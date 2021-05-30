香港政界传林郑不满梁振英“干政”

来源：星岛日报

作者：杜良谋

*文章发表于5月28日

香港特首林郑月娥日前被记者问及对全国政协副主席、前特首梁振英提出重设文化局的意见，她回应说，“从来香港在任何时候都有很多人发表很多意见，特別是近年很多被称为意见领袖，即是KOL，我不会逐位评论。特区政府每日就是在做特区政府要做的工作，而我需要做的工作我每年均在《施政报告》作详细交代”。

林郑是梁振英的旧下属，她将自己的前上司、又是国家领导人的梁振英降为KOL，引起政界热话，当成是前后两任特首的“特首跑马仔”口水战。被称为“梁粉”的全国政协委员张志刚昨日加入战团，他在报章撰文，批评特首林郑月娥早前的“KOL”言论，斥她如果连一个全港媒体及几十万市民都追踪阅读的面书（面簿，Facebook）留言都不屑一顾，认为她一定不会将一般小市民的声音放在眼内。

究竟林郑是否将梁振英视为连任对手因而出言贬损呢？有政界中人就指，问题不只是竞争对手，林郑一直认为前任特首不应“干政”。不只是梁振英，就算是另一位前特首兼全国政协副主席董建华，林郑对于他创立的团结香港基金批评特区政府的土地房屋政策，都颇为不悦，甚至两人的关系近期变成疏远。

林郑发表KOL言论时，还谈及早前叫停广东省“回港易”六小时内转軚的问题，强调“此次调整的决定是政府内部自我调整的机制，并非因为外面有什么压力或有什么人说了什么”。这番解释明显就是要向外澄清，她不是因为梁振英的质疑是调整，又强调自己是“事后知道整件事”。因为按照机制，是将调整“回港易”名单的权力授予了食卫局长，卫生部门是按照机制作出调整，当政府高层发现时，都认为决定不合符比例，于是调整了机制。

不过，由于是梁振英发炮在先，政府转軚在后，难免令外界觉得政府是因为在梁振英“提点”下作出改变；在这场“竞赛”中，林郑难免处于下风。张志刚昨天就批评林郑作为防疫工程的第一责任人，不应对防疫的头号问题置之不理，质疑她未有参与制订“熔断机制”。

林郑的KOL言论，或许正反映了她对梁振英愈来愈多评议政府政策的不满，于是将他降格为KOL。有梁粉则认为，在2019年以后，香港形势已完全逆转，以往前特首不评论现任特首政策的做法，也已改变。更何况，梁振英摆明车马要竞逐特首，自然要有所表现。梁振英下周一又会出招，在“香港再出发大联盟”的网上论坛发表主题演讲，题为“香港在国家形象建构中的使命和角色”，再展示他的视野。