从哥斯拉政治学看日本出兵援台的可能

作者：何志勇

美国总统拜登（Joe Biden）就职后，分别在今年4、5月在白宫会晤日本首相菅义伟和韩国总统文在寅，并在会后发表共同声明，所涉议题包罗万象，其中也有提及台海和平与稳定的重要性，引发台湾舆论关注。相较于美韩领袖共同声明，台湾社会更在乎美​​日的，是军事同盟与台湾的关系。甚至不乏有台湾学者专家和绿营政客认为，美日军事同盟范围已明确扩至台海。但这样的解读，恐怕是过度乐观、流于一厢情愿的期待。其实，历时68年、反映出日本人在战后政治态度以及社会现象的日本怪兽电影系列《哥斯拉》，能提供我们重要的洞察。

台湾本土疫情拉警报，民众多居家防疫，相信不少人已经透过线上串流服务看过今年票房称冠的好莱坞电影《哥斯拉大战金刚》。但日本东宝电影公司在授权海外拍摄哥斯拉电影的期间，于2016年也推出了具有独立世界观的《正宗哥斯拉》，该片大大讽刺了日本政府为人诟病的官僚“形式开会”文化以及内阁应对灾难缓慢，片中所有攻击命令也都需要前线指挥官先回报给统合幕僚长（相当于台湾参谋总长），由后者回报给防卫大臣，再由防卫大臣向内阁总理大臣（即首相）做最后确认，才能发动。

其中饶有深意的是，当片中哥斯拉登陆日本并开始进行破坏之际，内阁官员却在争论是否当下能符合日本遭到攻击的“武力攻击事态”法律要件，让总理能下令自卫队采取“防卫出动”平乱。但依法，武力攻击系指由“他国”发动，因此不适用于哥斯拉。最后，内阁大臣们只好半强迫总理宣布“紧急事（状）态”，让自卫队能师出有名，同时他们也心知肚明，就算有《美日安保条约》，美军也只是支援的角色而已。

在这个情节的背后，我们可以观察到，日本人对《和平宪法》第九条限制日本使用武力的接受与维护；另一方面，日本人对《美日安保条约》集体自卫权的期待，恐怕是要低于台湾人的想像，更遑论剧中还见以美国为首的联合国部队竟然决定向日本本土使用核武来消灭哥斯拉，迫使代理日相不惜卑躬说服法国在安理会表达异议。因此，在《正宗哥斯拉》电影上映同年，安倍晋三内阁在争议中所力推通过，试图扩大集体自卫权来捍卫日本盟国的《新安保法》，相形之下就变得非常讽刺。

综言之，就算今年美日领袖联合声明中强调台海和平与稳定的重要性，并重申《日美安保条约》适用于钓鱼岛群岛，恐怕和日本会出兵援台的推论相差甚远。毕竟从日本人的角度以观，当哥斯拉都侵门踏户了，日本内阁自总理以降都还无法在第一时间决定是否可出兵回击，更何况若冲突发生在遥远的台湾海峡呢？那实在是充满太多概念化（conceptualization）的不确定性了。这也让我想起四月底《日经》民调显示，逾七成日人“支持日本参与维持台海稳定”，其实也不清楚所谓“参与”指涉为何？

外交上，各国终究以自身利益为优先考量。菅义伟在美日峰会结束后返日，便向参议院澄清，对台海日本“并非以军事介入为前提”；无独有偶，文在寅则是返抵韩国后，就在青瓦台向朝野政党领袖表示，正在与北京沟通在美韩峰会取得的外交成果，希望取得对方的理解。这一切，似乎也无须多言了。