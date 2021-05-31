佛光会：请台湾政府但念苍生之苦

作者：释觉培

关心台湾的疫情者不只台湾人民而已，还有无数海外华人，无时无刻不在关切着他们的家人。

佛光会自从启动“佛光防疫救护专案”后，针对第一线医护人员、警消、基层检疫工作者，提供了防疫物资，短短不到一星期，感谢通盈货运的司机大哥们，冒着风险却愿意无条件运送防疫物资到13个县市政府，20大小医院，近30个警消局等。从照片中，看到满头大汗在前线的值勤者，面对未知确诊的老百姓，无不感到对他们的尊敬、佩服！可是，他们欠缺防疫物资，亟需防护衣，N95口罩，亟需防护镜、防护罩……我们杯水车薪的送去手上仅有的，同时又不断寻找厂家调度购买，在日夜忙碌中，心中满是疑惑：“为什么在防疫配备都不足下，却要他们替人民把关？”就好像战士到前线去了，却没有配给子弹，真是情何以堪！别忘了：这些勇者，是我们的兄弟姐妹，是多少人的子女，他们是站在第一线保护人民的菩萨。

27日佛光会在全球的期待下，正式递出了向政府申请输入疫苗的许可文件，次日全台媒体报道始料未及，我们无意让政府难堪，只考虑苍生性命的安危，只希望政府尽快让“非政府组织”协助台湾当前的窘况。我们不懂政治，只知道看着死亡人数的激增，心在淌血……人民的惊慌，不知道政府感受到了没有？

29日守在电视机前，盼着陈指挥官给民间一个可以即刻救人的答复，结论是“由中央和原厂签约采购，由中央政府统筹分配……”，心中不免充满问号：“既然中央希望自己签约，为何迟迟不去签约呢？”“难道是没有原厂的管道吗？还是原厂不卖台湾政府吗？”“如果原厂不卖政府，是基于各种客观政治因素，此时政府更应该感到‘非政府组织’出面可得到解套的机会，更应该乐观其成，不是吗？”陈指挥官基于对民间采购的安全性有所疑虑，我想这是对的，毕竟每一剂都是要使用在人体上，但是如果佛光会取得原厂疫苗，给政府的公文内，也表示“尽快协助与原厂对接疫苗暨物流送抵台湾……”也就是由政府至原厂取货，请问这样的流程，政府还顾忌什么？担心什么？这是人命关天的一场战役，我们能抢时间就是抢回人命，如果政府有能力与原厂签约，为何不及时购买，非要等到人民自救？

台湾是一个民主的社会，倾听民意是政府公仆基本的涵养，如今的台湾人民处在极度不安的环境，政府听到了吗？台湾是一个自由的社会，人民有免于恐惧的自由，如今人民惊慌恐惧的心情，政府听到了吗？但念苍生之苦啊！