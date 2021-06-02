欧盟不会放弃战略自主

《旺报》社评

欧盟因新疆维吾尔人权问题与大陆关系恶化， 5月20日欧洲议会以压倒性多数决定，暂缓批准去年底谈判达成的《中欧全面投资协定》（CAI），欧盟强调“暂缓”并不代表“中止”。不过，大陆若坚持对欧洲议会议员及人权委员会成员的制裁，有关CAI的讨论就会保持搁置。欧洲议会贸易委员会主席兰格认为，“冻结状态”将持续很长时间，欧洲议会似乎铁了心，中国不取消报复性制裁，就不会让协定通过。欧洲议会的决议虽不具法律约束力，但欧盟各国为维系欧盟的运作，不会单独让CAI生效。

打坏欧盟企业中国布局

3月间，欧盟与美国、英国、加拿大等，因大陆新疆维吾尔人权问题，共同对四名大陆官员及一名公安局人员实施旅行禁令与资产冻结的制裁。中国随后对10名欧盟关切新疆人权问题的政治人物及四实体组织人士祭出反制裁，造成中国与欧盟对立，导致历经七年谈判的CAI遭搁置。

其实，欧盟非常重视CAI为经济带来的好处。欧盟官方网页指出，中国14亿消费者市场正快速增长，CAI将确保欧盟投资者得以顺畅进入，并确保他们在更公平的环境中竞争，减少欧盟企业在中国投资的不确定性，此对欧盟产业的全球竞争力及未来成长深具意义。

CAI若获批准，将取代25项欧盟成员国与中国的双边投资协定，使欧盟企业的大陆市场准入条件明确且独立于中国的内部政策。其次，CAI着眼于改善公平竞争环境，实行透明补贴制度，反对强迫技术转移，且中国同意采用国家间争端解决机制，尊重相关国际义务，支持企业承担社会责任。CAI无疑是中国对欧盟在市场准入及劳工标准方面展现让步，此将提升欧盟企业在大陆市场的地位。欧洲议会冻结协定审议，恐怕坏了欧盟企业布局大陆的一盘棋。

中国为欧盟最大的贸易伙伴，在冠病疫情影响下，欧盟的经济面临严峻挑战，使得大陆市场更形重要，缺乏中、欧经济合作的挹注，将延缓欧洲经济疫后复苏。但CAI遭欧洲议会搁置也为中国带来负面影响，使北京“联欧制美”的外交策略遇到挫败。对中国而言，搁置CAI对经济冲击有限，北京主要在意政治及外交压力，因欧盟借“暂缓”拜登极为介意的CAI对美国表态，恐形成美、欧“抗中联线”。

中欧深化合作才是利多

然而，欧盟中不乏与中国经贸投资关系密切的成员国，其中德国为避免欧洲议会搁置CAI而做的努力更是动见观瞻。德国权衡经济利益，认为必须重视大陆市场，总理梅克尔更希望在9月卸任前留下政治遗产，因而不支持欧暂缓CAI。

德国为欧盟在中国投资布局最深的国家，更是世界第四大经济体，扮演欧盟经济的火车头。默克尔期待CAI能使德国在市场准入方面得到更多的互惠待遇，也能使中、欧贸易朝向互利的方向发展，抛开政治因素，深化合作对中国与欧洲皆是利多。此外，CAI能打破中、欧在新能源汽车产业链领域的投资限制，有利于德国车厂研发新能源或电动车，以立足于大陆及全球市场，迎头赶上以特斯拉（Tesla）为代表的美国新能源车厂。欧洲议会搁置CAI当天，德国股市大跌2.5%，反映投资人的失望。

西班牙也支持CAI通过，首相桑切斯与中国国家主席习近平电话会谈表示，西班牙可在加强中欧关系方面发挥建设性作用，其对欧盟在批准期待已久的CAI方面寻求共识仍具信心。长年为财政问题所困的西班牙经不起欧盟卷入“抗中”，疏远与中国的经济关系。

6月中旬拜登总统将首次出访欧洲，前往英国及比利时参加G7与北约峰会，并与欧盟领导人会谈，强化美国与欧洲的伙伴关系。美、中对抗中，欧洲对美国意义重大，拜登虽不似美国前总统特朗普令欧盟不悦，但他能多大程度修复美欧关系，将左右CAI的前景。

在拜登政府推动下，中欧关系趋向竞合，但欧盟“战略自主”策略不会戛然而止，仍将追求不依赖美国、在国际社会更自主的地位。欧盟普遍相信，面对未来需要与中国合作，而非孤立或遏制中国。

CAI并未破局，惟欧盟不放弃外交人权价值观，何况其间还交缠着地缘政治因素，德国想实现的“双赢”一时难以达到，但应可努力协调欧洲持续与中国对话，避免走向“双输”的对立。