美国监听欧洲丑闻决不应大事化小

《环球时报》社评

欧洲媒体5月30日爆出，美国利用丹麦对包括德国总理默克尔在内的欧洲多国领导人实施监听。丹麦是美国的亲密盟友，据报道，该国拥有数个连接瑞典、挪威、德国、荷兰和英国的海底互联网光缆的关键登陆站。

2013年斯诺登曝光了美国监听欧洲国家领导人的“棱镜门”计划，这引起了德国等欧洲国家的强烈不满，但欧方的抗议最终不了了之。这次欧洲媒体揭露了美国监听欧洲国家领导人的更多细节，尤其是曝光了丹麦在其中扮演的角色，因而仍然很具信息量和冲击力。

西方内部没有平等和相互尊重，美国对盟国的领导并非按照规则进行，而是充斥了单向的胁迫和强制。做美国的盟友其实挺不容易的，主权受到渗透，随时受到华盛顿监控，这是美欧团结表象之下一个冰冷的现实。

丹麦背叛欧洲国家，帮助美国实现监听，尤其让人感悟到美国强权对欧洲的深入程度。相信丹麦配合美方这样做的机构很清楚此举在道德上的可耻，但他们故意装糊涂，给事情开了绿灯，这一投名状可谓是欧洲小国与美国大哥市侩关系的写照。

最新曝光同时让整个世界进一步看清了美国这个超级力量的嘴脸，它的真实道德面貌大白于天下。这个所谓“最大民主国家”的黑帮老大形象更加活灵活现了。

尤其是联系到美国不断在毫无证据的情况下一口咬定华为公司为中国搜集情报，欧洲媒体的最新曝光尤其让人看透了华盛顿的虚伪。我们有理由相信，美国之所以能给华为扣上这么严重的罪名，就是因为它自己一直在那样干，并且深信任何力量一旦拥有了某种主导权都会那样干，它在照着自己实际的丑恶样子描绘中国。

很多人担心，欧洲大概不会就新的曝光对美国进行超过2013年那一轮规模的抗议，他们很可能做一些应付性表态之后再一次选择忍气吞声。然而我们认为，欧洲如何回应美国通过丹麦监听欧洲国家领导人这件事，不光是他们自己的事情。

美国的恶行严重违背国际法，而且遭到他们监听的决不仅仅只是欧洲领导人，华盛顿的黑手一定也伸向了世界上的更多国家。国际社会不应让这一丑闻以美欧之间“盟友的方式”大事化小小事化了，而要共同加大对华盛顿的压力，推动欧洲和美国方面都公开相关信息，给世界一个交代。

美国不断宣称自己遭到外部网络攻击，并且就此指控中俄，它自己现在被欧洲媒体抓了短，它尤其有义务实事求是地加以说明，以此维护国际间共同谴责实施网络攻击的道义正当性。

美国是个失去了控制的超级大国，它侵害他国利益，我行我素，而且公然搞双标，它已经成为破坏世界稳定的最大源头。限制美国的破坏力当然不是一件容易的事，但是国际社会不应放弃相关尝试和努力，这是所有国家的共同利益之所在。