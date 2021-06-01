两岸人均GDP的迷思

作者：林祖嘉

不久前，有一篇大陆学者写的文章，其主要内容在探讨大陆第七次户口普查资料内容，其中显示大陆没有任何一个城市的人均GDP超过台湾，因此作者觉得很遗憾，因为他认为两岸在不同的制度下竞争，如果大陆有许多城市人均GDP超过台湾，就可以显示大陆的制度比台湾好，因此未来两岸统一的机会就会比较大。因为该作者在大陆有一些影响力，因此该文引发了不少的讨论。

其实读过经济学的人都知道，GDP只是衡量一个社会经济发展的重要指标之一，经济发展还有其他很重要的指标，比方说，通货膨胀率、失业率及所得分配都是显示一个社会经济表现的重要指标。如果再把层次拉高一点，国际上有很多重要的社会发展指标，包括人均寿命、教育水准、医疗品质、空气污染、言论自由、新闻自由、选举制度与政府效能等等，这些都是所谓“制度”下的产物。如果要谈“制度竞争”，当然不只是看经济表现而已，其他的指标应该都是人们选择的重要考虑因素。

先让我们来谈谈两岸人均GDP的问题。首先，本文作者对于大陆竟然没有城市的GDP超过台湾而感到讶异，因为本来大陆几个一线城市的人均GDP已经超过台湾，比方说，深圳，但是在这一次人口普查的结果显示，大陆几个一线城市的人均GDP又低于台湾，其中一个最重要的因素是因为这几个城市的人口数比原先估计的多了很多，导致其人均GDP被拉低。比方说，2019年深圳常住人口数1345万，但是在第七次普查中，深圳人口突然增加400万，从而大幅拉低了深圳的人均GDP。其实这反映大陆统计上经常出现的问题，就是统计数据的不确实，而造成人们对其统计数据的信任问题。

其次，在西方地区（包括台湾在内）通常只有计算“国家/地区”GDP及人均GDP，而很少看到计算“城市”GDP的，因为GDP中包括进出口，这些是海关统计，大都属于中央政府，一般地方政府不会有海关统计，因此城市就很难去统计其GDP的大小。而地方政府在计算民众所得时，会采用要素所得的统计方式，包括薪资、利息、租金与利润等方式来计算。而为了能实际反映一个家庭可使用所得的大小，因此通常都会用所谓的“家户可支配所得”（household disposable income）。因此，如果两岸真的要比较收入的高低，应该用家户所得来比较可能更为精准。

第三，更重要的是，现在一般用的人均GDP，都是用美元计算，比方说，依IMF的资料显示，2020年中国大陆的人均GDP为1万零484美元（1万3856新元），而台湾为2万8306美元。同时，大陆第七次普查结果，2020年北京市与深圳市的人均GDP分别为2万3910与2万2846元。问题是，这些人均GDP是用当期美元计算的，而没有考虑物价高低的问题，因为现在北京和深圳的物价都很高，所以即使他们的所得很高，但是在面对高昂的物价下，这两个城市人们的购买力可能会低于大陆其他的城市。而物价问题在台湾则更是敏感，因此台湾长期以来的物价都很稳定，久而久之，台湾的相对物价就普遍的低于世界上的很多地区，当然也会比北京和深圳来得低。依IMF的资料显示，如果依购买力评价（purchasing power parity，PPP）衡量的话（通常是以美国的物价为基准），中国大陆2020年的人均GDP上修为1万7192美元，而台湾则是高达5万5724美元！

第四，过去40年，中国大陆GDP平均年成长率达到9.0%，这对于一个超过14亿人口的国家而言，当然是非常了不起的成就。但是，不要忘了，亚洲四小龙都曾经有过一段长期而高速成长的经验，比方说，台湾1951年到2000年的50年之间，GDP平均年成长率达到8.1%，并不比大陆过去40年逊色。更重的是，在这一段高速成长的期间，台湾保持稳定的物价、非常低的失业率和极佳的所得分配，这些都不是中国大陆过去40年经济成长表现所能比拟的。当时台湾的经济表现还被许多国际上研究经济发展的学者称为“台湾奇迹”（Taiwan miracle）。

进入2000年代之后，台湾经济成长率快速下滑，经济成长表现远不及中国大陆，这是一个事实。其实台湾已经进入经济发展地区，因此经济成长率降低并不意外，但是台湾在很多社会资本（social capital）的建设上，仍然有相当程度的进步。其中最重要的包括全民健保制度，让台湾所有人民可以享有低廉而高品质的医疗服务；另外，台湾在劳工失业和最低工资上的保障不断改善，再加上劳保、农保、军公教保险和近年推出的国保等等。基本上，台湾每一个人在基本生活上都受到政府妥善的照顾，也就是说，台湾已经有一套完善的社会安全系统（social security system），不输其他先进地区。相反的，中国大陆人口众多，而且城乡差距很大，医疗资源不足，各种保险的覆盖率不足，这方面要赶上台湾可能需要更多的时间。

最后，我们基本上同意该文作者的说法，即“统一时中国大陆发展的水平愈是接近甚至超过台湾，则统一后的问题就愈少。”但是，我们要指出的是，这里所谓的“发展水平”应该不只是“人均GDP”而已，甚至中国大陆的社会安全体系追上台湾可能还不够。因为当人民要进行制度选择时，考虑的不会只是经济因素而已，应该还会包括其他许多重要的因素，比方说，包括人均寿命、教育水准、医疗品质与空气污染等等。另外，对台湾人来说，言论自由、新闻自由、选举制度与政府效能等等，这就好像是空气、阳光与水，绝对是生活上不可或缺的。

最后，我们真心希望两岸能够进行良性的制度竞争，等到未来那一天两岸“发展水平”真正接近的时候，再来谈统一的可能，这对于双方来说可能才是最好的结果吧。