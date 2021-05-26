被热炒的“轰-20设计图”到底是怎么回事？

来源：环球时报

轰-20、远轰一直是让军事爱好者“脸红心跳”的名称，更是让包括西方媒体在内的境外媒体常炒常新的不败话题。而一家中国国内知名军事杂志刊登的一组“新型轰炸机想象图”被多家境外媒体直接解读为“中方公开下一代战略轰炸机轰-20的设计图”。真的是这样吗？中国新型轰炸机的研制进展已经到了一家军事杂志都知道“设计图”的地步了吗？

老刘当天进行了一番调查，虽然可能结论会让一些中国军迷感到有些失望，但老刘要很负责任地说，境外媒体炒作的是一个彻彻底底的假消息。

要搞清楚事情来龙去脉，首先得知道这一轮炒作是怎么来的，又是具体怎么炒的？《南华早报》网站25日的文章称，在中国内地最新一期军事杂志中，公开了4张计算机绘制的轰-20设计图。多年来，中方一直在研制这款战略轰炸机，但官方从未公开相关图像。而这4张图像显示，飞机有一个武器舱、两个可变角度的尾翼、前部装备一部雷达、两个隐形进气口。除了前方的机载雷达外，两侧还有隐形进气口，而全机都涂了暗灰色的雷达波吸收材料。文章称，它的外型酷似中国航空工业集团先前纪念旗下西安飞机工业集团成立60周年时宣传片中展示的飞机。而据报道，该公司负责设计轰-20。

港媒文章称，先前有报道称，轰-20将装备带有核战斗部的导弹以及常规导弹，最大起飞重量至少可达200吨，有效载荷可达45吨，预计以亚音速飞行，并可能可以发射4枚高超音速隐形巡航导弹。简氏防务战机专家、亚太防务分析师格雷瓦特（Jon Grevatt）认为，这些公开的图像显示，轰-20设计中的隐形与远航程的重要性要比速度的重要性更高。

“因此那意味着它具备的战略优势在于它能像他们所谓的战略轰炸机一样，打击距离很远的目标，或许是在第二岛链，甚至更远的目标。”他说，“那意味着它将威胁美国在亚太的资产和利益。等它发挥战力后或许能成为游戏规则改变者。”

台湾媒体也关注到港媒相关报道，并以“陆官方首曝轰-20可攻第二岛链 2020年代末料发挥战力”为题进行报道。

到底这个事情是怎么回事呢？25日下午，老刘向了解相关情况的人士了解后发现，境外媒体热炒的中国军事杂志刊登的图片，实际上并非刊发于该杂志的同一期。其中一张是该杂志第六期的封面，另外的则是第四期杂志的彩图，实际上是同一个军事爱好者自己绘制的。

老刘发现，无论是在第六期的封面故事中，还是在第四期杂志中，都没有说图片中出现的机型是中国未来的轰-20。境外媒体引用的一些专家所说的参数，也是这些专家自己“脑补”的。实际上，该杂志第六期的封面故事说的都是美俄轰炸机的发展，甚至没提中国，完全是境外媒体将其和所谓的轰-20硬联系到一起。

而另一组被境外媒体热炒为“设计图”的图片，是该杂志第四期的一个彩图。其中完全没有提到和中国沾边的意思，标题为“新型轰炸机想象图”。

据老刘了解，这本杂志虽然是国内某知名军工集团主管的一份国防科技类综合性期刊，但从性质上看仍是一本军事科普类杂志。按照中国公布重大型号的习惯和传统，中国官方不会选择一份军事科技类杂志来首次公布重大型号的核心信息。

相关知情人士表示，该杂志公布的新型轰炸机想象图并不意味着所谓“官宣”，而是军事爱好者绘制的一款轰炸机想象图，与所谓轰-20毫无关系。境外媒体没必要过度解读。

那这么明白的问题被境外媒体炒成这个样子，很可能是“揣着明白装糊涂”。就以这次的轰炸机想象图为例，该机使用了很少见的前缘三后掠角设计，其实是不利于隐形的，其他方面也没有什么收益。现有的飞翼布局飞机，最多是双后掠设计。另外，其“可变角度全动尾翼”也很复杂，在大型飞翼布局飞机上使用，会带来比较严重的空气动力学难题。国外“专家”如果具备基本的专业知识，完全可以看出这些不合常理的地方。

实际上，这已经不是境外媒体第一次炒作所谓轰-20了。就以台湾媒体为例，随便搜搜，就能看到“大秀曲线 轰-20隐形轰炸机首度正式曝光”“轰-20隐形突防能力超强 战力为轰6K五倍”“轰-20传即将首飞 可望改变南海游戏规则”“要穿透台防空 其实用不到轰-20”“红色幽灵现身 轰-20传将成歼-20僚机”“抢占空优 轰-20可猎杀美核航母”等标题，内文也多以捕风捉影，引用西方媒体猜测为主。西方媒体的报道也大体如此。按照外媒的报道，轰-20轰炸机恐怕已经“首度现身”好多次，也“首飞”了好多次了。

有军事专家认为，实际上，即便中国发展下一代战略轰炸机，从一个大国角度看也无可厚非，境外媒体不必大惊小怪。从美俄的轰炸机发展来看，战略轰炸机通常具有1万公里左右的航程，并且均具备空中加油能力，这样的话实际上可以具备洲际打击能力。此外，从美俄目前正在发展的轰炸机来看，未来的轰炸机一定也使用隐形技术、具备较强突防能力。而飞翼是能比较好地满足上述需求的构型之一，这也正是很多军事爱好者的电脑绘画作品中的未来战略轰炸机，基本是飞翼布局为主的原因之一。