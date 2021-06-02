冠病疫苗：人类实现全球群体免疫面临的四大挑战

以色列是全球少数几个已达成群体免疫的国家之一，疫苗接种率约为57%，接近实现群体免疫最低要求。 下个月以色列将率先取消限制措施， 其经验向全球证明尽早达成群体免疫，尽早恢复正常生活。

但与之形成鲜明对比的是在非洲国家科麦隆和赞比亚，只有0.1%的人口接种两针新冠疫苗。国际权威学术杂志《自然》的文章称，目前， 在低收入国家只有不到1%的人口接种新冠疫苗。

全球的疫苗接种率形成极大落差之时，疫苗分配不均，对疫苗的怀疑态度，未成年人是否应该接种疫苗，疫苗是否能防止病毒传播等等因素正阻碍全球达成群体免疫。

“群体免疫”又称为“人群免疫”，是对传染病的间接保护，当人群通过接种疫苗或先前患有该病而获得免疫力时，就会形成这种保护。目前学界普遍认为，要形成"群体免疫"一个国家或地区至少60%的人口比例应该产生抗体。

对疫苗接种的犹豫不决

香港，对疫苗抱有迟疑态度的城市，到今年8月将有84万剂复必泰疫苗过期。全球多地出现疫苗短缺的情况，香港则是例外。

香港政府共订购1500万剂科兴和复必泰疫苗供市民接种，在这个拥有约750万人口的城市，港府订购的量足以让全港市民完整接种两针。

但自香港政府2月底开启疫苗接种计划以来，截止5月31日，完整接种完两针的人口占总人口的15.3%。

香港对疫苗的犹豫态度，外界认为不单因为其中混杂的政治因素 - 香港人对中国产的产品有“天然”的排外和抵制情绪，而且还有公众本身对疫苗的不信任。而且香港近期疫情受控，民众对疫苗没有迫切需要。

《香港医学杂志》一篇题为《香港人对疫苗的犹豫不决和冠病疫苗接种情况》的文章指出，从第一波疫情到第三波疫情期间，（2020年2月至7月之间），受访的香港工人阶层对疫苗的接受度从44.2%下降到34.8%。

而香港城市大学的今年2月底公布的一项调查发现，香港市民对冠病疫苗的整体接受程度只有38%；年轻人（20至24岁）的接受程度不足30%。

所以目前香港的疫苗接种进展在一定程度上印证早期的疫苗接种意愿调查。

按照早期预计，香港的疫苗接种率最终可能停留在40%左右，离理论上达成群体免疫所需的60%的最低标准还相差甚远。

近日，有香港本地开发商宣布提供诱因，捐出价值千万港币的全新住宅单位以抽奖形式赠予接种完两针新冠疫苗的香港永久居民。消息宣布第二日，香港的疫苗预约率约提高10%。

与香港不同，欧洲和美国等地对疫苗的犹豫部分来源于一场持续10多年的“反疫苗运动”带来的影响，他们担心疫苗本身带来的副作用；其次欧美监管机构证实阿斯利康疫苗、辉瑞和莫多纳疫苗存在血栓问题，而且年轻女性出现血栓问题几率较大，让民众在接种前三思而后行。

截至5月31日，根据美国约翰·霍普金斯大学的数据，美国接种完两针新冠疫苗的比例为41.16%；德国接种率为17.8%，西班牙为 18.7%，英国截至5月28日的数据显示为47.3%。

疫苗接种的年龄限制

目前大多数的科学研究显示，小孩受新冠病毒感染的几率比老人低。所以各疫苗研发者在设计疫苗时，优先设计针对老人的疫苗。

在权威医学杂志《柳叶刀》上发表一项针对七国的研究估计，在大流行期间，每100万名儿童中，死于新冠的儿童不到2名。

由于缺乏临床试验， 目前所有的冠病疫苗接种都有年龄限制， 比如说，在香港，只有年满16岁的人口可以接种复必泰（Fosun/BioTech）。 这一限制让在总人口中实现群体免疫的目标难上加难。

以美国为例，在美国18岁以下人群占总人口的24%，（根据2010年的人口普查数据）。如果大多数18岁以下的人不接种疫苗，那么18岁以上的人就必须100%地接种疫苗以达到群体免疫所需的76%的免疫力。

但现实是并非100%的成年人愿意接种疫苗，那么政策制定者希望将接种人群扩大至儿童。目前美国完整接种完两针的人口比例有40%，如果想达到群体免疫所需的60%的及格线，就要争取接种美国18岁以下儿童中的大多数，或者说，几乎要让所有的儿童接种疫苗。

美国已经紧急授权辉瑞疫苗在12-16岁年龄段的儿童使用。并且美国开始测试冠病疫苗对12岁以下儿童使用时的安全性和有效性。

这意味着，未来疫苗的接种将延伸至更低龄的儿童群体。

但目前疫苗在12岁以下更低年龄段儿童身上使用是否安全和有效，还需要疫苗研发者的临床试验来证明。而现实中不可能所有的儿童都接种冠病疫苗。

但在全球供应严重不足的情况下，多一位富裕国家的儿童接种疫苗，则意味着少一位贫穷国家的成年人接种疫苗。而目前成年人接种疫苗的好处显然大于儿童，因为它有可能挽救生命。

疫苗分配和接种不均

过去一年多作为“防疫示范生”的台湾，最近连续两周新增案例持续破百，本土疫苗尚未研发成功，现在只有阿斯利康疫苗可供市民接种，接种率约为1.3%，有约30万人接种疫苗。台湾政府预估8月底有1000万剂疫苗供施打，并希望10月能让60%人口打到疫苗。但现实是，在政治与疫情夹击中的台湾，如果不接受中国大陆的疫苗，在本就供应紧张的全球市场采购疫苗实非易事。

在被疫情袭击的印度，截止5月底，新冠疫苗的接种率只有3%。按目前的速度，整个印度13亿人口可能需要长达四年的时间才能全部接种疫苗。

由于疫苗短缺，印度一些地方政府宣布不得不暂停为18-44岁人群接种疫苗。

印度作为全球最大的疫苗生产商，在疫情前平均每月生产约6-7千万阿斯利康疫苗。现在为了满足印度国内需求，决定今年年底前不会出口疫苗。

这将影响世界的疫苗供应。冠病疫苗一直处于供不应求的状态，供应不均意味着分配不均，也意味着接种不均。

冠病疫情：世卫警告发达国家囤积疫苗 将造成“灾难性的道德失败”

欧美等国囤积疫苗受国际舆论谴责后，美国在五月中旬宣布将在六个星期内向国外供应8000万剂疫苗。这对解决目前全球存在的疫苗分配不均和供应不足的问题，仍然是杯水车薪的努力。

即使某一国家的疫苗接种率高，周边国家和国际社会的整体疫苗接种率不高，“外防输入”依旧是防疫难题，也会影响群体免疫进度。在美国国内，各个州的接种率也高低有别。根据美国约翰·霍普金斯大学的数据，截止5月25日，美国康涅狄格州（Connecticut ）的冠病疫苗接种率达到47.29%，而密西西比州则只有24.79%。

疫苗接种地区性的不平衡也会导致小范围的疫情爆发。这也成为影响群体免疫的因素。

冠病疫苗的有效性

莫多纳和辉瑞疫苗在预防有症状的疾病方面非常有效。辉瑞新冠疫苗第三期试验显示出95%的有效性，莫多纳的三期临床试验有效性为94.5%。

而在5月26日刊登的中国国药集团旗下两款冠病疫苗第三期临床试验中期分析结果，报告显示两款疫苗可以提供预防症状感染效力逾七成。报告称，两款疫苗都“大大降低有新冠症状的风险”。

但发表在《自然》网站的一篇文章称，目前仍不清楚现有新冠疫苗是否能保护人们不被感染，或不向他人传播病毒。这种不确定性为人类实现群体免疫力的努力蒙上阴影。

“只有当新冠疫苗能阻断病毒传播时，群体免疫才有意义。”《自然》援引美国华盛顿特区乔治敦大学（Georgetown University）的数学生物学家薛维塔·班萨尔（Shweta Bansal）说：“如果（新冠疫苗）没有（这个功能），那么获得群体免疫力的唯一方法就是给每个人接种疫苗。阻止病毒传播的疫苗效力需要‘相当高’，才能使群体免疫力发挥作用，而目前的数据还没有定论。”

然而， 美国马萨诸塞州波士顿东北大学研究传染病的网络科学家塞缪尔·斯卡皮诺（Samuel Scarpino）说，疫苗阻断病毒传播的能力并不需要达到100%才能产生作用。即使是70%的有效性也将是“惊人的”。