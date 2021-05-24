美支持台湾参与WHO 也是一种校正回归？

第74届WHA（世界卫生大会）将在今日举行视讯会议，而迟迟没收到邀请函的台湾，也将确定连续五年缺席世卫大会，对此，现今正在忙于抗疫的政府，仍然不忘甩锅给中国大陆，抗议中国政府对台湾的外交打压。

与过去相比，台湾今年除了13个友邦之外，还多了七大工业国（G7）的“发言”支持，以及美国、欧盟国会议员的高声疾呼，但这些却都犹如只是一朵朵绚丽烟火，只能远观，但却无法撼动世卫组织（WHO）的决议。

很多人在问：这究竟是美国的力有未逮？还是美国的无为而治？

从现实面来看，不论是美国抑或七大工业国家，对台湾加入世卫组织，都只是口头上的支持，而欠缺实际的行动，其实，以美国及G7在全球的政治影响力，若要认真帮台湾拉票，台湾纵若无法参与大会，但在世卫组织中的支持度，数字应该是逐年提升的，但美国至今，却只有“口头”支持，而没有任何外交上的合纵连横，例如日前美台卫生部长视讯会议中，美国只是再度重申「支持」台湾取得疫苗，但另一方面，美国却与韩国签署疫苗联盟，由此可见，美国对台韩两国的差别待遇。

再从实质面来看，世卫大会等国际组织，是个数人头的民主机制，谁能掌握足够的国家，谁就对世卫具有绝对性的影响力，而近期在美国以本土利益优先，逐渐从国际组织退群时，中国大陆早已透过一带一路拉拢第三世界国家，并多次支持拥有54个国家的非洲，担任国际组织的秘书长，而这次外交部指责中国大陆谎称已为台湾加入WHO做出“妥善安排”，此说法完全悖离事实，换句话说，外交部并不否认中国大陆在世卫组织的绝大影响力。由此可见，台湾若要重返世卫组织，源头并不在于美国的支持，而在于改善两岸关系。

因此，从数字的结果论来看，美国及G7对台湾加入世卫组织的支持，是否也只是另一种的“校正回归”？