禁运等，这些措施代表着英国对中国政策出现重大转变，不仅冲击英中关系，更增强英舰东来的意志。