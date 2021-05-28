台湾抗疫成美中台博弈新舞台？

来源：美国之音

第二波新冠疫情在台湾肆虐之际，美中两国在台湾防疫的议题上展开了新一轮的交锋。

美国卫生部长贝西拉(Xavier Becerra)在参加世界卫生大会(WHA)时再次公开呼吁，让台湾参加世卫大会，并启动第二阶段新冠病毒溯源调查。他表示，调查必须透明，并给予国际专家充分独立性，全面评估病毒起源及疫情早期情况。

与此同时，北京借台湾新冠疫苗供应紧缺之机，向台湾发起“疫苗攻势”。

中国国台办日前表示，北京方面愿意向台湾提供新冠疫苗，并派遣疫情防控专家向台湾医护人员分析抗疫经验。

但在此之前，北京再次阻挠了台湾参加世界卫生大会。台湾的新一轮疫情对台海两岸关系会产生什么样的影响？美中两国围绕台湾抗疫和新冠病毒溯源的“攻防战”如何影响台海局势发展？

台湾成功大学政治系教授周志杰分析，台湾屡次努力加入WHA都在中共的阻挠下失败了，台湾政府在不满中共之余，也应该反省自身的不足。

周志杰说：“北京是一贯地打压台湾，对北京来说，它打压台湾是一个常数。但是台湾的反应策略有没有什么变化？如果没有的话，对台湾的百姓来说，这次的失望不仅是对中共的不满，对台湾政府在参与WHA没有利用台湾这一次，不管是前一阵子作为防疫的模范生，还是这一阵子疫情忽然陡升，没有用这种被需要性，以及比较细致的方式提供友好的国家来帮助台湾能够在今年、或者是在明年、或者是在来年能够用比较新的方法加入WHA，所以台湾民众会连接最近的疫情陡升和最近的缺水缺电这些问题，和这次又铩羽而归，除了责怪中共之外，也会把箭头朝向现在执政的蔡英文政府头上。”

周志杰分析，鉴于美台关系，尤其是台湾对于美台关系的投入和付出，台湾民众期待看到美国为台湾即使争取到疫苗。

周志杰说：“大家还是期期以为不可,就是觉得只要我们现在有能力通过其他的管道争取疫苗的话，其实中国大陆的疫苗还是不优先做考虑的。特别是美国总统拜登已经宣布在6月底要售出2000万的AZ疫苗，虽然AZ大家说没有莫德纳，没有辉瑞的好，但是有总比没有好。那台湾买到的也是AZ。这个部分我们现在驻美代表萧美琴也说在极力争取。但是前几天我们看到文在寅在白宫，美国已经优先让驻韩美军的军人在注射了。台美关系这几年这么紧密，我们用很高的价格同美国买了天然气和武器，台积电也要把很精密的晶片送到亚利桑那州。所以我们这一届政府为了拉近台美关系，因应中共对台军机绕台和两岸关系紧张，对美关系下了非常大的工夫，也做了很多片面的让步，这个时候台湾的百姓会引颈期盼，看看华府，特别是拜登上台之后对台湾的有好是不是口惠而实不至。所以我觉得台湾民众更盼望的是美国总统所宣称的2000万疫苗，或者美国可以协助台湾可以从其他的管道获得其他的疫苗。”

人权组织“公民力量”创办人杨建利指出，目前世界各国对美国在全球防疫中的贡献感到不满，是因为美国虽然身为全球公共事务领袖，但在防疫初期是自身难保的，因此之后的全球援助也就开始得晚一些。

杨建利说：“美国在防疫的上半场是非常失败的，可以说是最失败的国家之一，这就造成了政策制定者以及民众自保的心理。本来美国在防疫上应该起到一个领导的作用。但是这种领导的作用一直到最近才刚刚开始发挥，就是因为它上半场的失败，造成它开始自保。所以一开始生产疫苗，它储存了很多疫苗。美国是个大国，它不知道会发生什么样的事情。而且在防疫方面的破口非常多。我们常听说‘美国人民太难管了’，无论是联邦政府、州政府还是地方政府，任何命令的执行都非常、非常难。很难做到像中国那样全面封城。所以疫苗就称为最根本的事情。政府不仅仅是对疫苗进行储存，同时也鼓励一些厂家不断地更新疫苗，在这方面做一些努力。这个心态大家要了解。所以它在宣布给全球供应疫苗方面是相对比较晚的。尤其是把美国看作全球公共事务领袖的话，它的反应收到了很多批评。”

杨建利认为，台湾民众首先不相信中国政府，从而不相信中国疫苗。中国政府一面频繁军机绕台，一面提供疫苗，很难避免人们去怀疑它的企图。

杨建利说：“有些特殊的考量，我认为美国应该做的，比如面对中共方面的强力打压和统战，打压和统战是同时进行的。我们可以理解为什么台湾的民众对中国的疫苗不信任，首先对中国不信任，对中国政府不信任。每一天军机绕台骚扰，每天武攻台湾、统一台湾，挂在嘴上。还有很多非常野蛮的言论挂在嘴上，同时说我们关怀台湾同胞、提供疫苗，这很难让人相信。所以这就是为什么有个台湾民调，台湾有八成六的人民不愿意打也不相信中国的疫苗。即使是支持国民党的选民中，也吵过了六成六的选民不信任、不愿意打（中国的疫苗），这就是台湾的现实。更何况，如果想的更深的话，台湾不能对每个疫苗进行检测，谁知道会出什么问题？”