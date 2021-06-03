世卫认可科兴疫苗 打针抗疫放下成见

《明报》社评

世卫批准将科兴疫苗列入紧急使用清单，这是继国药疫苗后，再有中国冠病疫苗获世卫确认安全有效。西方大国囤积疫苗，发展中国家数十亿民众缺针可打，欧美舆论以往一段时间，不时有意无意向非西方冠病疫苗泼冷水，国药及科兴疫苗先后获世卫背书，可以巩固国际社会对中国疫苗的信心，有助填补全球疫苗供应的空白。冠病病毒不断演化，第一代冠病疫苗虽非万灵丹，但可以拖慢全球疫情恶化速度，让科学家有更多时间，研究新一代疫苗及治疗药物。专家指出现有的多款冠病疫苗，对变种病毒仍有一定效用，香港能够同时有复必泰及科兴这两款世卫认证疫苗，市民与其坐等“完美疫苗”面世，不如趁早打针，为己为人建立抗疫屏障。

发展中国家缺针打 中国疫苗可填空白

世卫迄今合共批准七款冠病疫苗紧急使用，中国国药及科兴疫苗，是名单上仅有的非西方疫苗，获得世卫认证的印度血清研究所疫苗，实际是指在当地生产的牛津疫苗。以复必泰及莫德纳为代表的核酸疫苗技术，在本次“战疫”异军突起，不代表其他疫苗技术平台不管用。核酸疫苗三期临床实验数据亮丽，某程度是富人疫苗，适合富裕社会及大城市使用，发展中国家数十亿民众未必可以受惠。相比之下，国药和科兴疫苗采用传统灭活技术，容易运输储存，不似核酸疫苗般要低温冷藏，可以成为发展中国家的救命草。

全球疫苗供应紧缺，富国囤积疫苗及生产物料，对很多急需疫苗救亡的国家未有大力援手，疫苗捐赠杯水车薪。冠病疫苗只要符合国际标准，选择一定愈多愈好，中国康希诺疫苗、印度COVAXIN国产疫苗、俄罗斯卫星五号疫苗皆待世卫审批，现在国药及科兴冠病疫苗相继获世卫认可，为日后加入COVAX全球疫苗共享机制铺平道路，有助纾缓全球疫苗荒。世卫独立专家小组详细审视国药及科兴数据，确认疫苗安全有效兼有品质保证，才为两款紧急使用开绿灯，过程非常严格，怀疑世卫“为求凑数降低审批门槛”，是彻头彻尾的阴谋论。

欧美对“非西方疫苗”不时流露怀疑态度，中国疫苗被泼冷水更是家常便饭，在香港，也有一些人以有色眼镜看待国产疫苗的安全性。抗疫大时代，谁主疫苗足以左右国际大局，疫苗民族主义作祟，各地都有很多断章取义、反映成见多于真相的论述。早前世卫批准国药疫苗紧急使用，美国有报道指非洲国家塞舌尔使用国药疫苗仍爆疫，并援引美国专家说法，质疑国药疫苗效用；世卫审批科兴疫苗较预期慢，亦惹来不少猜测。

塞舌尔以为全国疫苗接种率超过六成，就可“大解放”撤去防疫措施重启旅业，结果导致疫情反弹，新增确诊者有三成人已完成接种，被一些人拿来做文章，但真相远比想像复杂。塞舌尔规定60岁以下打国药疫苗，60岁以上打牛津疫苗，全国已接种者，累计57%接种国药，43%接种牛津，当局没有公布染疫者有多少人打过国药或牛津疫苗，无凭无据说“某款疫苗无效用”，反映的只是成见。世卫专家分析认为，塞舌尔爆疫情况，正正反映接种疫苗有效，防止出现大量重症或死亡病例，已打针确诊者大多病情轻微，甚至没有病征。数据显示染疫入院者有两成曾接种疫苗，当中无一重症，遑论死亡。

拖慢疫情减医疗压力 争取时间研制特效药

西方常指中国疫苗临床数据“缺乏透明度”，真正问题在于中国疫情缓和，国产疫苗要找合作伙伴，分散在多国做临床实验，世卫官员形容，这一过程难度高挑战大，国药疫苗缺乏足够的年长人群数据，与此有关；科兴方面，也出现相似情况。部分数据不够，拖慢世卫审批中国疫苗进度，然而世卫专家最终认为，综合所有资料，足以相信国药及科兴疫苗安全有效，也适合长者接种。当然，撇开临床实验方面的客观限制，中国疫苗厂商也要好好汲取跟世卫打交道的经验。科兴疫苗比国药迟了近一个月获批，原因之一是世卫要求科兴提供有关生产过程的数据，评估是否符合标准。科兴不如阿斯利康、强生或辉瑞等西方药厂般熟知世卫审核过程，相对欠缺经验，这是中国需要学习和改进的地方。

疫苗“有效率”无疑愈高愈好，不过话说回来，第一代冠病疫苗只防病征不防感染，科兴及国药疫苗等能近乎百分百防止重症及死亡，其实已足以拯救大量人命、大减各地医疗系统压力。冠病病毒有可能永存于世，长远克服它的一个方法，是发展出高效治疗药物，令其威胁降至跟流感差不多，现时大陆和辉瑞等西方药企都在推进这方面的研究。愈多人打疫苗，对拖慢全球疫情愈有利，科学家可以有更多时间，研发更有效的治疗药物。香港疫苗充裕，复必泰和科兴疫苗皆有大量存货供市民接种，本地专家一再指出，第二代疫苗主要是加强剂，应付变种病毒，若没有第一代疫苗打底，效力会打折扣，世卫确认复必泰及科兴疫苗安全有效，市民无了期（没有限期）等待“完美疫苗”，并不现实，不如把握机会尽早打针。