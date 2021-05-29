文在寅提台湾只是取悦美国非转向

来源：上报

上周（5月20~21日）登场的美韩峰会，拜登与文在寅两位总统在共同声明文中共同提到“强调维持台湾海峡和平安定”之重要性，让南韩舆论感到讶异，纷纷认为原本亲中意向浓厚的文总统“选择转向”，但这实际上只是南韩进步派政权为短暂取悦美国，所造成的错觉…

事实上，美韩峰会共同声明中，除强调台海和平安定外，还提到尊重南中国海上、包含航行自由等国际法规范，许多韩媒与业界人士解读，这些都是冲着中国而来。

拜登窃笑并脱口：“祝您好运！”

“拜登总统有没有迫使您就中国对台湾的态度，采取更强烈的立场应对呢？”在5月21日的美韩峰会共同记者会上，美国广播公司(ABC)记者玛莉艾莉丝‧帕克，对南韩总统文在寅询问道。

面对此问题，拜登总统窃笑一番后，看了看文总统，滑稽地说了一句：“祝您好运！”在场记者们发出笑声，文总统也微笑地听了口译后回答：“所幸，没有那样的压迫。但我们一起认知到，台湾海峡的和平与安定，非常重要。考量到两岸关係的特殊性，（韩美）两国决定一起合作。”

拜登总统一笑，脱口说出“祝好运”，明显表现出，他清楚知道，文总统一直以来刻意回避触及中国与台湾问题，尽管共同声明中提到维持台海安定，但也就是点到为止，面对美国记者的犀利提问，拜登总统摆出“看好戏”的姿态。

文总统的回答，非常简短与笼统，却是1992年韩台断交、韩中建交后，南韩官方首次在公开外交场合，提到台湾，触及的当然就是敏感的两岸问题及中、台矛盾。

此前，最后一次提到台湾，就是在韩、中签订建交公报时。当中言及：“大韩民国政府承认中华人民共和国政府为中国的唯一合法政府，并尊重中方只有一个中国、台湾是中国的一部分之立场。”至今，在南韩的台湾人拿到的外国人登录证（居留身分证）上，国籍也都是标注“TAIWAN (CHINA)”。

进步派对中国的挂念

相较过往的南韩保守派执政时，主张对强势应对北韩威胁，进步派政权历经过往独裁时期，遭受保守派打压，对社会主义、共产主义与中国，仍抱持一定程度的理想与同情心。同时，进步派拥有更为强烈的民族主义思维，认为应摆脱外国势力对韩半岛的干预，贯彻自主统一。

因此，进步派主张，基于同一民族，对北韩应採取温和对话来和平解决僵局，而且更器重中国的角色，希望藉跟中国合作、发展友好关係，说服中国改变北韩。

而中国一直是南韩最大贸易伙伴，加上朴槿惠前总统执政末期，因兴建末端高空防御体系统（萨德）而激怒中国，导致中国对韩企和文创产业祭出报复措施（限韩令）。

文总统上台后，一直想修补关係，自然对中国就採取尽可能不去激怒的态度。而保守派处于在野后，则多次藉讚扬台湾力抗中国与在新冠肺炎防疫上的成就，藉机批判文总统软弱无能与对中国卑躬屈膝。

跟自己比：重大突破 跟日本比：温差明显

两个月前，美韩外交与国防部长会谈上，美国方面提到中国对香港与台湾的进逼施压，南韩则完全迴避，未予表态。这回，文总统终于提到了台海，虽然对南韩而言是很大突破，就多数台湾人看来，其实如“蜻蜓点水”，并未切中要害。

文总统应当意识到，既然这回峰会，美国愿意解除飞弹射程限制，而且拜登总统也终于愿意“尊重”文金与川金会的协议基础，那他自然也得有所让步，因此也必须呼应美国的立场。

但文总统选择的呼应方式，就单纯只提到台海和平安定的重要，并未进一步提到是谁破坏安定或解决两岸僵局的方式。“维护和平安定”非常模糊拢统，文总统已刻意避免点名，最终还是希望选择和拜登总统站在一块后，仍能游走于美、中之间，双面讨好。

事实上，这回美韩峰会共同声明中，提到台海外，“中国”一词，隻字未提，显示双方在协议让步或做面子的过程中，南韩仍存在“水位调节”，尽可能不去触动中国的敏感神经。而若与4月16日举行的美日峰会共同声明文比较，更可发现日、韩政府对中国的态度，存在温差。

美日声明同样强调台海和平的重要性、两岸问题和平解决，却又更进一步提及对香港、新疆人权状况，还有中国与国际规范相违背的行为，表达忧虑；韩美共同声明中，则是两国提到“反对任何妨碍国际秩序、导致不安定或造成威胁等所有行为”，却未表明谁肇下了这样的行为。

韩美峰会后“急灭火”

只是，南韩进步派政府自己意识到，就算只有“蜻蜓点水”或刻意省略提到中国，也得忙著应付中国的不满。正当南韩舆论惊讶，文总统是否真的转向，青瓦台则是先透过相关人士对记者放话称：“中国对南韩所处的立场，展现出予以理解的态度。”

但中国外交部发言人赵立坚于5月24日例行记者会上表示：“中方注意到美韩联合声明有关内容，对此表示关切；我们认为，美韩关係的发展，应有利于促进地区和平稳定与发展繁荣，而非相反，更不应损害包括中国在内的第三方利益。”

他继续说道：“台湾问题纯属中国内政，事关中国主权和领土完整，不容任何外部势力干涉。我们敦促有关国家在台湾问题上谨言慎行，不要‘玩火’。”

隔天，南韩外交部又亲自出面“灭火”，强调韩美声明文中的内容，提到台海和平与安定“属于普遍价值”，而“并非针对特定国家”，外交部发言人崔泳杉说道：“有关台湾问题，我方政府立场，基本上没有变化，就是在尊重‘一个中国’的基本原则下，来实行相关政策。”

南韩夹在美、中两大强权间，进步派的文总统，一直採取模糊策略，维繫与美国同盟的同时，仍不断向中国示好，不愿或不敢明显地同美国敌化与对抗中国，往后也会继续拉拢中国解决北韩问题。亲中的文总统，并未选择转向，会提到台海问题，只是为短暂取悦美国，换取美国让步而已。

作者为驻韩独立记者

