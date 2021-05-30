北京展开中欧投资协定解冻攻势 西班牙何以成为习近平首选？

来源：香港01

作者：叶侃

5月26日，中国国家主席习近平与西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）举行领袖通话。据悉，两国领袖均在通话中谈及了近来陷入僵局的中欧投资协定一事。

习近平表示中方希望西班牙政府在推动中欧关系行稳致远上继续发挥建设性作用，桑切斯对此积极回应称西班牙方面有信心为批准期待已久的中欧投资协定创造有利条件。

在中欧投资协定前途未卜的敏感时刻，此番中西领袖通话来得可谓“恰逢其时”，它意味着北京方面在现阶段很可能已将西班牙作为解冻中欧投资协定的首要力量。

毫无疑问，中国如此行事绝非心血来潮之举，而是在经过慎重考量之后做出的策略性抉择。

首先，西班牙在欧盟层面的决策机制中有着足够分量。根据欧盟“按人口规模分配话语权”的原则，西班牙拥有仅次于法德意三驾马车的决定权重。就这点而言，与中国战略协作程度更为紧密的匈牙利只能暂居其后。

其次，与法德轴心相比，西班牙不需要背负过重的“普世价值”压力。事实上，在中西领袖通话的前夕（5月25日），中国商务部长王文涛曾与法国贸易部长李斯特（Franck Riester）就推动投资协议事宜举行过视频会议。

期间，王文涛曾向后者表达出希望法方协助推动投资协定落地的意愿，却被李斯特以“新疆人权”问题为由予以拒绝。

再者，与法德意三驾马车相比，西班牙政局相对稳定，能够更为顺畅地协调相关决策。在德国，临近换届的默克尔（Angela Merkel）当局面临绿党挑战的冲击，当下无法在推动中欧投资协议上发挥应有效力。

在法国，同样面临换届压力的马克龙（Emmanuel Macron）当局，忙于应对国内的种种政治挑战，也无暇他顾。

而刚刚经历过政府换届的意大利，新近上任的德拉吉（Mario Draghi ）只属技术官僚型的政府首长，对扮演“中欧桥梁”角色同样有心无力。

再者，西班牙现在急需中国助力为其实现绿色经济转型的既定目标。本应扮演上述首要角色的欧盟在疫情的反复冲击之下无力担此重责，率先恢复的中国理所当然地接过了西班牙的“绿色转型之棒”。

目前，中资企业已成为该国太阳能产业无可撼动的首席供应合作商。在这种情形之下，由经济依赖转向政治红利输出也是理所当然之事。

当然，将西班牙置于推动投资协定主要位置的同时，北京方面也在做其他辅助性布局。即将于5月29日开始的，包括爱尔兰、波兰、塞尔维亚与匈牙利在内的欧洲四国外长中国行，将是北京方面“外围布局”的关键一步。