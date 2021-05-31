以色列能否组成左中右联盟踢走内塔尼亚胡？

作者：欧敬洛

以色列右翼政党统一右翼联盟宣布，有意与中间派拥有未来党筹组政府。若然成事，以色列将建立包含左中右派的政府联盟，执政12年的内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）也将下台。

但单凭“推倒内塔尼亚胡”与“结束以色列两年多政局混乱”的愿望，能否真的让截然不同理念的政党化解矛盾，走向合作？

统一右翼联盟领袖贝内特（Naftali Bennett）5月30日于电视节目上表示，有意与拥有未来党筹组政府。他指出内塔尼亚胡很清楚以色列无法筹组右翼政府，是时候结束以色列的政局混乱。

以色列自2019年大选以来，胜出的政党都因无法筹组政府，需要重新大选。2021年3月以色列举行两年来第四次大选，内塔尼亚胡所属的利库德集团虽获胜，但同样未能取得国会过半议席。

内塔尼亚胡在组阁失败后，改由第二大政党拥有未来党领袖拉皮德（Yair Lapid）筹组政府。拉皮德必须在6月2日前完成组阁，若然筹组失败，将很有可能在2021年再度大选。

早前发生的以巴冲突，被视为是内塔尼亚胡为分散国内注意力，和加大国内政党磨擦，阻止拉皮德拉拢各党的策略。不过贝内特的突然转向，意味即使是右翼政党，也已厌倦多次重复大选，及内塔尼亚胡的长年执政。

不过，拉皮德能否真正成功筹组政府仍然未知。因为与拉皮德相比，贝内特的政治理念其实更接近内塔尼亚胡，双方仍需要磋商谈判。拉皮德目前需要拉拢包括右翼联盟、中间派的蓝白党（Blue and White）、左翼的工党及梅雷兹党（Meretz），同时要取得阿拉伯共同名单（Joint List）的支持，这会是一件艰巨工作。

阿拉伯共同名单早前曾表示有意与拉皮德合作，但在以巴冲突爆发后一度表示犹豫。

而即使成功组阁，因各党意识形态相差太远，联盟将可能十分脆弱。外界认为拉皮德目前的最大胜算，是以恢复经济及寻求稳定为主轴，配合“推倒内塔尼亚胡”及妥协下吸引各党支持。多方能否达成协议，将在一星期内揭晓。