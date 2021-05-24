北京勒令“撤馆” 台驻港机构堪忧

《星岛日报》社论

港台关系没有最坏，只有更坏！特区政府上周宣布，驻台机构“香港经济贸易文化办事处”暂停运作，三天之后解释，这是因为台湾近年多次粗暴干预香港事务，包括推出“援港专案”，为暴力示威者及破坏香港繁荣稳定的人提供支援。虽然台湾陆委会声称遭港府“错误解读”，但民进党当局过去几年频频见缝插针，操作香港议题，声援黑暴运动，昭昭在目。在目前的政治氛围之下，台湾驻港人员年内必遭“清零”，台湾驻港机构亦随时面临关停的厄运。

援黑暴昭然 操作港议题

港府18日宣布驻台机构暂停运作，但没有解释原因，只称与台湾疫情无关，引来种种猜测。三天之后，特区政府终于说明原因，怒批台方。这个解释很有必要，打个不恰当的比方，港府这次行动犹如“撤馆”，相当激烈，应该“打开天窗说亮话”，向外界有个交代，而不是欲说还休，引发无谓揣测。

港台关系是两岸关系的重要组成部分。港府“撤馆”幕后肯定是北京的决定，刻意叫停驻台官方机构运作。因此，当陆委会反驳，称台湾对合法到当地的港人提供服务，“港府竟错误解读为我方挑衅”，感到万分遗憾，国务院台办发言人马上“正告民进党当局，不要在乱港谋独的绝路上愈走愈远”。

2008年国民党夺回政权，两岸关系升温，港台关系也大幅改善。首先设立半官方机构，即台方的“策进会”与港方的“协进会”。之后互设办事处，“中华旅行社”正名为“台北经济文化办事处”，港府则到台设立“香港经济贸易文化办事处”。但民进党在2016年重新执政，不愿承认两岸同属一个中国的“九二共识”，两岸关系紧张，台港关系日趋恶劣，台湾驻港代表卢长水长达三年未获核发工作签证，香港驻台代表亦已悬空三年。

2019年港府提出修订逃犯例，导火线是“陈同佳案”，就因台湾而起，没有想到却引发一场政治风暴。台湾从官方到民间大力声援黑暴运动，蔡英文更靠不断炒作“反送中”，借香港的政治动乱成功高票连任。

北京颁布《香港国安法》，民进党当局紧跟美国，高调表态“援港”，甚至在“策进会”下面成立专门的“援港”办公室。去年7月偷渡台湾被扣的前学民思潮发言人吴仲谦等五名逃亡港青，最近突然现身美国，用协助五人赴美的朱牧民的话，这是美台政府“支持香港”的具体行动。不排除他们日后成为美国制造香港议题事端的“工具人”，包括在国会“作证”。民进党当局包庇黑暴势力铁证如山，陆委会只是“扮无辜”。

拒承认“一中” 人员势“清零”

北京的愤怒可想而知。《香港国安法》登场之后，特区政府要求台湾驻港机构组长层级以上的人员，都要签“支持‘一个中国’”切结书，内容包括：不得违反“一个中国原则”、《基本法》和香港法律，不干预香港内部事务等，否则就不予延签。过去这只是口头提醒，现在则是必须白纸黑字画押。民进党政府连“九二共识”都不承认，当然拒签“一中承诺书”。去年7月，台湾驻港代理处长高铭村因此离港；今年年初，台湾驻港人员剩下12人，目前只剩八人，全部年底签证即将到期，如无意外，势必“清零”。

台湾方面显然不愿关闭驻港机构，声称届时“启动代理机制”，可能依靠现在50多位香港雇员维持运作。但当港府宣布“香港经济贸易文化办事处”暂停运作，会否届时勒令“台北经济文化办事处”暂停运作呢？无论如何，台湾驻港机构已经名存实亡，形同关门。