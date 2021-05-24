韩国以晶片换疫苗，台湾吃了莱猪却不能？

《联合报》社论

美韩领导人峰会落幕。比起美日峰会的一面倒，“拜文会”则是各取所需：韩国同意加入美国主导的全球民主半导体联盟，换取美韩建立疫苗伙伴关系；美国则承诺和北韩进行外交接触，以争取韩国进入美国建构的抗中四方安全对话。

在大国环伺下，韩国的外交主旋律一向是不选边的“平衡外交”，以及观风望向的“事大主义”。在这种策略下，形成韩国“经济靠中国、军事靠美国”的外交路线。此外，韩国也因自身利益而左右摇摆，当成抗衡大国压力的筹码。因此，美韩之间此次形成的是一种“不情愿的同盟”，双方仅在朝鲜议题上存有交集，在对中议题上则是各说各话。

这次“拜文会”，韩国对于围堵中国大陆议题采取“政经分离”手法，它加入美国所主导的民主国家半导体供应联盟，支持强化与东协及太平洋岛国合作，并承认美印日澳四方安全对话的重要性。然而，对于敏感的台海议题，韩国则以重要性、特殊性等语轻轻带过。换言之，韩国虽重申同盟合作的重要性，但对于加入抗中联盟仍不轻易承诺。

借由“可信赖供应链联盟”之加持，韩国取得与美国疫苗合作的及时雨。目前韩国疫苗接种人数不到全国人口3%，美国同意提供与美军合作关系密切的55万韩国军人疫苗，也承诺将协助韩国在11月底前达成群体免疫的目标。此外，美国也同意转移疫苗关键技术，与韩国企业共同生产，扩大韩国疫苗的生产能量。

在“事大主义”的思维下，对韩国而言，朝鲜的核武威胁实远大于中国的军事崛起；因此，在这次美韩峰会上，文在寅不但向美国重申朝鲜半岛议题的重要性，也积极改变拜登政府对朝鲜议题“不弃核、不交往”的基调。拜登随即宣布，由国务院亚太事务助卿金圣出任“朝鲜事务特使”，让美国在推动朝鲜半岛非核化过程中愿意和朝鲜进行交往，务实降低朝鲜和韩国之间的紧张关系。

面对美国亟欲拉拢韩国合力抗中，韩国虽支持美国的多边主义外交，却仅选择非敏感性的议题参与合作。例如，韩国全力支持美国的公海及南中国海自由航行倡议，但不加入抗中联盟，仅在若干经济议题上加入四方安全合作对话。这点，比起先前日本在美日联合声明中公开反对中国在南中国海活动，大不相同。可见，韩国不愿跨越反中红线，借此维持自己的政治筹码。

台湾与韩国同为半导体生产大区，际遇却大不相同。这次美韩峰会，韩国非但能与美国讨价还价，还争取到美国疫苗及疫苗在韩国生产。反观台湾，每次言必称美国是重要盟友，却迟迟等不到美国疫苗相助，实极讽刺。如此差别待遇，源自台美的不对等关系，及蔡政府偏差的防疫思维。

美国虽然口头挺台，却缺乏实际行动。日前美国卫生部长贝西拉在和陈时中的视讯会议，仅表达“支持”台湾取得疫苗及加入ＷＨＯ，却仅有口惠，不见行动。正因蔡政府对美国一味仰望，让美国有恃无恐，甚至不以为意。反观韩国采取“摇摆策略”，能在美中之间取得平衡，逼得美国不惜​​用疫苗外交拉拢韩国。如今两岸关系正在低潮，台湾当然没有和美国讨价还价的筹码。何况，台湾不断宣传自己的防疫成绩了得，让国际觉得台湾并无需要疫苗的急迫性；而驻美代表萧美琴一直在帮友邦争取疫苗，却使台湾失去先机。

看韩国以晶片换疫苗，而台湾吞下莱猪却还换不到疫苗，蔡政府不惭愧吗？