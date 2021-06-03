角力大局不改 中美贸易谈判难有突破

“香港01”01观点

本周二（2日），中国副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国财政部长耶伦（Janet Yellen）视像通话，谈及中美贸易问题，是继上周四（5月27日）他与美国贸易代表戴琦，中美双方高层再就贸易议题作对话。自从中美签订第一阶段贸易协议之后，贸易议题一度平静下来，这两次接触是拜登政府上任之后首次重启贸易议题的对话。然而，衡量中美现在各自的处境，贸易议题在短期之内实难有重大突破，未来很可能继续围绕第一阶段协助的执行进行有限度讨论。

在美国上届总统特朗普任期之内，贸易议题一度成为中美之间最大的角力场，双方由贸易战发展出第一阶段协议更成为国际新闻的重点。不过随着中美角力全面升级，角力场已扩展至两国全面的国力较劲，贸易既不是唯一议题，亦已变得不这么重要。也因此，这次刘鹤与耶伦和戴琦对话并没有引起太多关注。从中方发出的通稿看，不过又是重弹双方都认为中美贸易很重要，双方应本着互相尊重的态度交流等等老调。某程度上，考虑到中美双方各自可能打出的牌，双方在贸易议题方面的谈判空间和热诚都不太高。

美国经济难负担贸易战升级

贸易战是美国所发动的，因此要战要和主动权向来都在于美国而非中国。但美国此时在贸易议题的处景却是进退两难。从进取方面看，美国如果想连下一城，继续加大施压中国以展开第二阶段的攻防战，恐怕此刻正是最有心无力之时。拜登上任后，贸易代表曾抱怨过中方并没有完全执行第一阶段协议的内容，如果美国要以此而兴“问罪之师”，并非没有口实。

不过，美国目前并没有宽裕到能应付再一场贸易战。正如特朗普在2018年打出贸易战牌时，他就解释过美国当时的经济已经很好，有能力承担贸易战带来的经济冲击，是出击的最隹时机。然而，美国此刻的经济在刚从新冠疫情中复苏过来，国内经济仍面对众多问题，包括失业尚未回复至疫情前水平，国债超发面临美元信任的动摇，通胀升温的威胁愈迫愈近。此时对中国恐怕难以施出什么硬招数，例如再加关税、甚至更进一步的贸易惩罚措施都会引起中国的反扑，美国很快将再陷经济危机。

政治压力下也难退让

硬的不行，但软的似乎也不太可能。在贸易问题上，中国一早已经亮过底牌，进行下阶段商讨的底线是取消所有关税，相互尊重。然而，这是在当下美国政治格局下难以接受的条件。拜登在未曾当选前，就曾经批评过特朗普以加关税发动贸易战的做法，一度称他如果当选会取消关税。不过，由于美国政治全面对中国转鹰，取消关税相当于承认失败，是软弱的表现，更可能被共和党及极端鹰派攻击为讨好中国，因此拜登后来就修正相关的说法，称会保留关税再全面检视中美贸易再进行下阶段谈判。

从去年大选至今，中美角力的险恶程度有增无减，此时拜登政府更不可能承担起放弃关税所可能承受的国内政治压力。由于一方坚持要放下关税，一方则不太可能放下关税，双方此刻能开出的条件根本没有接点，谈判也难有什么具体成果。

既然双方难有什么进展可言，那中美双方此后一段时间在贸易方面很可能只能围绕着特朗普时代所签下的第一阶段贸易协议互相讨价还价，直至局势有所改变才可能突破当下僵局。