俄罗斯为白俄罗斯两肋插刀

来源：中评社

5月23日，从希腊首都雅典起飞的一架爱尔兰注册的航空公司飞机，飞往立陶宛的首都维尔纽斯，途经白俄罗斯领空，被白俄罗斯的米格29战斗机迫降成功，白俄罗斯从飞机上带走白俄罗斯的反对派领袖。

白俄罗斯政府发表声明，是因为接到了炸弹报警，被迫采取措施。而欧洲联盟强烈谴责白俄罗斯的国家恐怖主义行径。人们都在期待，俄罗斯会作出何种反应。

不出人们意料，2021年5月24日，俄罗斯外交部发表评论，内容非常丰富。首先，俄罗斯外交部认为，将密切关注“航班紧急降落白俄罗斯明斯克机场事件进展情况”。俄罗斯外交部紧接着指出，根据白俄罗斯方面的通报，由于存在恐怖活动威胁，因此，航班机长基于航空安全规则考虑，紧急降落飞机。白俄罗斯航空主管部门采取相应措施，符合国际规范。这般表态，实际上是把白俄罗斯的行为合法化。俄罗斯外交认为白俄罗斯派出一架战斗机，目的是为了实行空中管制，并且在必要时协助客机降落。

“考虑到附近有白俄罗斯的一座核电站”，因此，采取这种行动是完全合理的。俄罗斯外交部发表评论可以概括为：存在恐怖主义威胁，因此，航班机长根据航空安全规则紧急降落飞机。白俄罗斯航空主管部门采取行动符合国际法，白俄罗斯空军出动战斗机，目的是为了实行空中管制，协助飞机降落。这样做有利于飞机乘客安全，同时也有利于保护机场附近的白俄罗斯核电站。

其次，关于白俄罗斯扣押反对派领袖的问题，俄罗斯外交部发表评论认为，白俄罗斯政府已经确认反对派政治领袖参与极端主义活动，这属于白俄罗斯的内部事务，应当由白俄罗斯处理。

为了证明俄罗斯不偏不倚，俄罗斯外交部还发表声明，强调除了这位反对派领袖之外，还有一位俄罗斯公民没有回到飞机上。俄罗斯驻白俄罗斯大使还正在就此问题与俄罗斯的公民亲属保持联系，并且与白俄罗斯当局进行联系。俄罗斯政府将随时为俄罗斯公民提供领事保护。这就意味着俄罗斯虽然受到这一事件的牵连，但是，俄罗斯将不偏不倚，公正处理有关事件。俄罗斯外交部采取的措施是，一方面通知该俄罗斯公民的亲属，另一方面，依照法律规定向俄罗斯公民提供领事保护。

第三，俄罗斯外交部发表评论认为，一些西方国家和国际组织一致反应令人感到惊讶。他们要求白俄罗斯立即释放扣押的反对派人物，并且对白俄罗斯实施严厉制裁。这标志着西方国家和国际组织采取“双重标准”。

随后，俄罗斯外交部列举了美国等一些西方国家采取的类似行动。比如，2004年美国强迫俄罗斯财政部第一副部长私人飞机在执行莫斯科到巴巴多斯、阿斯平行航线中降落在“棕榈滩机场”，并且对俄罗斯财政部第一副部长进行数小时的审讯。

2012年，土耳其出动战斗机迫使莫斯科到大马士革航线一架飞机迫降，土耳其方面对飞机进行搜查并且扣押飞机运输的货物。

2013年，根据美国情报部门的要求，从俄罗斯莫斯科回国的玻利维亚总统的专机，被迫降落在奥地利维也纳国际机场，并且被强行搜查，美国情报局这样做的目的是为了逮捕斯诺登。

2016年10月，白俄罗斯国家航空公司一架客机被乌克兰政府迫降，飞机原来是要飞往白俄罗斯首都明斯克。乌克兰行为的目的就是要抓捕乘坐该航班的乌克兰政治人物。

2019年，乌克兰安全部门试图让白俄罗斯明斯克飞往伊斯坦布尔一架飞机迫降在基辅，以逮捕该飞机上的“瓦格纳”雇佣兵。

俄罗斯外交部之所以事无巨细，反覆罗列西方国家的“国家恐怖主义”，就是要说明，对待类似事件，西方国家的态度完全不一样。

中国新闻媒体披露，早在1985年10月10日，埃及航空公司一架客机飞往突尼斯，部署在地中海的美国第六舰队航空母舰出动战斗机，在公海上包围了这架飞机，并且迫使这架飞机降落在美国要求的意大利西西里岛空军基地。

值得注意的是，由于美国军事行动没有得到意大利政府批准，因此，意大利政府采取断然措施，立即包围了该机场。当时国际舆论普遍谴责美国“国家恐怖主义”。由于美国是霸权国家，飞机迫降在意大利领土之后，意大利政府希望通过谈判解决问题。在长时间谈判中，意大利被迫作出让步，带走飞机上的巴勒斯坦人，并且将其绳之以法，而美国则撤回自己的特种部队。

这起事件是美国和意大利关系发展的一个重要转折点。当然，正如人们所知道的那样，资本主义国家在处理重大国际事件过程中，优先考虑资本的力量。由于美国是世界第一强国，在主要工业国家集团中，美国扮演领导角色，因此，尽管美国在没有征得意大利政府同意的情况下，在意大利领空实施恐怖主义行动，挟持民航客机，要求追捕巴勒斯坦人，但是，意大利最终还是作出妥协，避免与美国彻底翻脸。

美国的所作所为充分说明，在维护国际航空安全方面，美国是一个差等生。美国利用自己的空中优势和军事实力，在世界各地横行霸道。此次欧洲联盟和美国谴责白俄罗斯，只能说，是虚伪的表现。

当然，不管怎么说，在空中劫持飞机，这本身就是一种非常危险的犯罪行为。即使国家实施有关行为，也应该遭到谴责。国际航空公约对于空中飞机主权作出非常明确的规定。任何国家都不能随意扣押民用航空飞机，当然更不能出动战斗机在空中劫持民航客机。

白俄罗斯的行为，究竟是出于何种目的，在俄罗斯外交部发表的有关评论中，已经作出清楚地表达。

但是很显然，俄罗斯外交部的评论和欧洲联盟以及美国发表声明截然相反。俄罗斯外交部认为，白俄罗斯这样做是为了维护国际航空安全，是为了确保白俄罗斯自身的利益不受侵犯。除非有相反的证据，美国以及欧洲联盟国家不能不问青红皂白，立即将“国家恐怖主义”的帽子扣在白俄罗斯的头上。

“国家恐怖主义”和“国家资本主义”是一对孪生兄弟。正如人们所知道的那样，资本主义社会，资本决定一切。由于社会两极分化，滋生了恐怖主义。

恐怖组织和恐怖分子利用航空飞机实施犯罪活动，历史上不乏先例。所谓国家恐怖主义，实际上是利用国家的力量实施劫持飞机等恐怖犯罪活动。当国家资本主义发展到一定阶段，内部矛盾难以克服，为了转移视线，掩盖真相，很可能会由政府出资实施恐怖主义。殖民地国家在这方面犯下累累罪行。只不过近些年来，资本主义国家通常采取的策略是，雇用恐怖组织实施恐怖犯罪活动，或者利用国际雇佣军，采取军事行动，达到资本主义国家想达到的目的。这点在美国、英国、法国、德国等西方殖民地国家表现得非常明显。

美国是一个年轻的国家，但是，美国同样是一个殖民地国家。当年“五月花号”上的乘客，来到北美大陆，为了开疆辟土，滥杀无辜，当地印第安人几乎被彻底消灭。美国作为殖民地国家，在实施国家恐怖主义方面具有“丰富的经验”。如果美国认为自己的行为是除暴安良，而其他国家的行为是国家恐怖主义，那么，就是典型的贼喊捉贼。

联合国所确立的基本原则明确指出，国家不分大小，一律平等，各国主权应当得到尊重。可是，美国动辄颠覆其他国家或者威胁颠覆其他国家，甚至通过发动战争，推翻一个国家的政权。如果说美国的行为是正当行为，那么，世界上就没有国家恐怖主义。正是因为美国的国家恐怖主义，使得世界变得动荡不安。现在美国动辄指责其他国家实施恐怖主义，这是典型的双重标准。针对美国以及欧洲联盟的谴责，世界上所有爱好和平的国家都应保持克制。在没有弄清事实真相之前，对白俄罗斯的行动，应当保持谨慎态度。

近些年来，西方国家在颠覆白俄罗斯和俄罗斯政权方面不遗余力。北大西洋公约组织不断向前推进，频频在波罗的海沿岸国家举行大规模军事演习。立陶宛作为波罗的海沿岸国家，本来应该保持中立，可是，为了增加国际能见度，引起美国高度关注，立陶宛政客们寻衅滋事，极力拉拢欧洲联盟国家，强化与北大西洋公约组织的军事合作，试图把自己变成北大西洋公约组织的前沿阵地。

美国不可能在欧洲地区直接对俄罗斯发动战争。美国之所以要求北大西洋公约组织不断地在波罗的海和黑海举行军事演习，目的就是要刺激俄罗斯，迫使俄罗斯参加军备竞赛，消耗俄罗斯的国家实力。

最有可能出现的结果是，俄罗斯将有限的财政力量用于扩充军备，从而使俄罗斯迅速衰落。美国发动代理人战争，在俄罗斯周边地区不断袭扰俄罗斯，促使俄罗斯内部发生分裂，俄罗斯变成若干个共和国。当年美国就是采用这样的战略，迫使苏联四分五裂。如今美国之所以在波罗的海沿岸制造事端，并且资助俄罗斯和白俄罗斯的反对势力，就是要达到同样目的。如果俄罗斯分崩离析，白俄罗斯总统被赶下台，那么，整个欧洲大陆都将成为美国的势力范围。这是美国梦寐以求的欧洲战略，也是美国巩固自己霸权地位的最佳选择。

可是，俄罗斯总统态度强硬，美国无计可施。俄罗斯一方面在国内强化国家统治力量，防止出现极端反对势力，另一方面，加强与白俄罗斯的合作，希望建立军事同盟，共同对付波罗的海沿岸国家的进攻。

俄罗斯政府非常清楚，唇亡齿寒。如果俄罗斯不支持白俄罗斯，那么，白俄罗斯政权垮台后，俄罗斯将会失去重要的战略屏障。正因为如此，虽然俄罗斯总统与白俄罗斯总统在许多问题上看法不一，但是，在维护国家战略方面却达成共识。白俄罗斯必须加强与俄罗斯的军事合作关系，而俄罗斯将会在关键时刻支持白俄罗斯维护国家主权和领土完整。

美国在欧洲地区的军事存在，是导致欧洲地区局势紧张的主要原因。俄罗斯不可能继续扩张，可是，北大西洋公约组织却不断地向东扩张。这种强烈的反差一方面说明，美国领导的北大西洋公约组织，军事上统一欧洲战略企图越来越明显，另一方面充分说明，俄罗斯的生存空间被压缩，俄罗斯发展面临严峻考验。俄罗斯已经无路可退，除了强化与白俄罗斯的战略同盟关系，并且在波罗的海和黑海与北大西洋公约组织对峙之外，没有其他选择。俄罗斯必须为白俄罗斯两肋插刀。

这是生死攸关的重要时刻，也是俄罗斯必须作出的战略抉择。不管俄罗斯与白俄罗斯存在多少分歧和矛盾，在维护国家安全方面，他们有着共同的利益。可以肯定，如果今后所有欧洲联盟国家飞机不再经过白俄罗斯，那么，白俄罗斯只能进一步强化与俄罗斯的关系，借助于俄罗斯的空中航道，与其他国家取得联系。欧洲联盟以自己的实际行动，将白俄罗斯与俄罗斯紧密捆绑在一起，俄罗斯与白俄罗斯为了国家利益，必须并肩战斗，直到欧洲联盟以及北大西洋公约组织改变对两国的态度。