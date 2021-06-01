台湾抗疫崩坏，谁之过？

来源：yahoo！新闻

作者：吕秀莲

在这场COVID-19的非典型世界大战中，最近出现两件诡异荒谬的现象：一、为全球制造60%疫苗的印度，竟沦为人间炼狱。二、国际公认抗疫模范生的台湾，正陷入与瘟疫搏斗中。

印度有印度的问题，台湾，当然也需要严肃检讨防疫崩坏的原因。

2003年SARS病毒使台湾陷入慌乱与伤痛。当时陈水扁总统延揽专家，认真研拟抗疫对策，我均参与。抗煞告一段落，我们已培训出优秀的抗疫人才，建立抗疫标准作业程序SOP，更让台湾人养成戴口罩习惯，奠下台湾安度2020年的基础。

当年台北和平医院临时封院造成大恐慌，万华也被封城禁足，商家全面停业。在哀鸿遍野中，我应邀亲往巡视，经检测万华并未被污染。我于是带动“万华形象商圈改造”，顿时唤回万华的尊严和繁荣。随着疫情趋缓，我又召开系列“后SARS圆桌论坛”，超前部署SARS过后的种种因应措施。

COVID-19爆发以来，我特别注意小英政府的抗疫表现。首先，我对18年前抗煞表现优异升任卫生署长的陈建仁副总统始终未获重任深感不解，当时若由他建构中央流行疫情指挥中心，并担任总指挥，再找回当年抗煞团队，必能驾轻就熟，应付自如。

卫福部长陈时中是牙医师，为人素朴谦和，总统恩准他每天拥有定时现场联播的媒体优势，又有1922绵密的电视广告，很快地造神成功。他穿花衬衫趿木屐逛垦丁的镜头，透露出他对选举的兴趣不亚于对抗疫情，而多位播报1922防疫的医师也很快变成药品代言人。

中央大员跟着水涨船高，口罩国家队使口罩加倍昂贵，Taiwan Can Help的大外宣使小英总统仿佛神力女超人扬名国际。阁揆苏贞昌不只走路有风，讲话更语带嘲讽，对当时正陷入庚子瘟疫中的中国大陆来说，真是情何以堪。别忘了，当时美中两强大秀军事肌肉，双方机舰如影随形，不是在台海，就在南中国海。兵凶战危中，两岸不能谋和，至少也不该加深敌意。

孰料2021年，先是空军摔死多位优秀飞官，台铁发生死亡49人的大车祸，天又久旱不雨，一周两度停电。而且就在520就职周年庆之前一周，英国变种病毒随着华航机师传播来台，更随着情欲市场流窜四方。抗疫模范生的桂冠瞬间被摘下来，Taiwan Can Help变成Taiwan Needs Help！

总体观察，指挥中心应该检讨的事项，至少包括：

自认天纵英明，绝口不提抗SARS累积的经验，也不尊重抗疫专家的意见。

疫情加剧成国安问题，指挥中心升为一级，指挥官理应由行政院长担任，方能全方位指挥调度，却仍由部长续任，以致各部会未能通力合作。

由于主政者矜骄自满，只凭口罩外交就大喊Taiwan Can Help，却未扩大生产其他防抗疫物资。

当全世界都广推快筛普筛，指挥中心却自始反对，至少应对疫情热区如养护机构、情色产业及移工群聚区及早施行筛检，加强抗疫部署，却无所作为。

为何对自费核酸检测限制严格，而且收费超贵？

为何资策会及工研院建议举行全民防抗疫演习，却被搁置不理？

为何不曾规画全台各县市检疫治疗机构，超前部署？

为何不曾将全台各医院的医护人员实施防抗疫专业演练？

为何特准飞机机师享受三天隔离的特权？为何对诺富特隔离饭店未做严格规范管理？

能彻底杜绝疫情的是疫苗，它已成为战略物资，涉及国安、外交与经贸，绝对需要超前部署，全力以赴。但迄今我们只得不到百万剂，很像久旱望云霓，全台干旱，老天爷只肯下小雨滴。

蔡总统信誓旦旦预告7月底，后来又改口8月底前会有足够的疫苗，其中包括台湾自产疫苗；但专家又告诉我们，那时候第三期检验来不及完成。因为是台湾自产，所以无所谓吗？AIT处长郦英杰临离台湾实话实说，美国疫苗正在拟定“分配标准”，不会特别恩惠台湾。一语惊醒梦中人！

此事不只人命关天，疫情再扩大，甚至动摇国本，总统及行政院长于心何安！指挥中心不该重组？检调单位不该依法侦办？我们的对美与对大陆政策不该检讨吗？