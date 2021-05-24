打破“港式铁饭碗”迫在眉睫

来源：思考香港

国安法强势实施、选举制度完善之后，对香港公务员队伍及运作的整改，悄悄进入公众视野。最近关于港府官员应该到大陆各级政府“挂职”的呼声日高，旨在改善香港公务员文化中根深柢固的殖民地政务官员做派。正所谓“来而不往非礼也”，大陆官员到港府挂职，也就顺理成章。这个过程，可以想像的空间很大。

香港与大陆政府，无论在体制、架构、运作、政治文化及官场习俗，都有巨大不同。在“一国两制”的宪制框架下，“港人治港、高度自治”。如果说“高度自治”到底有多高应该有多高，可以理论探讨，或者讨价还价打打折。但“港人治港”一直被各方奉为圭臬，甚至上升为精神图腾。

九七回归至今，特区政府施政撞撞跌跌，其表现实在难以用出色形容。作为主力军的18万公务员，尽心尽力尽职了吗？如果答案是否定的，症结出在哪里？这是香港社会各界以及中央政府都应该深入思考的问题，因为这关乎“一国两制”的伟大实践是惨淡收场，还是取得圆满成功。

根据香港中文大学香港亚太研究所每月进行的“特区政府及特首民望意见调查”，市民对特首林郑月娥今年1月至4月的表现评分总平均值为27.1分，远低于合格（50分），虽稍高于任内最低分时期的2020年上半年，但与反修例事件前的水平相比还差一大截。

令人诧异的是，对履行职责的能力及表现，港府一众官员与北京，存在认知上的极大反差。在“阿爷”眼中，香港公务员的平均薪俸是市场行情的若干倍，特首的工资更是高于英美日法德的首脑，毫无疑问是高薪厚职。且不说要求你“为人民服务”这么崇高，冲着这天下难寻的优差，都得好好干才对得起纳税人的钱。但在许多公务人员看来，香港是“官不聊生”的地方，政府是稍微不慎就能把人烤熟的“热厨房”，所以凭所承受的压力已值“这份粮”了，历年来的公务员薪酬调整调查大致显示出这种观感。今年前些时候还有公务员代表站出来表示，如果减薪，公务员士气将受到影响。

香港公务员当下的士气，可谓没有最低只有更低。回归前和回归初期，香港公务员因其“廉洁、高效、专业”，被誉为全世界最优秀的公务员队伍之一。上世纪80至90年代，大陆从中央各部委办到各省市政府，到新加坡和香港学习、考察、培训的干部络绎不绝。这等风光情景恍如隔世，现在特区政府施政举步维艰，备受舆论责难，灰头土脸，我见犹怜。

与薪资这“小菜一碟”相比，管治队伍的政治取态更值得关注。最近的新闻，香港大约18万名公仆中，约100多人拒绝宣誓，此统计不包括已有一批公务员在当局发出宣誓文件前离职。有在政府从事文职的人员表示，公务员本应是一份安稳的职业，但却成为社会纷争的风眼之一。此语反映了公务员的角色在近年的嬗变。

香港公务员长期奉行“政治中立”。此原则的确立有其历史成因。由于欧美民主国家在19世纪下半叶逐渐形成“政党轮替”制度，“政治中立”应运而生，以确保因不同政治理念的政党上台，政府机关仍可如常运作。换言之，政党的你方唱罢我登场，不影响公务员忠诚地履行职责。

即使“政治中立”与“政治忠诚”不完全是一回事，但从英殖时期就引入香港的“政治中立”原则，仍隐含“效忠国家”和“效忠政府”的潜台词，这应该是投身公职的不言而喻的前提条件。

回归之后，政治中立的原则未见摈弃，只是换了忠诚对象。按照基本法第99条规定，在香港特别行政区政府各部门任职的公务人员“必须尽忠职守，对香港特别行政区政府负责”。根据2009年颁布的《公务员守则》，“政治中立”阐明“不论本身的政治理念为何，公务员必须对在任的行政长官及政府完全忠诚，并须竭尽所能地履行职务”。

姑且不论政治取态，今时今日的公务员往往被视为“坚离地”的一群。公仆“准粮准薪，旱涝保收”不说，香港抗疫一年半，公务员永远带头在家办公，薪水一分钱不少拿。有些高官甚至逆市加薪，例如我们尊贵的林郑特首，薪资上调八个点，无论外面风大雨大、百业萧条，每月逾42万港元（7万新元）“袋住先”。

大陆官场的的政治俗语，香港的公仆们未必听得明白，譬如不允许“吃党的饭，砸党的锅”。但有些话的传递可以准确无误。香港官员没有“不忘初心，执政为民”的大局意识，缺乏“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的情怀和使命感，抱着港英时代传承的“打好呢份工”心态，做一天和尚敲一天钟混日子。不得不承认的是，管治队伍中还有不少人，出于意识形态的偏见，对内地体制仍心存抵触。

为官一方，责任与担当是必须的，这是常识。但香港官场百态却颠覆了这个常识。以抗疫为例。香港惨遭五波疫情肆虐，迄今无一人问责。要是在大陆，主政官员不知下台多少次了。

众所周知，香港社会有许多“深层次问题”，但多年来政圈的懒政怠政、管治的泥足深陷、政策的错漏百出，何尝不是深层次问题？举一个例子，政治委任不论是在大陆还是西方政治体制都是惯常做法，但在香港却效果不彰。究其原因，问责局长是孤家寡人，无权委聘、升迁或处分公务员。更令人称奇的是，还无权直接命令下属（常秘除外）。

没有太多人留意，2019年底十九届四中全会通过了的决定，部分涉港澳工作已经落实。但作为落实“全面管治权”的其中一项措施，“完善中央对特别行政区行政长官和主要官员的任免制度和机制”，至今未见详情公布。

也许，打破“港式铁饭碗”，整改行政架构，重塑公务员队伍，正是时候。