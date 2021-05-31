中国面临病毒围城 久守必失宜助邻邦

《明报》社评

广州爆发社区传播，中风险地区增至七个，源头跟境外输入有关，而中国每天入境旅客，九成经过广州，300多个隔离点每天有近3万人在隔离，工作人员达到2万人，这种高风险运作稍一不慎，都会酿成大祸。而最近两个月中国周边国家的疫情骤升，变种病毒也十分复杂，但这些国家的防御能力十分差，病毒围城对中国造成很大压力。为今之计是将外防输入措施再加码，长远之计是帮助周边国家提高防疫能力。

广州这一波疫情，官方公布的原因，“由于变种印度病株意外暴露导致偶发感染”，现在已知的是一名从非洲途经迪拜回国的旅客曾经在荔湾区的酒店隔离，而隔离期间检测结果仍然是阴性，至于病毒传播给“饮茶群组”的途径，至今仍然没有确切的调查结果。无论如何，可以肯定的是，病毒以及源头都跟输入个案有关。

邻邦疫情急升疫苗接种率低 外防输入措施再严防不胜防

亚洲的疫情，相对于欧美来说，一直都处于较低水平，但印度疫情4月初大规模爆发，高峰期每天新增病例达到40多万宗，最近虽然稍缓，每天也有20多万宗，而且疫情已经迅速扩散到其他国家，整个东南亚的形势急转直下。印度病株的特点是，变种情况十分复杂，传播力极强和极快，而东南亚国家普遍的疫苗接种率十分低，无从抵御。最严重的几个国家，马来西亚过去三天平均每天新增的病例达到8300宗，但人民已经接种两剂疫苗的百分比只有3.4%；菲律宾每天的新增病例数量达到7500宗，接种率只有1%；印尼的病例达到6100宗，接种率只及3.8%；泰国的病例也有3900宗，接种率只有1.6%。

除了疫苗接种率这个关键因素外，东南亚国家的防疫措施本来就不严格，加上经过一段时间的“久安”而呈现抗疫疲劳，防护装备也不充足，一旦遇到渗透力极强的印度病株，防护空虚几乎就成了无可守之城，现在马来西亚宣布全国封城两周，也只是控制疫情蔓延之举。

对于控制疫情扩散，大陆有一套完整的措施，已经在发生过零星本土病例的城市中反覆实施过，证明行之有效。但对于外防输入，始终不能完全杜绝，因为不可能阻止国人回国，而且由于疫情有所缓和，商业往来渐次频繁，往来中国国内外的人员增加，他们当中有谁感染了多少剂量的病毒，很难全面准确检测出来，即使是严格要求集中隔离14天，但在14天甚至在21天内都没有病征，而实际上在“无意中”传播了病毒，或者在更长的时候后自己才呈现病征的，并非少数。

国家卫健委制定外防输入的隔离措施，只是要求集中隔离14天，不同地方可以因应情况而增减居家隔离观察天数，这是为了限制入境人员的活动范围而减低其传播病毒的潜在风险，但这次广州新一波疫情暴露出来的问题，是隔离点距离民居太近，既然病毒有可能在环境下留存，甚至通过空气传播，隔离点就不应该设置在人烟稠密的住宅区，广州目前300多个隔离点，以至大口岸城市的隔离点，应该马上筛查，孰去孰留，应尽快公布名单。

隔离点不应设在住宅区 高风险国家宜颁禁飞令

对于国际飞机航班，目前要求旅客出示登机前的核酸检测报告，一旦发现同一航班超过五例被检测阳性，实施熔断机制，禁止该航班来华两周，截至目前，已经有487个航班因而被取消。然而，很多国家的检测报告真伪难辨，即使检测报告真实，也有可能因为乘客含病毒量低而未能在机场被检测出阳性。国家卫健委可以因应不同国家出现疫情的严重程度而制定风险级别，对高风险地区实施一定期限禁止航班往来，过去是因为反制美国的禁飞令，而今纯粹是因为疫情需要，国家卫健委应该考虑是否有此必要。

中国陆上跟14个国家接壤，边界长度达到22,000公里，过去曾发生缅甸人偷渡入境而导致瑞丽市社区爆发，而现在越南等国疫情堪虞，外防输入的措施可以不断加码，务求做到慎之又慎，即使因此对某些旅客带来不便，代价也是值得付出的；然而，措施无论再严格，面对狡猾而凌厉的病毒，久守必失的可能十分大，长远的治本方法也要及早考虑。

冠病疫情肆虐全球已经一年又半，中国有效控制疫情，但也不能独善其身，国际不靖中国也难安，目前邻邦疫情势不可当，这些国家没有研发疫苗的能力，而接种疫苗又是彻底解决问题的唯一之途，中国应该为邻邦提供大量疫苗，帮助它们尽快渡过难关厄困。其实，中国已经多番宣布，要将疫苗成为国际公共产品，在力所能及下输出疫苗。

目前广州出现社区传播，对疫苗需求大幅增加，中国其他地方的疫苗供应也受到影响，难以敞开大门增加对外供应，但中国的疫苗生产能力很快就能够超过国内需求，尽快增加输出量，既能达到睦邻的外交政策，邻国尽早达到群体免疫，无论商贸和人员往来都可畅通，也可得名利双收。