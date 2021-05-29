日本的慢郎中 能解台湾疫苗燃眉之火？

就在台湾疫苗极度短缺，地方政府及企业决定“逆时中”自行对外采购疫苗之际，“突然”陆续传来好消息，首先是昨日下午有15万剂莫德纳疫苗抵台，接下来也有日媒报导，日本政府将“考虑”对台湾供应AZ疫苗，最快在6月实现。

而在疫苗源源不绝的假象下，中央疫情指挥中心副指挥官陈宗彦骄傲地宣称，如今已经没有县市政府在吵疫苗的事了，由此可见，民进党虽然不擅于治国，但是转移焦点的快速能力，却是异于常人。

从疫苗的数量来看，在台湾目前全体疫苗接种率，只有不到25万人（不到总人口数的1%）的情况下，15万剂的疫苗，对台湾2300万人口来说，似乎只是杯水车薪。再以分配比例来看，27日起分配的第二波AZ疫苗中，目前疫情重灾区双北市，也分别只有分配到2万2700剂及1万8000剂，这些不但不够全体医事人员施打，更遑论轮到一般老百姓施打，但这项惊人的“成就”，却已经足以让民进党拿来大肆宣传了。

其次再与邻近国家相比，与美国进行晶片换疫苗的韩国，目前已取得1亿剂疫苗，足以让韩国5000万人口打两剂，连东南亚的越南也已采购1.1亿剂，反观台湾，虽然对外“宣称”已取得2000万剂，目前实际到货却不到90万剂，但蔡政府却还在对国人擘画，将在10月底前，达成六成民众打完第一剂的美梦，如果台湾疫苗真是如此充裕，还需要仰赖日本的援助吗？。

从这可以看出，民进党的策略不外乎是“以实盖虚”，以15万剂莫德纳疫苗的实际到来，来带出日本政府即将对台湾捐赠AZ疫苗的想像，意图来转移政府无法取得美国疫苗的事实；其次，则是营造未来台湾不缺疫苗的美好想像，蔡总统在日前发言，台湾目前已经取得将近3000万剂疫苗，到8月底会有将近1000万剂抵台，但从民进党擅长于将疫苗破局，甩锅给中国大陆政府的干预，难保这只是画下疫苗大饼的做法。

只是，对于日本捐助疫苗一事，一向对国外捐赠台湾疫苗大张旗鼓的外交部，却低调的说：对此项报导，没有任何评论；而陈时中则先是说：进来要早，如果晚就没有意义了，晚间又改口说：万分感谢。可见，连政府对日本疫苗能否及时进来，都没有信心。

日本疫苗来了，但以日本政府慢郎中的做法，真能解台湾现今疫苗的燃眉之火吗？依照民进党的逻辑，到时候就甩锅给中国大陆即可。