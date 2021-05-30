量一量两岸的政治体温

来源：中时新闻网

作者：吕秀莲

美国AIT处长郦英杰日前在离台记者会上坦言，美国准备的疫苗，由于“目前台湾确诊人数低”，美国“还在拟定分配标准”。AIT实话实说，全球霸主美国要关照全球，每个国家有其分配标准。虽然有62位国会议员为台湾请命，而美国已许诺韩国打造美韩“全球疫苗伙伴关系”。

一语惊醒梦中人！某些相信“只要有美国，什么拢免惊（不担心）”的朋友，是否借此机会冷静检讨台湾与美中的双两岸关系。毫无意外，由于中国大陆作梗，台湾今年仍旧无法参加WHA；也毫无意外，大陆疫苗处心积虑进不来台湾。然而稍微回顾今年以来，两岸互动真的冰冻冷冽吗？

回溯3月1日大陆海关无预警宣布“暂停进口”台湾凤梨28批，瞬间引起台湾吃凤梨“反中爱台”的同仇敌忾。但大陆却又突然颁布《农林22条》，支持台湾同胞、台资企业在大陆发展农业林业领域，包括：参与“农林一二三产业融合发展”；解决农林土地经营权与融资问题；参与城乡冷链物流、畜牧水产养殖及乡村建设。

大陆此举岂不进一步坐实对台湾农业“养、套、杀”的疑虑？但如果从北京当局的立场，这《农林22条》的政策有其脉络逻辑。今年元月中旬，大陆全国政协主席汪洋宣布：“要支持台商台企抓住国家构建新发展格局的机遇，积极参与‘十四五’规划实施，支援福建探索海峡两岸融合发展新路。”

2月25日习近平出席全国脱贫攻坚总结表彰大会，特別提到感谢台湾同胞的贡献。因为台商带去资金、人才和技术，也把管理和know-how输出。1989年事件之后好几年，全球弃中而去，只有台商不离不弃在大陆。

3月25日，习近平南下福建，发表探索两岸融合新思路谈话，“在探索海峡两岸融合发展新路上迈出更大步伐”、“要突出以通促融，以惠促融，以情促融，勇于探索海峡两岸融合发展新路”，这“通融、惠融、与情融”三个融，语词新鲜却十分拗口，台湾无人体会。福建南平的73集团军是“中共对台一线部队”，习近平那次福建行，他舍73军不去而去视察福州武警机动部队，武警不管台湾问题，习似別有含意。

4月2日，台铁太鲁阁号重大车祸，草木同悲。习近平及国台办和海协会先后发表弔唁关怀的谈话。但当时全台笼罩在大车祸的愁云惨雾中，很少有人领会，休谈领情。

4月29日，福建公告将于5月10日对台胞入境福建实施“检疫便捷通道措施”，包括台胞“两天集中医学观察+19天关怀管理”，而在金马连续居住28天以上的金马籍居民透过“小三通”入境者，无须隔离。但宣布不久，台湾疫情暴发，便捷通道措施暂停。乍现的冬阳，又被北风赶走。

5月13日汶川大地震13周年那天，国台办发言人朱凤莲公开感谢台湾民众劝募赈灾基金，总共捐献15.2亿人民币的往事。她还说：「我们欢迎广大台胞台企回到四川，回到汶川，看看现在农旅结合，乡村振兴，产业兴旺的景象。」

5月15日凌晨4点半左右，澎湖七美岛海域一艘大陆籍抽砂船翻覆。台湾海巡署立派桃园舰及澎湖海巡队前往搜救，同时国防部与空勤总队直升机也赶往协寻，共救起五名船员。按近年大陆抽砂船与运砂船群聚盗采海砂，行径嚣张并严重破坏海洋生态，但台湾仍基于人道立场全力救援。

犹记得陆委会主委邱太三上任时就期盼未来两岸关系能“春暖花开”，但朱凤莲立即回说：“春暖需有东风，东风就是九二共识。”明知九二共识已是历史灰烬，北京依然视之如东风，怪不得它的冬天特別寒冷。

此次台湾疫情恶化，北京想方设法推销国产疫苗以对台湾示好，国台办甚至表示，愿派疫情防控专家与台湾分享抗疫经验。然而国台办的善意，令人感到虚伪，因为WHA视讯大会，北京依然不许台湾参加。

两岸对峙70年，国共恩怨产生许多盲点，如今误会未澄清，仇恨反加深，诚属大不幸。在美中两强对峙中，本文试量两岸政治体温，发现尚未到冰点，似有解冻可能，除非不惜玉石俱焚，否则双方有努力空间。