台媒：蔡总统正用美国目光 看待台湾人的命

来源：联合报

AIT处长郦英杰离台记者会后被洗板，他说台湾确诊率相对低，正研发疫苗“数月后会上市”，不是美国释出疫苗优先选项。此言被台北市长柯文哲呛问“死11个人不算多？”台湾人的命在美国人眼中不是命，但在台湾总统眼中，台湾人的命是命吗？

白宫医疗顾问福奇说，美国实际染疫死亡人数可能逾90万人。如此相比，这世界除了印度，哪一国都是疫情相对平稳，台湾死亡数连美印的零头都不到，难怪人家不当回事。台湾人不必怪美国无情，该深思的是，为何我们的领导人也和郦英杰般，认为国人还能等到8月，等没有国际认证的国产疫苗来救命？

蔡总统一锤定音：疫苗採购是中央统筹，8月底就有1000万剂到货。这话和去年陈时中、苏贞昌的承诺一样，都是骗死人不偿命。台北市长柯文哲一针见血，叫蔡总统“别说空泛数字”，并预言“等到8月打国产疫苗，等于把国运赌在不可知的期望上，会死伤惨重。”

柯P不是危言耸听。急诊医师深知，在死神面前，人命没有时间可以赌。

去年病毒在国境外，台湾人可以容忍蔡政府吹牛皮，纸上疫苗上千万，全国歌舞昇平，但当国门被绿委施压打开，病毒有如木马屠城，蔡总统还以为台湾人有多少时间陪她赌命？天真地等著那些为了省钱，从头就不打算作第三期人体实验，只想靠政治力护航作起垄断生意的业者？

新冠疫苗不是国造拼装潜舰，有的是时间磨，甚至还有欧美在背后奥援；蔡总统想利用疫情一举扶植国产疫苗，其志可嘉，但当国产疫苗被放上疫情天平，另一端是国人性命，蔡总统无视人命被绑著时间引线，难怪民间要质疑其中有不可告人的利益关係。

蔡政府始终没将病毒列为头号敌人。先前为了甩锅国门失守的责任，放任网军打柯候保蔡陈，当疫情一发不可收拾，人民对疫苗需求孔急，地方呼吁紧急国际採购，不要排拒大陆代理的德国BNT疫苗，府院党就齐心抹红污名这支全球公认最好的疫苗。上自总统高官，下到水沟侧翼，相继拿出各种违反事理的说法，企图扭曲人民认知。与先前府院党处理莱猪一般，党意凌驾人民权益，但这回，就算民进党踩扁了BNT疫苗又如何？

病毒仍在台湾每寸国土上肆虐，愈来愈多人死在医院、家中，医院一一崩解，萧条正如另一种病毒开始吞蚀台湾。

双北医院相继发出崩毁呐喊，指挥中心已读不回，蔡总统的网军们继续认知作战，编撰“全台救新北”之类的甩锅故事，台大医院院长出来呼救“Hospitals Need Help”，陈时中的回应是“辛苦了”。指挥官的冷静，来自总统院长的无情，他们活在层层保护中，难以体会医疗火线正在重演去年武汉、纽约的悲剧。

无论蔡总统是因反中，或者亲美才不愿放行大陆代理的BNT疫苗，她忘记自己是台湾人。台湾人的命是命，不该因为任何意识型态、政权利害而牺牲。