美国窃听风云 挫联欧遏华大计

《星岛日报》社论

丹麦和欧洲多家媒体揭露，美国丹麦联手在2012至14年窃听欧洲多国政要，包括德国总理默克尔。事件引起欧洲政要哗然，更反映美国前总统奥巴马可能讲大话，现任总统拜登拉拢欧盟遏制中国的意图，也可能受到打击。此外，美国一直指控中国利用华为盗取别国机密，是贼喊捉贼，美国才是侵犯别国国安的最大黑手。

丹麦广播公司与瑞典、挪威、德国和法国媒体合作，本周一披露了丹麦国防情报局2015年机密报告指，由于多条连接荷兰、英国、挪威、瑞典、德国的海底电缆都要经丹麦登陆，丹麦情报机关在2012至14年替美国国安局工作，接入电缆并窃取了德国、法国、瑞典、挪威等领导人的电话、短讯和上网记录，其中窃听德国的就包括德国总理、总统和外长等。

丑闻更骇人揭总统或说谎

报道披露美国的窃听范围和内容，比诸2013年美国逃亡特工斯诺登所指的更加广泛，德国总理默克尔和法国总统马克龙已要求美国和丹麦解释。然而，美国和丹麦至今都不肯正面回应，丹麦国防部长拒绝评论报道，只说“有系统地窃听紧密盟友不可接受”，美国国安局亦拒绝回应事件，白宫新闻发言人则只说，将与欧洲伙伴合作，解决任何问题。美国及丹麦顾左右而言他，反映报道内容可信。

本次报道的内幕看似与当年斯诺登披露的相似，但内容更令人震惊。其一，斯诺登虽揭露美国窃听欧洲盟友，其公布资料显示美国在全球有80多个监听站，矛头主要指向美国驻外使馆，本次则揭露了丹麦情报机关助纣为虐；然而，除了丹麦，还有哪些国家协助美国窃听呢？美国前总统特朗普的白宫发言人就曾指英国情报部门，协助奥巴马窃听，英国予以否认；日本媒体也披露，美国国安局2011年曾要求日本政府，利用途经日本的光纤电缆，截取亚太区电话和互联网通讯。

其二，斯诺登2013年爆出美国自2002年起窃听默克尔，奥巴马为此致电她道歉，并表示自己不知情，还保证“美国现在没有、将来也不会窃听她的通讯”，当年德法也要求美国签署协议，承诺停止这些间谍活动。但现在丹麦报告揭露美国在2014年还窃听欧洲高层官员，反映奥巴马及美国不再窃听默克尔和德法领导人的承诺，很可能没有兑现。此外，这份报告在2015年进行，故该年后丹麦是否继续协助美国窃听，还有待丹麦和美国交代。

指华为侵国安是贼喊捉贼

美国丹麦被爆合作窃听欧洲盟友，再次燃起欧洲国家的不满，质疑美国的窃听行为，以及停止窃听的承诺是空话，而拜登的诚信亦受到挫伤。皆因他在2013年时是奥巴马的副总统，对当年的窃听丑闻，必然全程知悉和参与，若奥巴马说谎，继续窃听欧洲盟友，拜登也应知情。

拜登本月中将访问欧洲，出席七国集团峰会、北约和欧盟峰会，本应是他重新团结和领导欧洲反华遏俄的大好机会，现在却要忙于救火，为自己和美国开脱。若他无法重拾欧洲国家信任，势必打击他的遏制中国大计。

此外，拜登沿袭特朗普诬蔑华为设备安全，指中国借此侵害各国国安，然而有关指控至今仍是莫须有，美国从没有提出证据，反而德国媒体前年年底报道，英、德和欧盟的安全部门曾严密检查华为产品，并没有发现明显漏洞，美国电讯设备商思科的产品却在过去六年被发现十宗严重漏洞或后门，美国情报部门也曾被揭发在美国电讯设备或软件安装后门，以盗窃用家资料。

现在美国再爆与丹麦联手，威胁欧洲国家安全，更显其贼喊捉贼，看来美国要弄垮华为5G，除了打击中国科企、抹黑中国声誉外，更可能因华为设备能有效防御美国情报部门盗窃资料，若各国都采用华为，那叫美国如何下手呢？