马斯克已成为比特币价格最大影响者

来源：华尔街日报

作者：Akane Otani

马斯克一讲话，比特币投资者就会侧耳倾听。

这位特斯拉首席执行官发出的信息经常晦涩难懂，今年以来已导致比特币的价格出现过山车般的剧烈波动。在1月的一个上午，当他在自己的Twitter简介中加入 “#比特币”时，比特币的价格飙升了近20%。2月份，在特斯拉透露该公司购买了价值15亿美元的比特币后，比特币的价格在一天内大涨16%。

之后，他在本月早些时候发推文说，特斯拉将不再接受比特币作为购买该公司车辆的付款方式。投资者普遍指责该推文引发了比特币今年最具惩罚性的暴跌，此次下挫使其市值蒸发数千亿美元，并抹去了1月下旬以来的涨幅。在4月中旬达到65000美元附近的峰值之后，比特币已累计下跌约50%，自马斯克5月份推文以来的跌幅约40%。

比特币的价格周末继续疯狂波动。根据CoinDesk的数据，最低跌至31179.69美元，上周五下午5点时报35263美元。

许多投资者乐于将马斯克的推文视为上涨过程中的无害噪音。一些投资者，尤其是新入场的投资者，甚至对马斯克表达对比特币的支持而欢呼。

鉴于比特币的价格持续下跌，他们现在就没那么高兴了。

事实上，许多人愤怒不已。

葡萄牙的Heidi Chakos说：“他知道自己拥有很大的影响力，也很喜欢利用他的影响力，但这损害了那些追随他的人。”Chakos从2014年开始投资比特币。

Chakos的Twitter账户“blockchainchick”有4.2万名粉丝，远不及马斯克5500万名的粉丝量，但足以成为该领域最大的社交媒体之一。Chakos说，当她看到马斯克最近的推文时，她“狠狠地翻了个白眼”；这些推文引发了对特斯拉是否准备抛售该公司所持比特币的恐慌和猜测。

马斯克已表示，特斯拉不会出售任何比特币，当与比特币有关的能源使用问题得到解决后，将恢复使用比特币进行交易。

Chakos说：“我为那些根据某人的推文做出投资决定的人感到难过，此人只是想维持自己的知名度并利用他的平台。”Chakos还称，她不打算出售自己持有的比特币。

通过社交媒体影响市场的人不只马斯克。过去一年里，无论是投资经理人、首席执行官还是名人，都在Twitter、Reddit和音频讨论应用程序Clubhouse等平台上发表了他们对从加密货币到模因股的看法。一些人以自己的市场敏锐度给追随者留下了深刻印象，例如明星投资组合经理Cathie Wood。另一些人则采取了更为非传统的做法。在去年的散户交易热潮中，Barstool Sports Inc.的创始人Dave Portnoy直播了他根据从Scrabble游戏袋中取出的随机字母购买股票的做法，令观众感到震惊，也给他们带来了乐趣。

当前这代对市场有重要影响的人与过去大不相同。在20世纪60年代，投资者对基金经理蔡至勇非常着迷，他能耐非凡，创建的共同基金跑赢市场，自己也因此成为明星人物。另一些人热衷追随Peter Lynch的文章，他的Fidelity Magellan基金在他运作的最后五年里跑赢99.5%的其他基金。当然，还有今天几乎无人不知的沃伦．巴菲特（或如他的粉丝所称，奥玛哈的先知（Oracle of Omaha））。

马斯克与他们都不一样。虽然他对从狗狗币到GameStop的股票都发表过意见，但他是一个企业家，而不是投资组合经理。马斯克的名声大到甚至在本月初主持了一集 《周六夜现场》节目。他也常常引发争议。2018年，在与美国证券交易委员会就欺诈指控达成和解几天后，他发了一条推文嘲笑该机构，称他们为“卖空者致富委员会”。

在《周六夜现场》的开场独白中，马斯克为自己的古怪行为进行了辩护。他说：“我想对那些我冒犯过的人说，我重新发明了电动汽车，我将用火箭船把人们送上火星。之前你们不是觉得我会成为一个冷漠的正常人吗？ ”

马斯克没有对本文的评论请求作出回应。

威廉玛丽学院经济学兼职讲师Peter Atwater表示，马斯克吸引了他能吸引到的人群，这很合理。

Atwater说：“我认为马斯克本人真正体现了反叛的一面，特别是当他在Twitter上发言时。”他称："如果你看看加密货币和电动汽车，我认为它们至少有两个属性吸引年轻人——一个是它们是令人难以置信的未来主义派......另外它们也是反叛的。”

对马斯克持批评意见的人认为他不是民间英雄。他们指出，作为世界上最富有的人之一，马斯克和那些可能把他的推文当作某种投资信条的个人之间存在着固有的权力差异。

新西兰的比特币投资者Lark Davis说：“像马斯克这样的人并不关心你的财务健康。他是在找乐子，而你则投资于一个会让你破产的模因币。” Davis从2017年起投资于币市。

Davis认为，过去一个月比特币价格下跌的部分原因是，缺乏经验的投资者被马斯克对比特币看似180度的转变以及随后的抛售潮吓到，纷纷出售自己的持币。投资者还注意到，其他一些因素也加速了比特币的下滑，包括中国相关部门要求金融机构不得接受虚拟货币支付，以及人们从受益于今年早些时候行情的市场大举撤退。

Davis说："可悲的是，像马斯克这样影响较大的人已成为该行业中过于强大的意见领袖。"他还称，新入场的投资者最好对加密货币进行一下研究，并收敛他们对快速轻松获得收益的期望值。

过去一个月的波动也提醒了其他投资者，他们为什么需要对比特币保持警惕。Lear Investment Management的创始人兼管理合伙人Rick Lear提及了GameStop、AMC娱乐控股公司和其他模因股在今年早些时候由社交媒体驱动的交易狂潮中经历了史诗般涨跌，他认为比特币的走势与此类似。

Lear说：“比特币或一些股票的情况告诉人们的就是，它们缺乏流动性。”他称：“如果一条没有逻辑的推文能让某样东西的价格如此剧烈地波动，那是你想要拥有的东西吗？”

对于Davis和Chakos来说，答案显然是肯定的，无论马斯克接下来会对加密货币做何种评论。

Chakos表示：“我计划在未来几十年继续持有它。”