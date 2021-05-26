绿营反串亲中 编出蔡英文的认知作战

来源：联合报社论

转民众对政府防疫不力的注意，未料却捅出自家蟑螂窝。绿委王定宇先爆料，称台湾网路论坛批踢踢（ＰＴＴ）已被中国大陆渗透染红，遭洗版鼓吹删除疾管署帐号，这是对岸认知作战的伎俩。谁知网友揭穿，整起事件其实是亲绿网路写手林瑋丰自导反串，其妻为民进党网路社群中心副主任杨敏。原来，蔡政府的反中认知作战，竟是自己人演出来的。

近日蔡政府正加大言论管制，每日由内政部次长陈宗彦对各项传闻严正驳斥，并以“重罚三百万”、“重判三年”等警告民众勿任意转发消息，迄今已移送数十件。在这种情况下，执政党竟演出绿网军造假反串、绿委进而讨伐、总统跟进倡导“反认知作战”的三部曲，政治操作没品到这种地步，令人不敢置信。也难怪前绿委郭正亮大骂，“真是蟑螂窝”，连总统都敢骗。

然而，这个“蟑螂窝”事件，蔡英文真是完全无辜吗？身为党主席，蔡英文随着自己的党工、网军、立委编造出来的剧本起舞，打成中共的“认知作战”，难道一点责任都没有？就算她是“被骗”，但民进党如此喜好造假的恶质文化，是谁纵容的？林瑋丰被揭穿后立即承认造假，却撇清此事，声称与其妻无关，并要求大家“到此为止”；如此收放自如，以为便可了事。若非他有恃无恐，何以能如此从容？

多少人会相信这次事件只是偶发？若不健忘，前行政院发言人丁怡铭的假梗图事件，也是如出一辙的操作，意图栽赃“美牛”，以正当化政府开放“莱猪”。政府发言人化身网军总指挥，事迹败露后假装辞官，立刻又由后门回到行政院担任顾问。如此用人的政府，会把品德纳入考量吗？林瑋丰虽身在外围，却配合党的运作行动，更形自如。在ＰＴＴ上，他把红色网军反串得活灵活现，准确诠释出“认知作战”剧本；对蔡政府而言，这难道不是大功一件？

在本土疫情延烧的当下，蔡政府近日又打起抗中牌，试图以对岸的“认知作战”唤起台湾民众的厌中情绪，转移民众对疫情的不满。这一招，过去几年都打得极为顺手；但这次却扯出“绿军反串造假”的丑闻，马脚一露，恐怕是偷鸡不成蚀把米。无论如何，政府施政如果拿不出真本事，一心只想用伪诈手段来榨取百姓的恐中情绪，终会被看破手脚。

蔡英文这些日子以来一定非常郁卒，520就职五周年大日子，却碰到缺水、缺电、缺疫苗的“三缺”。百姓身处苦海，执政当局再怎么大吹法螺，人们绝不可能买帐。蔡政府自诩是全球“防疫模范生”，最近本土疫情却四处拉警报，光环破灭。而指挥官陈时中使出“校正回归”术，则遭质疑是故意吃案虚报，目的是为了美化520的政绩。蔡政府吹嘘“美台关系史上最佳”，但美方的支持依然只是“口惠”，台湾依旧被排除在世卫组织年会之外，也未获得美方馈赠任何疫苗。

最近，蔡英文频频喊话“团结”，意味政府正面临艰鉅的挑战；因为拿不出有效对策，只能诉诸道德喊话与爱国主义。讽刺的是，蔡政府在呼吁中央与地方应齐心抗疫时，也强调要注意假讯息的传播和澄清；谁料，这次大家揪出埋伏的“红色网军”，竟然是绿营侧翼反串扮演，并由绿委和总统接力搬上舞台。蔡英文指责中共对台湾进行“认知作战”，结果从事认知作战的人，却是出没在台湾党政周边的“蟑螂窝”。对此，蔡英文要如何辩解？陈宗彦要如何法办？

