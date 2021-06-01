世界各地促生育出了这些招

来源：日经中文网

由于出生人数随着新冠疫情蔓延而急剧减少，一些国家和地区紧急出台鼓励政策。意大利决定向育儿家庭提供新补贴。新加坡则对育有子女的家庭增加补贴额。少子老龄化和人口减少有可能会导致增长潜力下降，各国纷纷加紧制定对策。

在欧洲国家中，出生人数下滑尤为明显的是意大利。意大利决定自2021年7月起为每个孩子每月提供250欧元（403新元）的补贴，从怀孕七个月到孩子21岁，提供优厚补贴。2020年意大利的死亡人数达到约75万人，是出生人数的近两倍，2020年12月的出生人数也同比大幅减少21.6％。

“今天是具有历史意义的日子，这是一个能够为公共利益团结起来的政治信号”，意大利公平机遇和家庭部长艾莲娜·博内蒂3月30日在推特上自豪地表示。

联合国的数据显示，在意大利人口中，65岁以上群体所占的比例仅次于日本，位居世界第2位。如果疫情导致少子化进程加快，养老金等社会保障政策将不得不进一步作出调整。

亚洲的一些国家和地区也开始为恢复出生人数作出努力。新加坡设有积攒育儿资金的专用账户制度，自2021年起，对二孩账户的补贴额最高达到9000新元，是原来的1.5倍。新加坡采用生育孩子越多政府补助越高的机制，第五个孩子以后最高可补贴1万8000新元。其目的是在经济前景不明朗的情况下，缓解对育儿造成障碍的金钱方面的不安。

台湾此前就开始推进少子化对策，今后将充实育儿津贴等。到8月，将把为3岁以下婴儿请保姆时的补贴由现在的每月6000台币（288新元）提高到7000台币。从2022年8月起，将进一步增至8500台币。

韩国也将从2022年开始实施生育时一次性补贴200万韩元（2400新元）以及在孩子满1岁前每月补贴30万韩元的制度。台湾和韩国都出现了出生人数低于死亡人数的“人口自然减少”，疫情下出生人数的减少进一步凸显出少子化对策的重要性。

日本的情况如何呢？日本虽已预想到疫情下出生人数会大大减少，但促进人口恢复的措施较为迟缓。日本政府采取了扩充使用派遣型保姆服务的补助、对给孕妇提供带薪假的企业予以补贴等措施，一直被指责“规模小”（日本经济官厅官员）。

另一方面，日本也有地方政府率先制定扶持政策。东京都制定了2022年度之前生育的家庭每个孩子可以领取价值10万日元（1200新元）的育儿用品和服务的扶持政策。

在过去西班牙流感等传染病流行时，发生过疫情过去后出现婴儿潮的情况。此次的新冠疫情下，也有报道称已控制住疫情的新西兰出现了婴儿潮。不过，此次疫情发生在以发达国家为中心早已开始少子化的背景下，并且很可能会长期存在。经济前景难以预测，出生人数能否恢复也不确定。

日本第一生命经济研究所首席经济学家田中理指出“从长期的人口动态来看，针对生产和育儿的扶持政策在世界各国都越来越重要”。在新冠疫情下，各国加快财政出动，而疫情结束后将面临财政重建和用来克服少子化的社会保障费用两个方面的课题。