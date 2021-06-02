世界看好了，台湾示范下什么叫“缺疫苗还挡疫苗”

作者：雁默

来源：观察者网

截至5月31日，台湾确诊人数达8511例，死亡124人，疫情仍严峻，两周前缺的东西现在还是缺，爆满出来的则是疫苗闹剧与本土疫苗争议。

被各种公关术语活埋，是台湾民众生活日常，尤其是这几年，蔡当局夸大不实的政治说辞，或毫无根据的谣言，都在公关术语的掩护下，洗脑民众。

截至5月31日止，台湾只取得了75万剂疫苗，以致一周来，缺疫苗的问题成为最大新闻焦点，并在蔡英文声称6月底将有200万剂外购疫苗，8月底会有包含“国产”疫苗在内的1000万剂之后，引爆了另一波政治攻防。

应期待国际疫苗，还是本土疫苗？对陷入恐慌的民众而言，当然是哪一种较快取得就选哪一种。然而，各种迹象显示，民进党政府属意本土疫苗，排斥“外来疫苗”，无视于已超过百例的死亡数，大量被迫只能选择居家隔离的轻症者，以及濒临崩溃的医疗系统。

部分县市已经感到不耐烦，要求开放自购；民间企业与宗教团体纷纷表明要捐赠国际疫苗，并已开始行动；AIT处长郦英杰离职前一句“台湾确诊人数相比全世界仍算低”，以回应台人呼吁美国相救的呼声，引起公愤。

更令人齿冷的是，连企业与宗教团体自己张罗国际疫苗，并以捐增方式救疫情，民进党政府仍是诸多阻挠，连设八大关卡。捐赠企业主是郭台铭，宗教团体是佛光山，再加上国民党张亚中，总计1550万剂疫苗捐赠，种类有BNT、强生与大陆国药。这不只是礼物，更是救命解药，但对民进党而言却仿佛是毒药，死要面子硬要卡。

在疫情严峻的当口，有现成、即时、免费并具国际认证的疫苗，蔡当局表现得爱要不要，指挥中心则迅雷不及掩耳公布，与本土疫苗厂商签约，预定1000万剂。此举再度卷起更大的批评风暴，因为相较于国际认证的疫苗，本土疫苗仍是充满疑虑的实验品，研发资讯也不透明，而疫苗厂商“高端”的股价一年多来却已涨10倍。

由于本土疫苗（主要是指高端药厂）尚未作三期临床试验，连二期都还没做完，因此蔡当局草率喊出供应日期，被批评是炒作股价，图利特定团体，不惜让全体台湾民众做人体试验，根本谋财害命，《亚洲周刊》则抨击台湾执政者“揠苗助长”。

疑云重重的疫苗政策，无论图利谁，反正肯定不是图利大众。

为了挽救雪崩的支持度，民进党立刻发动所有舆论资源，铺天盖地力挺本土疫苗，泼粪国际疫苗，并以本土疫苗与美国国家卫生研究院（NIH）的合作，说成“台美合作关系超好”的铁证，与台美疫苗品质一样高的暗示。

对舆论批评，民进党大量释放诸多以公关术语包装的造谣文宣，说词如下。

谣言一，不必晶片换疫苗，美国早给了台湾莫德纳“孪生疫苗”。

这个看似新闻深度分析的说词企图“一箭三雕”，背景是甫落幕的美韩高峰会，将台湾晶片换不到美国疫苗，但韩国不但换到，还取得代工授权的事实，转化成韩国只取得代工资格，台湾却获得美方技术，更了不起。

雕一，摆脱台美关系远不及美韩关系的窘态，尤其是吃了莱猪又买了军火，白白倒贴的事实。

雕二，夸称台美关系好到爽获技术转移的层次。

雕三，暗示台湾高端疫苗与美国莫德纳疫苗品质一样好。

然而，说词内容经不起推敲，因为台湾疫苗直到去年8月才进入临床试验，比大陆、美、英、德、俄晚了约五个月。此项事实，难以证明台湾疫苗有技术优势。

再者，台湾高端药厂虽与莫德纳药厂的合作对象来自同一个NIH实验室，但使用的技术是不一样的，莫德纳使用的疫苗种类是mRNA，高端使用的是重组刺突蛋白。两造的技术平台、专利、与储存条件皆不同，因此要说是“系出同门”还勉强说得通，讲“孪生疫苗”就是指鹿为马，骗小民不懂。

至于品质，莫德纳已通过三期，高端还没完成2期，成品与半成品是无法比较品质的。

三者，要自产或是外购，关键在市场腹地，韩国评估只做代工并没有错，中国大陆、美国与欧洲国家都有大市场，市场有限的经济体要砸多少钱去竞争才能让产业存活？因此不是韩国没有与美国技术合作的空间，而是不需要。换言之，这说词无法证明台美关系比美韩关系更好。

四者，俗语说“救急不救穷”，急迫的是现成的疫苗，而不是研发中的疫苗，美国不救急，正代表关系不够好，见死不救，还说是因为你死得不够多。蔡当局对美卑躬屈膝，赔本倒贴，才是铁证如山。

谣言二，世界三大疫苗药厂都没作三期，就获得紧急授权使用。

此说词极其明显是为本土疫苗铺红毯，散播谣言者被抓到是民进党网路社群中心主任范纲皓。事实是，AZ疫苗从未获得美国紧急使用权（EUA），BNT、强生、莫德纳则是已做了三期实验中的随机、双盲、安慰剂人体对照组抵抗病毒实验，且个案数都大于3万，才获得EUA。

这项谣言，在网路上流传范围较广，受到的抨击也比较多，陈时中更是以刻意模糊的话术背书此不实资讯，毕竟，“皇家网军”的中央厨房已端出了菜色。

卡国际疫苗最直接的方法，就是卡住紧急使用授权，民间团体欲捐赠的国际疫苗主要是BNT，指挥中心借口申请者没将紧急使用需要的相关资料送审，以实现技术性阻挡。

然而，网民却在网络上找到“疾病管制署”的公文，载明“BNT已通过我‘国’紧急授权使用”，引发网民暴动。绝的是，这则公开讯息立马被执政当局撤除，活脱就是此地无银三百两，再为民怨添柴火。陈时中虽对此有所澄清，但他的话已无公信力，无需复述。

被精致的谎言欺骗，不算最糟，被粗糙的谎言欺骗，才是最糟，因为说谎者轻视你的智力。民进党前言不对后语的劣迹，罄竹难书，817万支持选民就是养出了连说谎都懒得打草稿的“执政党”。

谣言三，上海复星代理的BNT是大陆代工＋大陆阻挡台湾取得疫苗。

这是各种衍生性谣言的底蕴，民进党整党发动的文宣，散布者广，陈时中甚至斩钉截铁说“上海复星所谓‘复必泰’（BNT），就是中国深圳代工，欧洲原液分装”。

可笑的是，指挥中心发言人却打脸指挥官，称BNT都是德国制，不是中国代工。对，这就是粗糙谎言的典范，专欺台湾民众智力不足，说谎还不必串供，露馅也不怕，反正信者恒信，而信者只有情商而无智商。

德国被打扮成“中共代理人”，不是德国悲哀，而是台湾笑话。

至于大陆阻挡台湾取得国际疫苗这谣言，在日本声称要供台湾AZ疫苗，蔡当局以日文感谢后，不攻自破。而若美国要给，谁又挡得住？所以无须浪费时间辟谣。

以上谣言及公关术语，不过沧海一粟，小小的岛屿塞满各种谎言，与粉饰谎言的谎言。洗脑有没有用？有用，但前提是受众利益没遭到立即性剥夺。缺疫苗又挡疫苗这件事，已然越过洗脑红线，再美丽的说词都洗不掉恐慌，多数民众并不买单。

根据TVBS民调，81%民众赞成购买BNT疫苗，八成受访者不满意蔡施政表现，74%民众不满意陈时中，82%民众对执政党取得足够疫苗没有信心。

这是一份回收45万份问卷的网路民调，并非随机抽样，因此仅具参考价值。不过，网路风向早已具备指标性意义，尤其代表年轻世代的集体意识，并有同侪效应，否则政客也不必搞网军，蹭网红了不是吗？

民情实况，从民进党籍台南市长黄伟哲公开说“民间捐赠疫苗，‘中央’没有拒绝的道理”，可见即便是深绿地区，都难以苟同缺疫苗还挡疫苗的作风。

除此之外，也有民进党“立委”向党内开枪，要求党政高层清查是否有政商勾结在炒股，可见阴谋论已成狂潮，而滋养这些阴谋论的，正是民进党对特定本土疫苗露骨的护航与炒作。

全世界都一样，疫情不降，动荡不止，公关术语对病毒无效，也镇压不了民怨。