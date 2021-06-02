《联合报》黑白集

蔡政府疫苗采购黑幕重重。府院指责大陆阻挠，现实却是对民间团体自救大设路障，并与实验未完成的台湾自产业者签下保密订单。民众质疑绿官趁疫炒股，不料，拿到大单的高端疫苗被获利了结，吞下跌停板，惊动蔡总统出面自清。

冠病病毒肆虐，全球生技股因疫苗开发成为金矿。然而，采最新技术的莫德纳和BNT股价也只翻了十来倍，而高端尚未二期解盲，竟猛飙数十倍，好奇特。没解盲，却有总统预告上市时间、前副总统的保证安全，股民当然一路追价。

蔡总统说，相关政务人员没炒股，若有具体指控必依法严查；疫苗生产是国家战略优先项目，绝不会为台湾自产疫苗牺牲品质与安全，会依国际科学标准安全把关。然而，既是国家战略，怎么会把全部希望押在成败未定的实验品？

再说，若无内线或护航，为何赶在药审通过前数日签下千万订单？这数字，与今年初股市老师的预告还“不谋而合”。政府声称符合国际标准，却扭曲国际标准、假造他国疫苗实验数据，这难道不是为业者另辟旁门左道？

执政者眼里只有台湾自产疫苗，相比之下，躺在医院外车道上的染疫同胞餐风露宿，只得到官员切割卸责，人命不如跌停板。难怪网民想起陈水扁，说他再坏不过是贪污人民血汗钱，虽谋财却未“害命”。