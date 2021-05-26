台湾半导体产业会被世界撕裂瓜分吗？

来源：台湾工商时报

2021年5月13日韩国政府公布“K-半导体战略”，在未来10年将投资510兆韩元，愿景是2030年建设韩国成为全球最先进、最大的半导体产业供应链生产基地，要引领全球半导体供应链。

中美贸易战以来，两国都想打造产业关键零组件自主供应链，尤其是半导体产业；全球半导体竞争自此从以企业为主迈向以国家为主的产业竞争，台湾半导体产业产值及能力与韩国在伯仲之间，在全球半导体产业产值排名不是第二就是第三；目前全球与半导体产业相关重要国家，为提升其在全球竞争层级，纷纷以推动半导体自主供应链为其战略目标，不仅韩国如此，中国大陆、美国、日本更是如是。

全球IC记忆体75％以上是韩国三星电子及SK海力士生产的，记忆体出口占韩国总出口20％，已连续9年保持出口第一，半导体产业设备投资占韩国制造业设备投资45％；韩国半导体产业与台湾相似，在半导体制造及制程具有优势，但半导体相关材料、零组件及设备技术竞争力不足，主要仰赖进口，需要大幅强化基盘技术研发；每年半导体产业专业人才，约缺少1,500人以上，化合物半导体（碳化硅SiC、氮化鎵GaN、氧化鎵Ga2O3）等新一代半导体、AI晶片等核心零组件也大部分仰赖进口，在未来半导体产业生态系发展上已出现隐忧。

此次韩国国家层级的“K-半导体战略”政策，是由上而下提出：产业群聚、人才培育、水电保障、法规、财税优惠、技术保护等具体措施；韩国政府体认到，此时国家若不去主导韩国半导体产业发展，而让厂商内耗自相竞争残杀，韩国半导体产业恐将失去世界竞争力。

“K-半导体战略”有四大战略：（1）打造K-半导体带：由韩国西侧的“板桥”至“温阳”等七大城市，连接东侧的“利川”至“清州”等五大城市，形成K字型半导体带，建设韩国成为全球最大的半导体生产基地；（2）扩大基础建设支援：透过租税优惠、基础建设支援等，转变为“适合半导体产业发展的国家”；（3）强化半导体基盘：强化人才培育及管理、企业间连结合作、次世代技术研发，必须跻身“半导体生态系强国”之列；（4）提升危机因应能力：研议制定半导体特别法保护韩国半导体生态系，打造全方位支援企业活动之“稳定的半导体供应国”。

四大预期成效：（1）出口值：由2020年992亿美元提升至2030年的2,000亿美元；（2）生产值：由2019年149兆韩元提升至2030年的320兆韩元；（3）雇用人员：由2019年18.2万名提升至2030年的27万名；（4）投资额：由2020年33.7兆韩元，累计至2030年达510兆韩元以上。

过去30年，全球半导体产业能够持续创新发展，是奠基于比较利益与专业分工的全球供应链架构下；在这个架构，美国侧重于IC设计与销售，日本与荷兰专注IC材料与设备，台湾、韩国及中国大陆则是聚焦于生产与制造；各国企业在错综复杂的供应链上密切合作，开创现今全球半导体产业的荣景，但如今往事只能回味；中国大陆倾全国之力扶植自己的半导体产业，透过“中国制造2025”持续推动半导体自主化，根据半导体企业的制程难度，提供差别税制优惠，并积极推动军民通用半导体研发；美国积极拉拢台积电赴美设厂，发布供应链调查行政命令，包括：补贴、研发援助等在内的国防授权法（NDAA），3月31日更公佈基础建设投资计画，将追加500亿美元于半导体制造设备支援，以加强本国半导体竞争力；欧盟与日本等诸多国家也都积极拉拢台积电赴当地设厂，决定加强或恢復自身半导体的供应能力。

从全球供应链与成本效益角度来看，虽然各国明知自建“自给自足”的供应链，不论在前期投资或后期营运成本上，都会比过去只考量“比较利益与专业分工”的全球供应链架构付出更昂贵的代价，但走到如今已回头无望，我们只有全力以赴，谋求台湾生存与发展。

台湾为推动半导体发展，目前也已陆续针对技术、产业、人才、资金等方向提出政策，唯执行计划分散于各局处（如：科技部、科技会报、国发会、经济部〈技术处、工业局〉、教育部），计划执行期程与绩效考核各自为政，缺乏整体性及系统性综效；应可参照韩国做法，形成整体产业战略规划，整合执行时程与绩效考核，使各局处KPI相互勾稽，以提升整体运作及系统性综效。

综上所述，基于资源有限性及运用有效性，台湾可参照韩国由上而下做出慎思熟虑规划，及时提出适合国家级整合性半导体政策；台湾才可能在这波以国家为主的全球半导体竞争中生存发展，不被外国企业掏空，不被世界撕裂瓜分消灭。