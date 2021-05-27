加密货币监管从严 莫待出事才来后悔

《明报》社评

加密货币价值暴升暴跌，波幅之大叫人瞠目结舌，多国宣布加强规管，港府也着手草拟法例，监管虚拟资产市场。加密货币面世10多年，比特币最广为人知，近年更涌现很多“有趣新奇”的新贵，支持者认为，加密货币可以提升交易效率、成为新时代重要支付结算工具，甚至挑战政府法定货币地位，前途无可限量，然而也有愈来愈多声音质疑，比特币等加密货币本身并无内在价值，充其量只是类近黄金的替代品，价格大幅波动反映它们现阶段不过是高风险投机工具，炒作情况甚至有“庞兹骗局”味道。冒风险投资是个人选择，但政府没必要方便散户冒险豪赌，加密货币发展充满未知，规管宁可先从严，出了大事才收紧，已然太迟。

加密货币波动剧烈 多国纷倡加强监管

加密货币出现，跟2008年金融海啸息息相关。欧美央行量化宽松应付金融危机，变相狂印银纸，情况叫人侧目。翌年比特币上线，借助区块链技术，成为全球首款“去中心化”的加密货币，它所标榜的特色，正是毋须中央机构管理，发行量有限度，不似政府印钞般为所欲为。近年加密货币有若雨后春笋，国际投资界热捧，上至超级富豪，下至一般散户，纷纷入市吸纳。去年疫情爆发，欧美量宽印钞变本加厉，热钱泛滥追逐高回报，加密货币涨势更急。去年初，比特币价格大约徘徊在一枚4000美元（5303新元）左右，及至上月中旬，比特币价值竟然升见6.3万美元；之前获美国特斯拉行政总裁马斯克吹捧的狗狗币，更曾暴升百倍。

加密货币炒风炽热，然而升得急时跌得也快。过去一个月，比特币价格一度暴挫逾半，不少投资者损失惨重。最近中美先后表示要加强规管加密货币，人民银行下令内地金融及支付机构，不得接受加密货币作为支付结算工具，也不能提供与之相关的产品服务；美国财政部则宣布，但凡涉及过万美元的加密货币交易，均须向美国国税局报备，以防有人利用加密货币避税或从事不法活动。一时间，加密货币市场风声鹤唳，香港作为国际金融中心，如何监管虚拟资产，同样备受关注。今年初，港府就规管虚拟资产交易平台等问题公开咨询，大方向是引入发牌制度，堵塞目前未能规管买卖虚拟货币的灰色地带。当局强调要在虚拟资产市场发展及监管取得平衡，减低投资者风险，有业界人士则担心当局管得太死，不利本港金融科技发展。

加密货币方便数码平台交易，没有区域限制，有助提升交易效率，近年多国积极研究发展官方数码货币，着眼的也是这些优点，不过民间加密货币的匿名及不可追踪特性，某程度是双刃剑，既是优势，也是缺点。提倡者认为，外界对加密货币有很多误解和负面形象，不清楚其应用方法，看不到其发展潜力和价值，然而必须承认的是，加密货币对小撮不法之徒而言，确是非常便利的洗钱工具，早前美国最大成品油管道营运商“殖民管道”遭黑客攻击勒索，被迫支付500万美元，黑客便指名以加密货币支付赎金。金融科技日新月异，比特币等加密货币长远发展难料，惟平情而论，现阶段加密货币确实更似一种超高风险的投机工具，多于实际支付结算工具，政府规管应该先聚焦眼前现象，不能空谈前景潜力。

风险太高散户不宜 港府修例宁紧莫松

比特币没有内在价值，群体认同及其稀有性，是支持它作为支付结算工具的主要基础，有人认为其本质类近黄金，然而论认受性和历史，两者实在无法相提并论。放眼世界，各国政府基本上都只是将比特币等视为虚拟商品或投资产品，无一承认它们具有货币属性，美国联储局主席鲍威尔便指加密货币“没有真正用作支付”，而是“真正的投机工具”。近月比特币、狗狗币等价格大起大跌，除了因为多国提出规管，明显亦与超级富豪言论朝三暮四有关。美国电动车生产商特斯拉早前大手购入比特币，行政总裁马斯克一时大力唱好，宣布顾客可以比特币购车，未几又反口；一时暗示特斯拉沽清比特币持仓，一时又澄清并无此事，现实效果是比特币不断被舞高弄低，美国著名经济学家、“末日博士”鲁比尼直指马斯克一些推文，形同市场操纵行为。凡此种种都显示，加密货币交易有必要从严监管。

加密货币炒风炽烈，欧洲央行一份报告警告，比特币可能成为本世纪最大泡沫，鲁比尼和诺贝尔经济学奖得主克鲁曼甚至质疑，现时加密货币炒作情况，俨如“庞兹骗局”。不管这些论述​​是否正确，可以肯定是加密货币作为一项投资产品，风险极高，绝不适合散户，英伦银行行长最近便直言不讳，那些投资加密货币的人，应该随时做好输光所有钱的准备。港府打算建立虚拟资产服务提供者发牌制度，持牌交易所只可向拥有800万元（港元，136万新元）流动资产的专业投资者提供服务，变相阻止一般散户沾手，做法合理，若有需要，还可再收紧一些。当局草拟相关监管法例，必须审慎为先，稳扎稳打，发展加密货币交易市场，短期步伐宁可慢一些，好过急于求成、出了大事才后悔。