欧洲四国外长会王毅 北京施展多线对欧策略

作者：叶侃

5月29日至31日，爱尔兰、波兰、匈牙利与塞尔维亚四国外长应邀前往中国进行国事访问。这是继5月26日中西（中国与西班牙）领袖通话之后，北京方面为解冻中欧投资协定的又一重要手笔。从受邀四国的名单来看，中国在微操作上的确颇费了一番考量。

其中，波兰与匈牙利的受邀最为耐人寻味。在立陶宛退出17+1机制敏感当口，作为该机制中坚力量的V4（维谢格拉德四国，即波兰、匈牙利、斯洛戈克和捷克）就成为维系这一机制不可或缺的重要支柱。

在V4中，斯洛伐克体量太小难有大用。捷克虽有足够体量，但近年来内部政争剧烈频繁，难以形成稳定可期的对华政策。

相比之下，波匈两国体量足够，国内政局稳定，能够维持系统可期的对华政策。在波兰，自2015年议会大选以来上台的中右翼法律与公正党（PiS）执政基础稳固，多年来稳居议会第一大党位次。

在匈牙利，2010年出任总理的欧尔班（Victor Orban）更是一路所向披靡，其辖下的青民盟（Fidesz）更是成为当之无愧的匈牙利政坛中坚，其他反对派政党都难以望其项背。

因此，波匈两国便成为北京方面巩固17+1机制的当然之选。此外，以波匈为代表的V4轴心近来与布鲁塞尔方面龃龉不断，但后者出于维系“欧洲团结”原则的动机不愿在明面上与前者决裂。

这种“斗而不破”的局面也为中国提供了介入欧盟层面决策的绝佳抓手，尤其是在近来中欧投资协定的解冻攻势上。

波匈两国在相关决策机制内有足够分量，与部分西欧国家（特别是法德轴心）相比，又没有“必须进行反华表演”的意识形态负担，这使得两国被北京方面视为在西班牙之外又一重要“解冻”推手。

与波匈的“实质棋子”角色相比，塞尔维亚的受邀访华更多是对17+1机制起到某种示范性巩固效应。

作为中国长期的铁杆盟友，从性价比来看，塞尔维亚无疑是这一机制中获益最为丰厚的一方——特别是在今年年初由于得到北京方面的“疫苗力挺”有望成为全欧范围内较快达至全民免疫国家一事，对17+1机制中其他参与国的正面示范效应不言而喻。

与塞尔维亚类似，爱尔兰某种程度上也充当了示范效应的角色。但示范对象并非17+1，而是暂时陷入僵局的中欧投资协定。对于爱尔兰来说，中国市场一直是农产品出口（特别是牛肉出口）的强劲增长动力源，而农业也是都柏林方面颇为倚重的出口创汇所在。

然而，自冠病疫情爆发以来，受制于包括疫情管控在内的种种原因，爱尔兰的对华农产品出口大幅下滑。屋漏偏逢连夜雨的是，原先被都柏林方面寄予厚望，能够重新提振其农产品出口行情的中欧投资协定又陷入审批泥潭。

在这种情形之下，中国的“外长访问之邀”对都柏林方面而言颇有久旱逢甘霖之感，而中国也可通过对爱尔兰农产品出口重开绿灯的方式，向欧盟方面传递有关“中欧投资协定落地”前景的积极示范信号。

不难看出，中国在解冻中欧投资协定上的组合拳正在积极而不失稳重地继续展开。