BNT疫苗破局蔡英文甩锅大陆，却真露了馅

台湾疫情益发严峻，台北市长柯文哲与蓝营县市首长自救买疫苗的行动愈来愈强烈，让蔡政府压力愈来愈大。前天卫福部长陈时中只敢用影射方式暗指中国大陆阻挠，总统蔡英文今天下午更直接在脸书贴文，说原来跟BNT德国原厂一度要完成签约，因为大陆介入才破局。蔡英文这席甩锅大陆的话，恰恰印证蔡政府只因BNT代理商是大陆厂商，就“逢中必反”到不顾台湾民众健康，硬要违反商业模式，跳过代理商直接找原厂，甩锅不成反露馅。

过去台湾因为疫情不严重，对于蔡政府一再跳票的疫苗采购进度不甚在意。但半个月前，本土疫情轰然炸开，使得疫苗短缺的问题也跟着浮上台面，逼得县市首长要帮人民找疫苗。昨天南投县长林明溱开出第一枪，要跟中央申请向BNT的代理商上海复星洽购疫苗，柯文哲也怒呛，如果疫苗再没进度，就要自谋生路。

面对地方及民意的滔天压力，神隐多日的蔡英文下午出手了。她开宗明义就说，疫苗的采购必须由中央统筹，明白挡住了地方首长自救的路。她说，包括英国的AZ疫苗、美国的Moderna疫苗，以及德国的BNT疫苗，英美两支疫苗政府都顺利订购到了。至于德国的BNT疫苗，德国原厂也一度几乎要完成签约，但因为中国大陆介入，迟延到现在都无法签约。直言是中国大陆介入。

最关键的是她提到，包括已采购的AZ和Moderna疫苗，指挥中心的原则是直接与原厂洽购，或是透过COVAX平台向原厂洽购。只有跟原厂洽购，才可以获得原厂在品质与安全的直接保证跟负担责任，来避免法律与政治的双重风险。

细看内容根本是用鱼目混珠的方式甩锅中国大陆，跟代理商购买物品，当然也就是跟原厂买一样的享有相同的权利与售后服务，这不是基本常识吗？请问，如果台湾的政府机关要买丰田的车子，是跟和泰汽车（代理商）买，还是跟日本的丰田车厂买？当然是和泰，因为和泰就是丰田汽车在台湾的总代理商。

而台湾要买BNT疫苗，当然也是要跟拥有大中华代理权的厂商购买，上海复星就是BNT的大中华代理商，当然是要照人家的游戏规则走。但蔡政府只因代理商是中国大陆厂商，硬要违反人家的商业模式，跳过代理商直接找原厂，原厂不愿意违反代理的诚信原则，她就怪中国大陆阻挠，当中逻辑与是非曲直再清楚不过。一个小小台湾要去找原厂买，请问是要买几亿支吗？

透过拥有代理权的代理商购买原厂商品，是市井小民天天都在发生的商业行为，权益也不会因为跟代理商购买而受损，蔡英文作为商学院教授，​​对这基本的商业市场原则是真不懂还是假不懂，实在令人困惑。