蔡英文民望跌至21个月新低 民主社会不能只有政治

香港01“01观点”

台湾不但“防疫模范生”声誉破防，总统蔡英文的支持率也暴跌。台湾民意基金会5月17日至20日的最新民调中，蔡英文的声望值仅为45.7%，创下21个月以来新低。TVBS民调中心在5月11至14日进行的民调也显示，蔡英文支持率由就职连任时的61%直跌至41%，显示蔡英文政府转入“执政困境”。

蔡英文在2020年高票连任，政治和外部议题是其重要助力。当时蔡英文宣传影片“大声说话”处处影射香港时局，强化其中政治因素，在此基调下打出“守护自由民主”主牌，借助民众对丧失民主自由的危机感赢得不少选票。

外部效应退去内政不足防疫疏漏

只是选战及外部效应退去之后，政府施政终将回到内部的管治上，民生经济等内部因素将成为政绩和支持度的主要来源。然而蔡英文政府内政表现问题连连，以至于公众对蔡英文的满意率在连任时达到最高，此后则持续下跌，不满意度则持续上升。比如TVBS就蔡英文政府主要推动的12项重大政策进行民调，发现仅有三项政策的满意度高于不满意度，其余项目，诸如经济发展及政策沟通、年金改革、前瞻建设计划推动、南向政策、司法改革、空污改善等呈现不满意度高于满意度的现象。其中司法改革、空气污染改善等不满意度更在六成左右。

更不用说513和517的两次大停电、5月初民进党黑道党公职风波，以及被喻为蔡政府最大败笔，引发有史以来最大规模“秋斗”的引入莱猪争议。至于5月开始爆发的冠病疫情，也有53%的受访者认为是原可避免的人祸，19%的民众认为既是天灾也是人祸。

事实上蔡英文政府在冠病疫情的管控上也确有不足。冠病疫情发生一年后，政府公告的检验量能也停留在每日1万6000宗，相对于全台2000多万的人口来说完全不足以应付。另一方面，在台北及新北于5月15日将疫情警戒升至三级后，也未做到对所有抵达台湾的人士进行检测，防疫更是粗疏。同时，台湾在疫苗预备上更是落后，以至疫情本土爆发后，台湾只剩10万剂，完全不能满足社会需要。也因此，在台湾民意基金会公布的最新民调中，蔡英文声望值45.7%，创下21个月以来新低。

搞好民生内政才是管治根本

蔡英文政府的“执政困境”反映的正是民主政治不能只有政治议题。当初蔡英文连任竞选时，弱化香港反修例事件中经济、社会、民生的问题，突出“一国两制”的失败，而赢得广泛的选票。如今，蔡英文政府“成也萧何，败也萧何”，因着在内政中经济、民生等议题的处理不当而陷入满意度暴跌的困境。这说明自由民主的守护不只是政治上的口号，更应是涵盖经济政策、社会福利、资源分配等全面论述。

而这也给香港社会上了宝贵一课。过去一两年，香港社会也有陷入过度政治化的趋势，无论是区议会选举，又或是疫苗、日常消费等，都被演化为一场政治表态。香港社会和政府都应吸取台湾社会的经验，勿让政治主导一切，而需同样兼顾经济民生的推进。