反串栽赃 全民尝认知战苦果

作者：张弘远、林广挺

在疫情扩散、民心脆弱之际，试图运用社会集体的恐惧心态来左右民众的判断，以转移施政不力的焦点，已成为堕落政客压制异议的便宜手段。近期林玮丰“反串事件”便是一例。

在被网民揭发、媒体持续挖掘后，民众赫然发现，这起由执政党立委率先爆料、绿营侧翼大肆转发，总统等党政高层跟进宣传，定调为“反制中共认知作战”的国安等级事件，原来从头到尾是一出自导自演、别有居心的闹剧。

这种恶意造假、滥用恐惧栽赃对手的作法，已严重损及执政党的威信和民主政治的品质。但令人意外的是，曾高调涉入此事，本应对此深加检讨并被追究责任的党政相关人士，却突然失声，俨然事过境迁、船过无痕的模样，除了让人瞠目结舌外，不禁令人深思，台湾政治这种造假的恶质文化，又是如何被纵容出来的？

在台湾，透过假剧本进行政治攻防并非新鲜事，但结合社群媒体和网路科技，虚构遭大陆网军攻击或间谍渗透的剧情，来达到特定政治目的，则是民进党创举。他们以“反中”进行政治动员，对外大肆抨击大陆，对内运用红帽子进行恫吓，通常都有不错效果。不过，真正导致民进党走火入魔的关键因素，还是2020年大选。

为摆脱2018年九合一选举惨败阴霾，以及转移内政治理无能事实，民进党和其侧翼虚构台湾网路空间遭到大陆网军渗透、足以影响选举结果的情节。并配合香港反修例的背景，在“王立强乌龙间谍案”中达到高点，再加上特朗普政府“反中”的加持，民进党得以运用“抗中保台”的基调，压制所有批评和监督的力量，最终胜选。

不过，这次大选胜利似乎让民进党部分党工误以为，政治骗术即便事后被揭穿，民众也不会在乎。只要政权稳定也不会有人因此付出代价，这进一步强化民进党对于抹红对手、喂食民众“芒果干”的策略依赖。

然而，民进党反中仇陆的政治操作，引发两岸从官方到民间的恶意螺旋，大陆的军事准备和行动越来越扎实、大陆内部仇台厌台民意上升，这都使得对立加剧、两岸关系陷入空前危险，也让台海发生冲突的可能性，以及“亡国感”的选举语言，几乎成为自我应验的预言。

而由于将内政疏失转化为两岸对抗的政治操作总是有效，使得民进党如上瘾般无法自拔，更忽视内部治理问题，也更仰赖操作反中来转移焦点。如此反而造成两岸愈发紧张，以及内政治理更加崩坏的恶性循环，终于导致当前防疫破功、内外交迫的执政困境。

从“芒果干”到“认知战”的发展证明，这种操作不只没有让台湾更安全，反而激化两岸关系，让内政治理更败坏，对民主政治造成严重伤害。不但民进党自食恶果，全民也连带共尝苦果。

要务实防疫，尽快取得有效疫苗，让疫情受控？还是要继续钻牛角尖，以强化“反中”方式逃避问题，放任网军扭曲事实栽赃对手，大玩全民抓匪谍的荒谬把戏，让疫情更棘手？这不只是民进党的艰难抉择，也是台湾民众必须面对的严肃课题。