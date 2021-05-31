美国的武汉情报已被过度政治化

作者：黄治金

经过美国媒体和情报机构又一波关于“病毒可能源于中国实验室”的舆论造势后，美国总统拜登（Joe Biden）煞有介事地讨论起这一可能性，并高调下令，要求美国情报机构调查冠病病毒的起源，并在90天内给出结果。拜登给出的直接理由是，美国情报部门内部对于病毒起源存在分歧，较多倾向认为来自接受被感染的动物，个别部门则倾向认为是实验室泄露所致。

也就是说，美国情报界有分歧，所以要重新调查。但这种说法难免有点牵强。难道美国情报机构现在才开始调查吗？难道特朗普（Donald Trump）执政时，它们一直无所作为？拜登此时下令情报机构开展调查，其实还是他内政上迎合保守派、外交上联合盟友施压北京的老路数。

分歧本就是美国情报界的常态。无论是国外的朝鲜半岛危机、叙利亚危机，还是国内的通乌门、通俄门争议，美国各大情报机构很难达成统一认识。如果18家情报机构达成统一结论，十有八九也有捏造的成分，比如当年美国对伊拉克的动武理由，就是错误地将恐怖主义、核扩散风险和萨达姆政权联系了起来。

自从冠病疫情爆发，美国情报机构就在收集各种情报，包括媒体报道、证人指控、卫星图片、官方文件、邮件和短信等通讯记录，都被它们奉为“证据”。包括所谓的武汉病毒研究所人员就医，也会被过度聚焦。

目前，美国情报系统内的间谍部门也在紧锣密鼓地收集证据，尤其是科学证据。但从目前中情局（CIA）和国防情报局（DIA）两大情报机构的调查来看，尚未发现能够证明病毒来源于实验室的证据。美国军方之前也曾表达过这一态度。

真正的调查应该是科学的、多边的、国际的，不能先入为主，更不该有罪推论。真正的调查应该注重防范未来此类疫情的爆发，改善应急举措。现在，拜登政府推动情报调查，绕开科学，本身就是内部政治化的操作。

今年1月，世卫组织专家组已经得出结论认定，关于中国实验室事件引发病毒这种假说是极为不可能的（extremely unlikely）。就连美国传染病和公共卫生专家福奇（Anthony Fauci）5月25日也再次表态称，自己仍然认为病毒“极有可能”（highly likely）源于自然。

无论是世卫组织，还是福奇博士，都会受到右翼政客的攻击，原因就是因为他们的结论不符合右翼坚信的阴谋论。如果拜登政府在病毒溯源工作上打退堂鼓，或者表现不够积极，也会被右翼紧追不放，甚至被扣上向中国屈服的帽子。

而且，美国经历两次大选，舆论是撕裂的，假新闻充斥各个角落，小道消息很容易登上大雅之堂，甚至带偏国会的辩论风向和白宫的决策意向。在这种政治氛围下推动的情报调查，难免被过度政治化。

过度政治化的结果就是情报结论难免有失偏颇。凡是从事情报工作的官员，或者是听取情报简报的政客，他们都很清楚，近年美国的情报收集工作很大程度上受到政治的左右。尤其在通俄门调查中，党争利益和情报调查纠缠不清，结论也难以让另一方信服。

他们更清楚，右翼政客将病毒政治化，并就此发起舆论攻击，也离不开美国各个情报战线的积极配合。所以，无论美国情报机构90天后得出什么样的结论，都无法让政治光谱另一端势力满意。这种局面至少要持续到下一次美国权力更迭。