来源：中时新闻网

作者：谭再利

近期台湾新冠病毒疫情已逐渐暴发，引起民众极度恐慌，甚至发生排队抢购物资风潮。中央流行疫情指挥中心日前在记者会上宣布，台湾已进入持续性与广泛性社区传播期；另双北疫情标准警戒已提升至第三级，全台湾则为第二级。为了防堵疫情持续扩大，指挥官陈时中表示，除了双北将设置快筛站外，目前也在研议于其它县市设置，加速找出隐藏案例，以阻断传播链。同时，陈已邀集医师公会、相关协会开会，讨论人力调度的问题。

疫情大暴发似已造成相关防疫应变人员手忙脚乱，反映过去早期系因疫情管控得宜，才能得到暂时的稳定，一旦出现防疫破口，其后果恐将难以收拾。一位4月6日就发病的个案，因为4月30日去过万华但没有症状，直到5月3日收到细胞简讯采检才确诊，而且该个案并非住在万华，由此案显示潜藏在社区的传播链存在已久。一些已经中镖的患者因无法自我判断，又未进行采检，而可能被归为流感或肺炎。好在过去患重症者不多，台湾疫情也就被蒙混下去。现在证实了过去要求全民普筛的建议完全正确，但当时却遭到陈时中坚决的反对，致使此一鸵鸟心态而贻误了时机。

台湾政府过去草率的抗疫模式与政策，除了因为抢购口罩而出现的“口罩不重要，我OK，你先戴”之外，还包括了“意识形态重于防疫”。首先是当局坚称世卫组织已正式命名的2019年新型冠状病毒（Covid-19）是“武汉病毒”及“武汉肺炎”，借以掀起仇中恨中效应，接着就是批评大陆国药集团研发的新冠疫苗无效；如今世卫组织已将其列入紧急使用清单，也成为非西方国家第一种获得世卫认证的新冠疫苗。此外，最近有大陆台商在网络发表文章，将大陆严格的防疫措施逐项列出，包括入境后核酸检测及便宜的价格，运送旅客的细致安排，及住家或旅馆隔离情况，并与台湾的入境防疫措施做一对比，这才让我们知道台湾与大陆的差距有多远；若将来台湾疫情暴发后弄得不可收拾，也就不让人感到讶异了。

如今疫情当头，老百姓最需要的是可靠有效的疫苗，结果除了3月22日开打但并不踊跃的英国牛津AZ疫苗，两批共进口了31.6万剂之外，其他如在美国颇受欢迎的辉瑞（Pfizer）及莫德纳（Modena）疫苗，不知是否已经订购。总统蔡英文日前在国安会议上宣布，向国外订购的疫苗，6月后会进入分批交货期，但确实的进口日期、数字，及何种疫苗并未宣布。若非台湾疫情吃紧，一再被质疑其副作用及保护力的AZ疫苗，近日才开始被台湾人民没有选择的接受。至于台湾研发的疫苗，听说已完成了第二期的试验，甚至蔡总统声称7月底即可供应第一波，但被前署长杨志良形容是一大笑话。

陈时中是北医牙医系毕业，当然牙医师是他的专长。但早在2000年总统大选时，他担任牙医师公会全国联合会顾问，曾号召200位牙医加入民进党，而受到阿扁的青睐，并於2005年起在陈水扁政府下担任卫生署（现卫福部）副署长，2017年2月在蔡英文主政之下接任部长，2020年初又因疫情暴发而兼任任务编组的中央流行疫情指挥中心指挥官；防疫期间，陈因不眠不休工作而有“铁人部长”之称。陈接任部长以来，以一位牙科医师专业背景，竟能出任卫福部部长及中央流行疫情指挥中心指挥官而受到非议，也有人称赞他的勇气。

由以上种种说明与实例，可以看出台湾政府的防疫政策以及其后的决策都出了问题。有道是“错误的决策比贪污还可怕”，毕竟是“隔行如隔山”，专业的事情还是由专家来做才为妥当，至少也得由能充分掌握权力人士来担任。既然目前双北疫情标准警戒已提升至第三级，全台湾也升至第二级，防疫单位指挥官位阶自然应当随之提升，而行政院长苏贞昌应当是最佳人选。

笔者并不是要在此一疫情危急时刻扯陈部长的后腿，阵前换将也是一项忌讳，但他的表现应该已经是捉襟见肘、力不从心。尤其是近日看到陈部长受到两位都具有公共卫生专长的前卫生署长杨志良及邱淑媞的严词批评，我们实不忍心已经辛苦了一年四个多月的陈部长继续受��责难。但若现在知错能改，转身下台，勿使疫情持续恶化扩大，则可拯救台湾苍生，也是功德一件！

全台湾防疫一起动起来，协调跨部会事宜的工作，唯有苏贞昌接手指挥官才足以达成。也唯有如此，才能避免我们过去自诩的“Taiwan can help”及“台湾南波万”化为泡影。