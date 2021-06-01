新西兰与澳洲会谈 “两国一家亲”背后的中国议题

作者：欧敬洛

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）5月31日到访新西兰，与总理阿德恩（Jacinda Ardern）举行会谈。这是自两国爆发疫情以来，两国领导人的首次会面。两人会面的主题是如何在疫情后重启经济，但外界把中国议题视为双方会谈的焦点。

阿德恩在出发前夕一个会议上，表示与澳洲的不会永远意见一致，不会总是以相同的方式看待每一个问题：“但在日益复杂的地缘战略环境中，家庭显得非常重要，而澳洲就是我们的家人。”

在过去一年，两国曾就“501驱逐政策”出现争拗：一名新西兰的少年因在澳洲境内犯罪，根据《澳洲移民法》第501条将其驱逐回新西兰。而内政部长达顿（Peter Dutton）表示这行动为“倒垃圾”，示意“把垃圾扫回新西兰”，引起新西兰不满。

两国另一个分歧是与中国的关系。澳洲在近年与中国关系持续紧张，澳洲在先禁止了中国电讯商华为参与国内5G网络建设，又呼吁对新冠病毒的起源进行调查，致使中国报复阻挠澳洲进口货品。

澳中与新西兰-中国的关系，步调也不一致，这也导致澳洲与新西兰对如何与中国交往有不同意见。

新西兰与中国在1月时签订升级两国自由贸易协定，新西兰贸易部长甚至建议澳洲应对中国表现出更多的“尊重”，以获得更好的贸易条件。新西兰外交部长马胡塔（Nanaia Mahuta）4月表示，对扩大五眼联盟的角色感到不舒服。新西兰也无跟随五眼联盟其他成员国就香港民主派初选案大搜捕提出抗议。

新西兰对待中国的“软”态度，受到澳洲媒体的批评。澳洲新闻节目《60分钟》（60 Minutes）在一个时事节目中，批评阿德恩为钱弃盟友。

“两国一家亲”言论背景

阿德恩否认放弃与澳洲的关系，表示舆论之所以关注新西兰面对中国与澳洲立场不一，只是澳媒塑造出来的观感，非真有其事，因而出现最新“澳洲是一家人”的言论。

从阿德恩的言论，以及新西兰维持与澳洲关系的手段，可见威灵顿政府处事之小心，以及致力在澳、中之间保持它想要的平衡。这从澳洲将中国对进口澳洲小麦实施限制向世界贸易组织（WTO）申诉之际，新西兰29日称将以第三方介入诉讼可见一斑。