来源：德国之声

慕尼黑出版的《南德意志报》以“特朗普最先说的，大家却相信拜登”为题，刊评抨击了新闻界、科学界对特朗普和拜登类似的“实验室泄露说”采取双重标准的做法，认为这会损害媒体和科学界的公信力。

文章注意到，一年前特朗普提出冠病病毒有可能来自武汉的某一实验室时，美国主流媒体、科学界对此嗤之以鼻；而现在拜登指示情报机关就此调查，主流媒体和科学界却予以默许。作者指出，特朗普固然在疫情防控问题上有着太多的不靠谱，“但大家依然不禁感觉到，当初对‘实验室泄露说’的抨击，完全是因为出自特朗普之口才会变得那么激烈。对特朗普的厌恶往往强过于理智、强过于科学事实，这一现象大家在去年已经多次观察到：数千人出席特朗普的演讲，就是‘超级传播者事件’；数千人参加‘黑人的命很重要’示威，则是‘为社会进步做出的必要贡献’。”

作者批评说，这种区别对待的做法弊大于利。“参加政治抗议运动并非媒体的职责，更不是科学界的职责，只会损害自己的公信力。就目前已知信息来看，冠病病毒最有可能来自中国，指出这一点也并非种族主义言论。没有人会让‘中国人’为此负责，至多是要让北京当局负责。”

“在350多万人去世后，世界有权知道这场疫情到底是从哪里以何种方式起源的：到底是以自然的方式传播给人类，还是源自于一场实验室事故？不论我们获得何种答案，逝者已逝。但是，唯有了解了真相，才能够至少知道谁应该为此负责。”