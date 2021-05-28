疯狂时代终结 优质管治须靠能者

来源：星岛日报

立法会昨三读通过《完善选举制度条例草案》，其最大的意义，是终止了万马齐喑的疯狂时代，迈向理性的优质管治，可说是香港发展的一条历史分水岭。在新的选举制度下，由爱国者主导的治港格局得以确立，政治动乱风险将大大减低，当政府管治回到健康正轨，便可集中力量解决种种重大民生问题，把香港推上新台阶。然而，正如全国政协副主席梁振英所言，爱国者不一定都有治港能力，日后落实选举制度时，甄选必须严格，确保选出能者治港，才可以真正达到良政善治的目的。

矫正政府缺点 才可强政励治

回望过去几年，恍如一场噩梦。由于保持政治稳定的机制失效，激进主义和分离主义浪潮汹涌，加上外部势力兴风作浪，原来逐步争取民主的温和路线成了末流，反对派与激进势力转上了颠覆政权、挑战“一国”之路，并在这条不归路上疯狂驾驶，像嗑了药的司机，盲目向前衝。在这股“黑色风暴”中，街头成为烽火四起的战场，议会变了无规则、无球证的斗兽场，议员为了取得狂热选民的选票，尽情破坏秩序，陷入更疯狂状态，令政府管治瘫痪，濒临崩溃。

这么一个极度纷乱的时代，令人想到外国一句谚语：“要一个城市灭亡，必先令它疯狂”，香港已到了大灾难边缘，局面如果不扭转，将万劫不复。

中央在这危急之秋终于出手，决定以“两部曲”力挽狂澜，先是实施《港区国安法》，果断立法遏制乱局，继而由人大常委会定出“完善香港选举制度”的原则与框架，再交由特区政府立法，依此对原有选举制度进行重大改革，确保由爱国者治港，防止反中乱港者进入管治架构，令香港由大乱走向大治。

今次整套选举制度的设计，有几个要点：首先，在具体运作中设定了几重“安全阀”，包括成立资格审查委员会和由选委会提名立法会候选人等，藉此排除颠覆势力，从政者都必须爱国爱港。这个安全准则还涵盖至各级公职人员，令管治架构中所有掌权的人，都要遵循共同原则。

第二，中央不仅要确保政治稳定，更期望新的选举制度可优化管治，矫正特区政府过去议而不决、决而不行、优柔寡断、施政效率低等缺点，达致强政励治，有效推动发展、改善民生。

第三，新的选委会和立法会将有更广泛代表性，权力分配更均匀，避免少数利益集团藉着长期植根的势力，操控政府决策，令政策过分倾斜。中央这构想是为了保障广大市民利益，希望以后的当权者，能为社会最大利益着想，而不会只维护少数人。

这三个要点环环相扣，也互相影响。若乱局不止，难望有效施政，但政府必须有能力解决大众的问题，才可以建立威望，始能达到长治久安。因此，中央对新制度能否做到选贤与能，将会十分关注。

甄选必须严格 拣贤能爱国者

这的确是一个重要问题，梁振英就指出，不是所有爱国者都具治港能力，故在日后选举中，仍会有活跃及充分的竞选过程。这段话实在值得思考，爱国是参选的基本条件，但还须看其有无真正才能，以及过去实际功绩的优劣，选民对此应认真甄选，而选委会与资格审查委员会的角色至为重要，否则管治便难言优化。

此外，港澳办主任夏宝龙曾说过，治港者应“胸怀国之大者”，即须以国家大局为首要，而非只为狭窄利益，在日后选举中，这将是对参选者的根本要求，也应是选他与否的重要准则。

新选举制度通过后，未来半年将有几场选举，除了一批政坛旧将，新人亦会涌现，而特首选举则是高潮。在爱国者治港的大前提下，大家同时须衡量候选人的能力、质素、治港水平与往绩，依此作出选择，特区管治质素才可提升。