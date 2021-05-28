韩国在美中之间谁都不得罪

来源：中评社

针对刚结束的美韩领导人峰会，淡江大学国际事务学院院长王高成接受中评社访问时表示，结果显示美国拜登政府的印太政策奏效，韩国愿意进一步强化与美国的医药及高科技产业合作关系，表态支持自由开放的印太地区，关切台海的和平，以换取华府保障韩国安全及合作解决朝鲜核武问题。

关于韩国最关切的朝鲜核武问题，王高成说，从拜登的相关谈话可得知，拜登将不会如特朗普般将美朝领袖会谈当作造势的工具，朝鲜必须先清楚交代其核武发展状况，才考虑与其会面。此一较为弹性务实的态度，至少有利于美国与朝鲜恢复接触讨论非核化问题，符合文在寅政府的期望。

美国总统拜登与韩国总统文在寅21日在白宫举行双边会谈，双方就美韩关系、朝鲜问题及印太区域安全局势进行讨论，会后发表联合声明，并首度将维持台海和平纳入，牵动美中韩三边关系的发展。

王高成说，不过和之前的美日联合声明不一样，韩国仅同意采取较为温和的陈述方式，强调维持台海和平的重要性，并未指明中国大陆对于台湾的武力威胁。韩国希望仍与中国维持良好的政经关系，在台湾问题也避免过度表态刺激北京，同样是为了争取中国协助韩国解决朝鲜核武威胁，确保国家的经济利益与安全。

王高成接受中评社访问时表示，美国目前以中国为最主要竞争对手，拜登政府积极拉拢印太盟国共同对付中国，由于韩国具备重要政经军实力，又与中国维持良好关系，所以成为拜登积极争取的对象，这是拜登上任后，文在寅成为拜登在白宫接见的第二位外国元首之主因。

韩国三星已获得合约，将为美国莫德纳代工生产疫苗。王高成提到，从双方会谈的内容及会后公布的联合声明，可以看出美韩关系发展的状况。首先，双方宣布建立美韩全球疫苗伙伴关系，增产与技术合作以强化对传染病的应对能力。韩国具有强大的制药能力，为美国所肯定，此一合作有助于韩国医药及经济发展，美国也可藉此增加新冠疫苗的产量，双方都受惠。

王高成说，而增产的疫苗也将提供印太与全球其他地区，美国可藉此强化与印太地区其他国家的关系，并增强和中国竞争疫苗外交的影响力。

另外，王高成表示，文在寅此行也率领多位韩国重要企业领袖访美，涵盖半导体及电动汽车电池产业。拜登在记者会说，这些投资将在美国本土创造数千个高薪工作，及保护供应炼安全。美韩也会共同努力提高车用晶片全球供应量，确保彼此投资合作支持两国在半导体制程的领先。

此举显示美国将半导体及电动汽车视为重要战略产业，作为美国未来经济发展的重要项目，避免将半导体的生产与供应过度依赖台湾与韩国，将加强在美国本土的生产比重，以确保供应链的安全，并取得对于中国竞争的优势。

王高成强调，美韩联合声明中提及“关切区域和平稳定，保证在南海的自由航行，维持台海和平稳定的重要性”，显示文在寅政府在美国的压力下，必须配合拜登政府对于印太区域安全的政策立场，也包括维持台海和平在内。

王高成说，不过韩国仅同意采取较为温和的陈述方式，强调维持台海和平的重要性，并未指明中国大陆对于台湾的武力威胁，正是要避免激怒北京，毕竟韩国和中国的政经关系非常紧密，韩国也需要靠中国帮忙解决朝鲜核武威胁。

王高成认为，所以韩国尝试着走中间道路，中美之间谁都不得罪，但也都维持良好关系，在中美竞争持续升温的局势中，这可能各国能仿效的可行方式。