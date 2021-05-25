太空领域排挤华 美反变孤家寡人？

来源：香港经济日报

航天器高速进入大气层，高热袭来！火星大气却非常稀薄，降落伞效果大打折扣；地球与火星通讯单程时延18分钟，倘这一刻出了事，也只有天知道。但“天问一号”着陆器还是平安度过了这“恐怖九分钟”降落历程，顺利带着祝融号火星车登陆火星。

由嫦娥五号从月球采壤返回，到天问一号成功落脚火星，中国航天近期接连取得重要进展，美国舆论看着可谓百般滋味在心头，出现了一些反思声音。

天问一号技术虽与美国还有差距，但胜在一次过做了美国25年的事。美国航天器1971年首次成功进入火星轨道、四年后首次降落火星，再到1996年才有首辆火星车，天问一号却把“绕、落、巡”一步到位。

美国太空作家和学者戈斯瓦米（Namrata Goswami）形容，这说明中国太空探索能力已跟美国并驾齐驱，成为太空领导角色的替代选择。缅因州参议员安格斯金（Angus King）更说：“这登陆印证了我们（美国）已不再（独自）拥有太空（we don't own space anymore）。”

美国人的心烦不止于此。天和核心舱4月升空后，中国天宫太空站建设密集式发射陆续有来，今明两年按计划共有11次，火速建成太空站。另边厢花了10年建造的国际太空站，最快2024年底再见。俄罗斯指，国际太空站老旧有隐患，或否决美国提出延长使用至2028年。

俄罗斯已有计划将太空站的备份舱段发射上天，撇开美国自成一家，但考虑到俄财政条件，最终与中国合作比独立营运似乎有更大机会成事，天宫太空站届时会如虎添翼。美国至今没有在地球轨道另建太空站计划，恐成孤家寡人。中俄4月更发表联合声明，宣布共建月球科研站，并向其他有兴趣国家开放。

美国一直在太空领域故意排挤中国。前众议员沃尔夫（Frank Wolf）提案2011年获国会通过，歧视性地明文禁止美国太空总署与中国技术交流。欧洲太空总署前一年原表示，准备邀请中国加入国际太空站，自然也没法成事。

但事实证明，“沃尔夫条款”非但未能遏制中国航天技术发展，更无法阻止美国盟友与中国展开太空合作。天问一号任务即有欧洲太空总署，以及法国、奥地利、阿根廷航天部门参与，这四方标志都清楚印在火箭整流罩上。

多国更排队希望将实验放上中国太空站。中方与联合国早在2019年已从27国42个方案中，选出九个作为中国太空站首轮合作项目，涉及包括欧洲、俄罗斯、日本、印度、中东，以及拉美等17国共23家实体；美国团队方案落选。

美国对中国太空站计划的“酸葡萄”心态，显出美国人没有竞争策略的无奈。将天和核心舱送入轨道的中国火箭正常返回大气层，被美国炒作成“失控坠落”，好像他们从未发射过不可重用火箭似的。美国对中国已用完的天宫一号、二号太空实验室也是这么做，更反映了他们的心理阴影：美国尝试为其未用完的首个太空站挽回轨道失败，天空实验室（Skylab）1979年失控坠入大气层，成为经典案例。

美国人也未尝不知道自己所处的不利位置。美国舆论评述中美太空计划时经常提到，美国政策经常因为政府换届而左摇右摆。美国原本提出2020年载人重返月球，但重型火箭“星座计划”（Constellation Program）在前美国总统奥巴马任内因预算问题半途而废。现任美国总统拜登现在虽然支持“阿耳忒弥斯计划”（Artemis Program）继续，目标2024年载人登月，但新的重型火箭项目“太空发射系统”（Space Launch System，简称SLS）最快今年底才会首飞，而第三次发射即是载人登月，计划可信性存在不少疑问。

反观中国太空计划，《华尔街日报》形容就如五年经济规划一样精确缜密，而事实上其时间跨度还要长得多。中国载人航天计划1992年建立，已定出“三步走”战略：第一步载人上太空，第二步掌握出舱、对接等技术，第三步建立太空站。现在接近30年过去，正正走到最后一步，大计实现就在眼前。

时间不等人，拜登可说正面临抉择：是要继续试图短线拖慢中国、冒上长线自我孤立风险，还是以正面心态与中国在竞争中合作，以多边机制规范包括中国在内各方太空行为，同时确保美国能够分享成果。

中国太空雄心明显不以美国意志为转移，美国如继续走老路，太空对美国也只会变得凶险。参议员安格斯金比喻，船只迎头相遇都会转到右边经过对方，有标准才不会产生混乱，对谁都有好处。

乔治城大学学者、美国太空总署前研究工程师丹尼尔（Matthew Daniels）亦称，美国维持目前政策恐会失去太空领导地位、错过获得中国太空战略信息的机会；若想更大程度参与制定国际规则，并管控太空冲突风险，就要缩小与中国的隔膜。“如美国和中国都在2030年代经营月球基地，双方至少也会希望建立紧急情况互助机制，这样需要双方有共同行动的技术经验。”

其实，历史说明美国与中国太空合作并不“离经叛道”，美国当年登月后一直有和对手太空合作的传统。美国阿波罗与苏联联盟号飞船1975年对接，冷战双方航天员握手拥抱；美国穿梭机90年代载人登上俄罗斯和平号太空站；即使俄罗斯2014年吞并克里米亚，美俄国际太空站合作也没有终止。

只是，美国近年看来正朝相反方向而行。美国虽邀请俄罗斯加入阿耳忒弥斯新登月计划，却只想安排对方制造气闸舱这一周边模块，结果遭俄罗斯以“太美国中心”为由拒绝，并将之推向中国。拜登政府有否勇气和政治能量去改变？

