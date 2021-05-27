如何解决香港管治能力问题

作者：龙家麟

近期最热门的新闻是梁振英是否参选香港特首，和特首林郑月娥是否争取连任。其他话题包括：国安法实施、前民主派议员被提堂及判监、新闻自由收窄、民主党应否参选、立法会会否变成橡皮图章等等。新闻背后所关心的共同议题，其实是未来事态发展和政府有没有足够的管治能力，去驾驭政治民生经济发展问题。

民主思路即将发表一篇题为《香港新加坡政治经济结构和管治能力的比较》的文章，详细分析和比较香港和新加坡自六七十年代面对的管治、国家安全和经济发展问题。李光耀从早期学习香港，到现在新加坡的综合管治能力远远超前香港。香港从英治时期开始走到现在，似乎失去了各方面的政策延续性和稳定的发展轨迹。基本法原来的构思是由一个没有政党背景的行政长官和高质素的公务员团队去管治香港，《逃犯条例》修订引发的政治争议和之后出现的政治动荡，多少反映这个构思有所不足。由公务员主导的特区政府，明显在面对重大事故和中美博弈情况下表现出政治练力和国际事务经验有所不足。前美国在台协会主任卜睿哲（Richard Bush）在布鲁金斯学会（Brookings Institution）两篇文章清楚地讲出了事件的来龙去脉，他认为2014年民主派主要人物当中的“强硬派” ，低估了中央政府对国家安全的忧虑，错失了在2017年普选特首的机会。过去两年更加“愈玩愈大”，不断和北京的“强硬派”对碰，而且不断加强对方的斗心和香港社会的戾气，香港政局不稳定，于是达到一个不可收拾的地步。

卜睿哲、其他西方国家、中央和大部分港人都明白，香港对国际社会的影响力和对全中国未来发展的重要性（特别是法治和国际金融中心这两点）。西方政府极之希望香港能够维持：没有西方民主选举，但是基本上有充足法治、自由人权保障的“混合现状”。中央政府不会容忍港独和危害国家安全的行为，去年6月30日开始实施的“香港国安法”是中央针对香港乱局立法的三合一法例，其中包括：一、立法制定中央驻港国家安全组织架构；二、适用于香港的国家安全的成文法法例；三、和奠定尊重香港普通法，法庭一向不受政治和行政部门影响，拥有一言九鼎最终决定权的司法程序。民主思路“竹石台”频道，访问欧盟驻港澳办事处主任高宇驰时，他对“香港国安法”和人大常委对香港选举改革作出的决定表示关注。虽然中央政府的决定和西方政府的预期有所出入，但不一定与卜睿哲和代表欧盟的高宇驰的期望存在互不相容和对抗性的矛盾。重点是大家都认同法治对香港的重要性，和逐步在“一国两制”大前提之下完善“港人治港，高度自治”两个大原则。

中央政府在构建“港版国安法”过程之中，仍然能考虑和尊重香港实行普通法的传统和法庭权威性，某程度是向国际社会表明中央了解香港过去，并且希望港人能够积极拥抱香港和国家的未来。无论是谁当上了下届特首，此人必须有服务香港的真诚，和有能力建立一支有公信力的团队去面对日趋复杂的本地、内地和国际政治环境。香港能否借“修例风波”和冠病疫情两个危机回复发展正轨，并且向国际社会展示中国香港代的自由、开放、公平和法治一面，还要看下届特首是谁。